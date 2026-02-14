In der Bundesliga steigen die Partien des 22. Spieltags. Werder Bremen trifft dabei am Samstag (14. Februar) auf den FC Bayern München. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 15.30 Uhr.

Das Weserstadion fungiert zudem als Kulisse für die Partie zwischen den Grün-Weißen und dem FCB. Werder Bremen und der FC Bayern München stehen nach 21 Meisterschaftsspielen bei 19 bzw. 54 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den FC Bayern München beim SV Werder Bremen im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei SV Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

Das Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München läuft live bei Sky. Ihr könnt das Spiel im TV oder im LIVE STREAM verfolgen. Ab 14.00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga, anschließend wird die Partie aus dem Weserstadion dort sowie in UHD und HDR ausgestrahlt. Kai Dittmann sitzt am Mikrofon, Michael Leopold moderiert, Didi Hamann ist als Experte eingebunden.

Für den Empfang benötigt Ihr ein aktives Sky-Abonnement inklusive Sky Go. Alternativ könnt Ihr auf WOW ausweichen – das Abo ist aktuell für 29,99 Euro im Jahresmodell oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung erhältlich.

Falls Ihr lieber die Konferenz schauen möchtet, startet diese ebenfalls um 14.00 Uhr bei DAZN. Lukas Schönmüller kommentiert, Laura Wontorra führt durch die Sendung. Voraussetzung ist hier das Super Sports Paket, das derzeit 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro monatlich kostet.

Spiel Werder Bremen – FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Datum Samstag, 14. Februar 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Weserstadion (Bremen)

Anstoßzeit Werder Bremen gegen FC Bayern München

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs FC Bayern München: Aufstellungen

News über den SV Werder Bremen

Werder Bremen wartet seit mittlerweile elf Bundesliga-Partien auf einen Sieg. Vor einer Woche verzeichneten die Grün-Weißen mit einem 0:1 beim SC Freiburg die dritte Niederlage binnen vier Partien. Im jüngsten Heimspiel am 31. Januar trennten sie sich von Gladbach mit einem 1:1..

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München kehrte am Sonntag mit einem 5:1 gegen die TSG Hoffenheim auf die Siegerstraße zurück. Zuvor verzeichneten der FCB Ende Januar ein 1:2 gegen den FC Augsburg und ein 2:2 beim HSV. Das Jahr begann hingegen mit einem 3:1 in Köln sowie einem 5:1 in Leipzig.

Form

Bilanz direkte Duelle

Werder Bremen vs FC Bayern München: Die Tabellen

