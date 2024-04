Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barça) vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE STREAM und TV? Champions League heute live

Barça will seinen Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, PSG hofft auswärts auf die Wende. Wer überträgt das Duell heute live?

Der FC Barcelona und Paris Saint-Germain treffen am Dienstag (16. April) zum Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale aufeinander. Der Anstoß in der katalanischen Metropole ist für 21 Uhr angesetzt.

Barça geht dank des 3:2-Auswärtssieges in Paris vor knapp einer Woche mit einer guten Ausgangsposition in das zweite Duell mit dem französischen Meister. Aber PSG um Superstar Kylian Mbappé hat sich natürlich noch längst nicht geschlagen gegeben und schon ein 1:0 würde ja reichen, um eine Verlängerung zu erzwingen.

Übertragen wird Barça vs. PSG heute im LIVE-STREAM und TV exklusiv bei DAZN. Wer ein Abo beim Streamingdienst hat, kann sich das mit Spannung erwartete Rückspiel der beiden Weltklubs also genüsslich in voller Länge anschauen. Weitere Informationen zu DAZN erhaltet Ihr zum Beispiel über die entsprechenden Links in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barça) vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live? Datum, Kommentator und mehr

Spiel FC Barcelona - Paris Saint-Germain Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (Rückspiel) Datum Dienstag, 16. April 2024 Anstoß 21 Uhr Ort Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona) Kommentator bei DAZN Uli Hebel Experte bei DAZN Sascha Bigalke

Wer zeigt / überträgt Barcelona vs. PSG im LIVE STREAM und TV? Sender für die Champions League heute

News zum FC Barcelona

Im Hinspiel am vergangenen Mittwoch zeigte Barcelona in Paris eine sehr reife Leistung. Zwei Tore von Raphinha und ein Treffer von Andreas Christensen sorgten dafür, dass die Katalanen mit 3:2 bei PSG gewannen. Ein Unentschieden heute zuhause würde der Elf von Trainer Xavi also reichen, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

In der Liga gab es zwischen den beiden Kracher-Duellen mit PSG einen 1:0-Pflichtsieg bei Abstiegskandidat Cadiz. Joao Felix war am Samstag das goldene Tor für Barça gelungen.

Die Aufstellung von Barcelona

Ter Stegen - Koundé, Cubarsi, Araújo, Joao Cancelo - De Jong, Pedri, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

News zu PSG

Der Traum von PSG, endlich einmal die Champions League zu gewinnen, droht nach der Niederlage im Hinspiel bereits im Viertelfinale zu platzen. Besonders für Superstar Mbappé wäre das bitter, ist es doch womöglich seine letzte Chance, mit Paris doch noch die Königsklasse zu holen. Der 25-jährige Stürmer wechselt im Sommer bekanntlich voraussichtlich zu Real Madrid.

Ausgeruht dürfte PSG jedenfalls sein, da man am Wochenende in der Ligue 1 nicht im Einsatz war.

PSG setzt auf folgende Aufstellung

G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernández, Nuno Mendes - Vitinha, Zaire-Emery, Fabian - Dembelé, Mbappé, B. Barcola.

FC Barcelona vs. PSG heute im LIVE STREAM und TV sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 14 Siege Barcelona 6 Siege PSG 4 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell PSG - Barcelona 2:3 (10. April 2024, Viertelfinalhinspiel Champions League)

