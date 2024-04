PSG vs. Barça: Was bedeutet Remontada übersetzt? Die Geschichte des legendären Duells zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain

Barça und PSG sind für eines der legendärsten Spiele der CL-Geschichte verantwortlich. Eines, das als Remontada in Erinnerung blieb.

8. März 2017: Viel Hoffnung hatte der FC Barcelona um sein legendäres Angriffs-Trio aus Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar nicht mehr. Paris Saint-Germain war zu Gast im Camp Nou, das Achtelfinalrückspiel zwischen den beiden Vereinen in der Champions League stand an.

Mit 0:4 hatte Barça drei Wochen zuvor das Hinspiel in Paris verloren. Und doch war der allgemeine Tenor im Vorfeld des Rückspiels: Wenn es eine Mannschaft schaffen kann, diesen Rückstand noch umzubiegen, dann dieses Barcelona-Team.

Tatsächlich kam es so. Barça schlug PSG, damals mit Kevin Trapp im Tor und auch Julian Draxler in der Startelf, auf hochdramatische Art und Weise mit 6:1, zog doch noch ins Viertelfinale ein. Und ein neuer Begriff hielt Einzug in die Fußball-Welt, den man zuvor eigentlich nur in Spanien kannte: Als "La Remontada" ging jenes Rückspiel zwischen Barcelona und Paris in die Geschichte ein.

Aber was bedeutet "La Remontada" eigentlich übersetzt?