England trifft am Mittwoch bei der Frauen EM auf Holland. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Frauen EM in der Schweiz stehen die Begegnungen des zweiten Spieltags in der Gruppe D auf dem Programm. Dabei bekommt es England am Mittwoch (9. Juli) mit Holland zu tun. Der Anstoß in Zürich erfolgt um 18.00 Uhr.

Zudem dient das Stadion Letzigrund als Kulisse des Duells der Lionesses gegen die Oranje. England und Holland belegen im FIFA Ranking den fünften und den elften Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr England vs. Holland im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt England vs. Holland (Niederlande) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Kräftemessen bei der Frauen EM zwischen England und Holland bei DAZN im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Das gelingt Euch aber nur mit dem Super Sports Paket – für die dementsprechenden Jahres- und Monatszugänge müsst Ihr aktuell monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro bezahlen. Zudem könnt Ihr die Partie in Zürich im Free-TV beim ZDF sehen.

Spiel England – Holland Wettbewerb Frauen EM, Gruppe D, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 9. Juli 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Stadion Letzigrund (Zürich)

Anstoßzeit England gegen Holland

Ort und Zeit des Spiels.

England vs Holland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über England

England bestritt sein Auftaktspiel bei der Frauen EM am Samstag gegen Frankreich und unterlag mit 1:2.

Damit kehrte die Mannschaft von Sarina Wiegman nach einem 7:0 in einem Testspiel gegen Jamaika sofort auf den Boden der Realität zurück.

Am 3. Juni hatten die Lionesses mit einem 1:2 gegen Spanien in der Nations League die zweite Niederlage binnen drei Länderspielen hinnehmen müssen.

Zuvor hatten sie ebenfalls in der Nations League ein 2:3 in Belgien und ein 6:0 gegen Portugal verzeichnet.

Getty Images

News über die Niederlande

Holland setzte sich ebenfalls am Samstag gegen Holland mit 3:0 durch.

Nach einem 2:1 in einem Testspiel gegen Finnland am 26. Juni gelang der Mannschaft von Andries Jonker der zweite Sieg am Stück.

Zuvor war die Nations League für die Niederlande mit einem 0:4 in Deutschland und einem 1:1 in Schottland geendet.

Form

Bilanz direkte Duelle

England vs Holland: Die Tabellen

England vs. Holland (Frauen EM) live anschauen: Nützliche Links