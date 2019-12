Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Vitoria Guimaraes heute live im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's alle Informationen

Heute fällt die Entscheidung, ob Eintracht Frankfurt aus der Europa League ausscheidet! Goal erklärt Euch, wo das Spiel live übertragen wird.

Letzter Spieltag der Europa-League-Gruppenphase! kann sich mit einem Sieg gegen Vitoria Guimaraes das Ticket für die Zwischenrunde sichern. Doch auch ein Unentschieden oder eine Niederlage könnten reichen. Anpfiff ist in der Commerzbank-Arena um 18.55 Uhr.

Nach fünf Spieltagen in Gruppe F können die Frankfurter noch Erster werden, Zweiter werden und sogar noch ausscheiden. Mit neun Punkten rangiert das Team von Adi Hütter derzeit auf Platz zwei hinter Arsenal (10 Punkte) und vor (7 Punkte). Der Gegner aus ist hingegen bereits ausgeschieden (2 Punkte).

Die Eintracht geht mit ordentlich Rückenwind in die Partie, nachdem am vergangenen Spieltag sensationell der geschlagen wurde. Nach Rückstand drehte Daichi Kamada mit seinem Doppelpack noch das Ergebnis zum 2:1-Sieg.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Guimaraes live - DAZN oder RTL? Die Übertragung der heute im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Guimares im... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (nur Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Guimaraes heute Abend im TV?

Zwei Anbieter haben sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Europa League gesichert - der Privatsender RTL und das Streaming-Portal DAZN. Wo läuft also die heutige Partie zwischen Frankfurt und Guimaraes? Goal klärt auf.

Die Europa League live auf DAZN - das hat der Streaming-Anbieter im Programm:

Alle 205 Spiele live in voller Länge, 190 davon exklusiv

alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und in kompletter Länge

Ihr könnt Euch entscheiden: Einzelspiel oder Konferenz (GoalZone)

alle Übertragungen ausschließlich via LIVE-STREAM

Die Europa Leauge live im Free-TV bei RTL - das wird gezeigt:

15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV

pro Gruppenspieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung live im Free-TV

alle Übertragungen live im TV sowie im LIVE-STREAM bei TVnow

RTL zeigt pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung. Am Donnerstag ist dort jedoch gegen Istanbul zu sehen. Somit ist klar: Frankfurt gegen Guimaraes ist ausschließlich live beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen!

Der LIVE-STREAM kann in Kombination mit dem DAZN-Abonnement auf allen Smart-TV-Geräten abgerufen werden. Die Übertragung beginnt bereits 15 Minuten vor Anpfiff um 18.40 Uhr. Schaltet also früh ein, wenn Ihr keinen Vorbericht verpassen wollt!

Frankfurt gegen Guimaraes heute live bei DAZN - hier gibt's alle Details zur Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Beginn der Vorberichte: 18.40 Uhr

Anpfiff: 18.55 Uhr

Moderator: Alexander Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Guimaraes heute Abend im LIVE-STREAM?

DAZN strahlt sein Programm via LIVE-STREAM aus und ist nicht nur auf Smart-TV-Geräten verfügbar, sondern auch auf sämtlichen mobilen Geräten. In diesem Abschnitt findet Ihr alle Informationen, wie Ihr den LIVE-STREAM zu Frankfurt gegen Guimaraes abspielen könnt.

Frankfurt vs. Guimaraes live auf DAZN verfolgen - so funktioniert's

Das Angebot von DAZN steht allen Nutzern auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr noch nicht bereits angemeldet sein, könnt Ihr das heute kostenlos testen! Jedem Neukunden steht nämlich ein Gratismonat zu, erst anschließend wird eine monatliche Gebühr in Höhe von 11,99 Euro oder ein Jahresbeitrag in Höhe von 119,99 Euro fällig.

Mit dem DAZN-Konto stehen Euch dann nicht nur LIVE-Spiele der Europa-League zur Verfügung, sondern auch Spiele der , , oder sogar der . Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Euch im Probemonat, Monatsabo oder Jahresabo befindet.

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr die DAZN-App auf Euer Smartphone oder Tablet laden und direkt loslegen. Auch auf dem PC oder dem MacBook ist DAZN verfügbar. Sogar auf der Playstation oder dem Amazon Fire TV Stick könnt Ihr die LIVE-STREAMS abrufen. Und das Beste: Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig schauen!

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's Antworten:

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Eintracht Frankfurt vs. Guimaraes?

Nicht jeder schafft es, bei der frühen Anstoßzeit von 18.55 Uhr vor dem LIVE-STREAM zu sitzen. Doch hier kommt eine gute Nachricht: DAZN zeigt bereits wenigen Minuten nach Abpfiff die Highlights zwischen Frankfurt und Guimaraes!

Schon kurz nach Spielende steht im Streaming-Portal das kurze Video auf Abruf bereit. Somit könnt Ihr alle wichtigen und spektakulären Szenen noch einmal nacherleben.

Die Highlights reichen Euch nicht? Kein Problem, DAZN lädt nämlich auch das komplette Re-Live für Euch hoch. So könnt Ihr wenige Minuten nach Spielende die Originalübertragung der kompletten 90 Minuten abrufen.

Die Highlights seht Ihr in der DAZN-App! Hier findet Ihr sie: