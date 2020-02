Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft das Montagsspiel der Bundesliga

Das erste Montagsspiel der Rückrunde steht an, wenn sich Frankfurt und Union Berlin gegenüberstehen. Goal erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Der 23. Spieltag der wird erst am Montagabend beendet, wenn den 1. FC empfängt. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena und Ihr könnt das Spiel live verfolgen!

Die Frankfurter Eintracht bekam nach dem furiosen 4:1-Sieg in der Europa League gegen FC Red Bull Salzburg vergangenen Donnerstag ein paar Tage Regenerationszeit vergönnt. Die volle Kraft in den Beinen wird gegen Union Berlin auch nötig sein - ein Sieg der Hauptstädter würde bedeuten, dass sie an Frankfurt in der Tabelle vorbeiziehen.

Vier Tage nach dem Hinspiel in der Europa-League-Zwischenrunde sind somit auch wieder die Frankfurter Fans gefordert, die gegen Salzburg ein starkes Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzten.

Mehr Teams

Ihr fragt Euch, wo das Montagsspiel im TV und LIVE-STREAM läuft? Dann bekommt Ihr in diesem Artikel alle Antworten darauf!

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin live: Die Bundesliga am Montag

Duell Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin Wettbewerb 23. Spieltag der Bundesliga Datum Montag, 24. Februar 2020 | 20.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt ( ) Zuschauer 51.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im LIVE-STREAM?

Fans der Bundesliga müssen in dieser Saison ständig den Überblick behalten, bei welchem Anbieter die Partien live gezeigt werden. Während die meisten nämlich exklusiv auf Sky laufen, kommen andere wiederum ausschließlich beim Streaming-Dienst DAZN. Wie sieht es also am Montagabend bei Frankfurt gegen Union aus?

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im LIVE-STREAM

Das Paket für die Montagsspiele der Bundesliga konnte sich DAZN sichern. Neben den Freitagsspielen laufen auch die vereinzelten Partien montags beim Streaming-Dienst. Frankfurt gegen Union könnt Ihr somit live und exklusiv auf DAZN verfolgen!

Das Duell in Frankfurt ist damit nicht die erste Begegnung des Spieltags, die live bei DAZN läuft. Bereits vergangenen Freitag wurde der beim 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn 07 in voller Länge gezeigt.

Nun ist DAZN mit seinem Team erneut live vor Ort. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr - 15 Minuten vor Anpfiff - wenn bereits mit spannenden Vorberichten auf die Partie eingestimmt wird.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin live - alle Infos:

Vorberichte ab 20.15 Uhr

ab 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Was muss also getan werden, um den LIVE-STREAM von DAZN empfangen zu können? Die wichtigste Voraussetzung ist das Abonnement bei DAZN. Sobald Ihr das habt, könnt Ihr über eine stabile Internetverbindung auf so gut wie allen mobilen Geräten den Stream abrufen. Wie Ihr an das Abo kommt, lest Ihr weiter unten.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin kostenlos im LIVE-STREAM

Es ist sogar möglich, die 90 Minuten am Montagabend völlig gratis zu empfangen! DAZN schenkt nämlich jedem Neukunden einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr Zugriff auf alle Inhalte der Plattform bekommt.

30 Tage lang könnt Ihr mit dem Gratismonat das Angebot von DAZN testen und alle LIVE-STREAMS empfangen - egal ob Bundesliga, , , oder .

Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Angebot kostenlos kündigen oder das Abo weiterführen wollt. Wer weiterhin Zugriff auf das volle Programm haben möchte, zahlt 11,99 Euro monatlich oder sichert sich direkt das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro und spart umgerechnet etwas Geld.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin live im TV?

Das Montagsspiel ist im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen - so viel steht fest. Doch läuft Frankfurt gegen Union auch im Fernsehen? Goal klärt auf.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin live im TV?

Wer sich erhofft hatte, das Montagsspiel im Free- oder Pay-TV sehen zu können, wird enttäuscht. Kein deutscher Fernsehsender hat Frankfurt gegen Union Berlin im Programm, weder Sky, ZDF oder Sport1 noch Eurosport. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die Begegnung dennoch am TV laufen lassen zu können.

Alle DAZN-Abonnenten können sich die Partie nämlich live am Fernseher ansehen. Entweder direkt über die DAZN-App am Smart-TV oder via Playstation oder Amazon Fire TV Stick auf herkömmlichen TV-Geräten. Hier gibt es nochmals eine Anleitung:

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin live im TV mit DAZN - folgende Schritte müsst Ihr beachten:

Smart-TV mit einer Internetverbindung ausstatten DAZN-App im Store suchen DAZN-App kostenlos herunterladen Login bzw. Registrierung bei DAZN abschließen LIVE-STREAM zu Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin in voller Länge genießen

Das Schiedsrichtergespann für #SGEFCU steht fest:

👮‍♂️ Deniz Aytekin (Bild)

🚩 Christian Dietz

🚩 Eduard Beitinger

4⃣ Timo Gerach

📺 Benjamin Brand#SGE pic.twitter.com/8uzx72qZL8 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 22, 2020

Wo laufen die Highlights der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin?

Wer die Live-Übertragung des Spiels zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Montagabend um 20.30 Uhr verpasst hat, kann sich im Nachhinein auch die Highlights ansehen. DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den wichtigsten Szenen des Spiels hoch.

Das kurze Video ist im Anschluss jederzeit auf Abruf verfügbar. Auch das komplette Re-Live des Spiels steht auf der Plattform bereit. Einzige Voraussetzung ist auch hier ein Abonnement beim Streaming-Dienst.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin ... TV / LIVE-STREAM / LIVE-TICKER ... im TV ... mit der DAZN-App auf dem Smart-TV ... im LIVE-STREAM ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal.com

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin: Die bisherige Bilanz