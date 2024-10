3. Liga, 10. Spieltag: Dynamo Dresden hat heute Rot-Weiss Essen zu Gast. Wo wird das Spiel live im TV und STREAM übertragen?

Am Sonntag stehen sich in der 3. Liga zwei namhafte Traditionsvereine gegenüber: Um 13.30 Uhr beginnt das Duell zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen.

Die Dresdener waren vor dem Spieltag Tabellenzweiter und wollen in diesem Jahr die erhoffte Rückkehr in die 2. Bundesliga in die Tat umsetzen. Dafür wären drei Punkte heute gegen Essen sicherlich gerne genommen.

Übertragen wird die Partie nicht nur live im Pay-TV bei MagentaSport, sondern auch live im Free-TV. Der MDR zeigt Dresden gegen Essen heute (Sonntag, 20. Oktober) ab 13.30 Uhr live und frei empfangbar im Fernsehen, zudem gibt es via MDR auch einen kostenlosen LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Rot-Weiss Essen heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Um Dresden gegen Essen live bei MagentaSport sehen zu können, benötigt Ihr dort zunächst ein Abonnement. MagentaSport lohnt sich für Fans der 3. Liga insofern, als dass der Sender sämtliche Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live im Programm hat.

Beim MDR braucht Ihr indes kein Abo, um Dresden gegen Essen live zu sehen. Ihr müsst einfach nur heute um kurz vor halb Zwei am Mittag einschalten und schon seht Ihr das Topspiel aus der 3. Liga live und in voller Länge.

Dynamo Dresden vs. Rot-Weiss Essen im LIVE STREAM und live im TV: Die Übertragung in der Übersicht

Spiel Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen Wettbewerb 3. Liga, 10. Spieltag Datum Sonntag, 20. Oktober 2024 Uhrzeit 13.30 Uhr Übertragung im Pay-TV und LIVE STREAM MagentaSport Übertragung im Free-TV und LIVE STREAM MDR

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Rot-Weiss Essen heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Aufstellungen und Lage vor dem Spiel

Dresden darf vom Aufstieg in Liga zwei träumen, hat aus den bisherigen neun Spielen 17 Punkte geholt. Zuletzt schwächelte Dynamo allerdings: Zunächst gab es in der Liga nur ein 0:0 gegen Aachen und ein 1:2 bei Dortmund II, dann schied Dresden in der 3. Runde des Sachsenpokals bei Regionalligist Chemnitz aus (1:3 nach Verlängerung). Im DFB-Pokal könnte Dynamo kommende Saison also fehlen.

Essen hat sich nach schwachem Saisonstart derweil zuletzt etwas berappelt. Zwei der drei vergangenen Spiele konnte RWE gewinnen, jüngst gab es vor der Länderspielpause einen 2:1-Sieg gegen Viktoria Köln.

Die Aufstellung von Dresden:

Rund eine Stunde vor dem Anstoß teilen wir Euch hier die Aufstellung von Dynamo mit.

Die Aufstellung von Essen:

Rund eine Stunde vor dem Anstoß teilen wir Euch hier Essens Aufstellung mit.

Wo läuft Dynamo Dresden vs. Rot-Weiss Essen live im Free TV? Die Bilanz

Duelle insgesamt 12 Siege Dresden 3 Siege Essen 3 Unentschieden 6 Bisher letztes Duell Dresden vs. Essen 2:2 (3. Liga, 24. Februar 2024)

