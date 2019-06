Wer zeigt / überträgt Weißrussland vs. Deutschland live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Deutschland gastiert in der EM-Qualifikation in Weißrussland. Goal verrät, wer die Nationalmannschaft live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 steht auf dem Programm. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am dritten Spieltag der EM-Quali auf Weißrussland. Anstoß im weißrussischen Baryssau ist am Samstagabend um 20.45 Uhr.

Zwar steht der dritte Spieltag vor der Tür. Doch in einer Fünfergruppe ist es für die DFB-Elf erst der zweite Einsatz in der EM-Quali. In einer Gruppe mit Nordirland, den Niederlanden, Estland und eben jenen Weißrussen konnte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am ersten Spieltag einen 3:2-Sieg gegen die holländischen Nachbarn landen.

Der Weltmeister von 2014 zählt in der Qualifikationsgruppe zu den Favoriten. Dagegen werden Weißrussland lediglich Außenseiterchancen zugeschrieben. Die Osteuropäer gingen gleich am ersten Spieltag unter und kassierten gegen die eine deftige 0:4-Pleite. Auch gegen Nordirland musste sich das Team von Nationalcoach Igor Kriushenko mit 1:2 geschlagen geben.

Während der DFB-Tross am Samstagabend gegen Weißrussland ranmuss, empfängt das deutsche Team drei Tage später Estland in Mainz - ebenfalls in der EM-Quali. Für beide Partien hat Jogi Löw einen 22-köpfigen Kader berufen, in welchem Toni Kroos und Marc-Andre Ter Stegen fehlen werden.

Weißrussland vs. - sichert sich das deutsche Team bei der Pflichtaufgabe drei Zähler? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer das EM-Qualifikationsspiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Weißrussland vs. Deutschland: Die EM-Qualifikation im Überblick

Duell Weißrussland vs. Deutschland Datum Samstag, 08. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Baryssau-Arena, Baryssau (Weißrussland) Zuschauer 13.126 Plätze

Wer zeigt / überträgt Weißrussland vs. Deutschland live im TV?

Ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten. Am Samstagabend will die DFB-Elf einen weiteren kleinen Schritt in Richtung erfolgreicher Qualifikation zur machen. Doch wird das Duell zwischen Deutschland und Weißrussland überhaupt im Free-TV übertragen? Wir verraten es Euch.

Überträgt / zeigt RTL Weißrussland vs. Deutschland live im Free-TV?

Die gute Nachricht für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft: Weißrussland vs. Deutschland läuft live und in voller Länge im Free-TV bei RTL. Der Privatsender hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an den Qualifikationsspielen des DFB-Teams gesichert und damit im Kampf um die TV-Rechte die öffentlich-rechtlichen Sender überboten. Bis 2022 liegen die Übertragungsrechte der DFB-Qualispiele bei RTL.

Weißrussland vs. Deutschland: RTL beginnt wie gewohnt ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung live aus Baryssau. Moderator Florian König, sonst bekannt aus der Formel-1-Berichterstattung bei RTL, begrüßt Euch am Mikrofon. Ihm steht für einen ausführlichen Vorbericht der Experte und ehemaliger Bundestrainer Jürgen Klinsmann zur Seite. Kommentiert wird die Begegnung zwischen den Deutschen und den Weißrussen von Marco Hagemann.

Übertragen / zeigen die ARD oder das ZDF Weißrussland vs. Deutschland live im Free-TV?

Die Antwort lautet: Nein! Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF besitzen keine Übertragungsrechte an der Qualifikation zur Europameisterschaft. Somit ist auch Weißrussland vs. Deutschland weder live in der ARD noch live im ZDF zu sehen. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der EM-Qualifikationsspiele der deutsche Nationalmannschaft liegen bei Privatsender RTL.

Die Spiele der EM-Endrunde 2020 sind dann wiederum nicht auf RTL zu sehen. ARD und ZDF haben sich die TV-Rechte aller Spiele der Europameisterschaft 2020 gesichert und zeigen diese live sowie in voller Länge im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt Weißrussland vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, um die Partie in der EM-Quali zwischen Weißrussland und Deutschland live verfolgen zu können. Das Aufeinandertreffen wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr nutzen müsst, um das Spiel zu sehen, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Zeigt / überträgt RTL Weißrussland vs. Deutschland im LIVE-STREAM bei TV NOW?

Wer das Qualifikationsspiel zwischen Weißrussland und Deutschland nicht live im TV gucken kann, es dennoch nicht verpassen oder lieber unterwegs schauen möchte, dem sei gesagt: RTL überträgt Weißrussland vs. Deutschland in voller Länge im LIVE-STREAM auf TV NOW. Die Übertragung erfolgt analog zum TV-Programm. Das bedeutet, dass der LIVE-STREAM parallel startet und Euch auch im Stream Moderator Florian König und Experte Jürgen Klinsmann sowie Kommentator Marco Hagemann begrüßen.

Doch aufgepasst: TV NOW ist nicht kostenlos. Auch den LIVE-STREAM zu Weißrussland vs. Deutschland könnt Ihr nicht gratis anschauen. Für den RTL-Online-Dienst TV NOW benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses gibt es ab 4,99 Euro monatlich. Der erste Monat ist dabei kostenlos. Für weitere Informationen schaut ihr am besten auf der TV-NOW-Website vorbei.

Zeigt / überträgt DAZN Weißrussland vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

Wir beginnen mit der schlechten Nachricht: Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Weißrussland und Deutschland überträgt DAZN nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass sich ausschließlich RTL die Übertragungsrechte an den Qualifikationsspielen des DFB-Teams gesichert hat.

Doch nun die gute Nachricht: Bei DAZN müsst Ihr trotzdem nicht auf Länderspiele verzichten. Zwar werden die Partien der deutschen Nationalmannschaft nicht gezeigt. Dafür laufen aber zahlreiche weitere Länderspiele der Top-Nationalteams in der EM-Quali im LIVE-STREAM bei DAZN. Welche das sind, erfahrt Ihr in unserer Programmübersicht.

Und das beste: DAZN könnt Ihr im ersten Monat sogar völlig kostenlos nutzen. Das Einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen gratis Probemonat zu sichern, mit welchem Ihr die komplette Programmvielfalt von DAZN vier Wochen lang kostenlos testen könnt.

Serie A, LaLiga und die Ligue 1 im LIVE-STREAM. Dazu alle Bundesliga-Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Und die Champions League und Europa League bleiben selbstverständlich auch weiterhin im Programm bei DAZN. Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr 9,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatliche kündigen.

Holt Euch einfach die kostenlose DAZN-App in den gängigen Downloadportalen und installiert die Anwendung auf Eurem Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV:

Weißrussland vs. Deutschland: Die Übertragung im Überblick