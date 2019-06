Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Viertelfinales der Frauen-WM 2019

Ziehen die DFB-Frauen ins WM-Halbfinale ein? Goal erklärt, wer die Partie Deutschland vs. Schweden live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Geht das bislang erfolgreiche Turnier für die DFB-Frauen in die nächste Runde? Im Viertelfinale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Schweden. Anstoß der Partie ist am Samstagabend um 18.30 Uhr im französischen Rennes.

Vier Spiele, vier Siege. So lautet die Bilanz der DFB-Frauen bei dieser Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist bislang unbezwingbar - so soll es aus deutscher Sicht bleiben. Nicht nur die Defensive steht stabil und ließ in vier Partien keinen Gegentreffer zu, sondern auch die Offensive kam beim 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Nigeria in Fahrt.

Ein weiterer positiver Aspekt: Top-Star und Spielmacherin Dzsenifer Marozsan ist nach Ihrem Zehenbruch wieder fit und kann gegen die Schwedinnen spielen. Ohnehin sind die DFB-Frauen der Angstgegner der . Seit 1995 konnten die Skandinavier kein Pflichtspiel mehr gegen das deutsche Team gewinnen.

oder Schweden - Wer löst das Ticket fürs Halbfinale der Frauen-WM? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer das spannende Viertelfinal-Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deutschland vs. Schweden: Das WM-Viertelfinale der Frauen-WM im Überblick

Duell Deutschland vs. Schweden Datum Samstag, 29. Juni 2019 || 18.30 Uhr Ort Roazhon Park, Rennes ( ) Zuschauer 29.778 Plätze

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden live im TV?

Geht der Traum der DFB-Frauen vom dritten WM-Titel weiter? Dafür muss die deutsche Mannschaft gegen die starken Schwedinnen bestehen. Das Duell verspricht Spannung und lockt wieder zahlreiche Fans vor die Bildschirme. In Deutschland haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, sowie DAZN die Übertragungsrechte der Frauen-WM gesichert. Während DAZN sich auf die LIVE-STREAMS konzentriert, teilen sich ARD und ZDF die TV-Übertragungen untereinander auf. Welcher Sender Deutschland vs. Schweden live im TV überträgt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Die ARD zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden live im Free-TV

Die ARD übernimmt am Samstagabend das Kommando und wird für einen spannenden Fußballabend sorgen. Denn Das Erste überträgt das WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Schweden live und in voller Länge im Free-TV. Somit verpasst Ihr im frei empfangbaren TV-Programm der ARD keine Sekunde zwischen den DFB-Frauen und den Schwedinnen.

Doch bereits ab Samstagnachmittag bestimmt der Frauenfußball das TV-Programm der ARD. Um 14.30 Uhr startet der Sender mit der Vorberichterstattung des ersten Viertelfinales am Samstag zwischen Italien und der Niederlande. Auch diese Partie zeigt Das Erste live und in voller Länge ab Anstoß um 15 Uhr im Free-TV.

Sobald die Partie zu Ende ist, richtet sich der Blick auf Deutschland vs. Schweden. Moderator Claus Lufen führt durch den Fußball-Samstag. Ihm steht ARD-Expertin Nia Künzer zur Seite, die 2003 das entscheidende Golden Goal im WM-Finale gegen eben jene Schwedinnen erzielte und somit Deutschland zum ersten Weltmeister-Titel überhaupt köpfte. Kommentiert wird Deutschland vs. Schweden von Bernd Schmelzer.

Zeigt / überträgt das ZDF Deutschland vs. Schweden live im Free-TV?

Das ist nicht der Fall. ARD und ZDF haben sich die Übertragungen der Spiele der Frauen-WM aufgeteilt. Da Das Erste das WM-Viertelfinale der DFB-Frauen überträgt, wird Deutschland vs. Schweden nicht live im ZDF zu sehen sein.

Sollte die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale einziehen, würde das Spiel vermutlich im ZDF laufen. Denn im Halbfinale hat das Zweite Deutsche Fernsehen das Vorwahlrecht.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden im LIVE-STREAM?

Alternativ zum TV-Programm der ARD gibt es mit den LIVE-STREAMS noch weitere Optionen, Deutschland vs. Schweden live verfolgen zu können. Das WM-Viertelfinale wird in zwei unterschiedlichen LIVE-STREAMS übertragen. Welche das sind, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden im LIVE-STREAM

Zwei Dinge die unzertrennlich zusammen gehören: DAZN und LIVE-STREAMS. Das Übertragungspaket des Streamingdienstes aus Ismaning bei München ist groß - riesengroß. Natürlich gehört in diesem Sommer auch die Frauenfußball-Weltmeisterschaft dazu. Selbstverständlich überträgt DAZN daher das Viertelfinale zwischen Deutschland und Schweden in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des packenden K.o.-Spiels der DFB-Frauen. Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 18.30 Uhr erfolgen wird, geht der Streamingdienst auf Sendung und versorgt Euch mit allen wissenswerten und interessanten Informationen rund um die Partie. Vor den Mikrofonen nehmen Kommentator Flo Hauser und Expertin Nicole Rolser Platz. Die 27-Jährige ist Profi-Fußballerin und steht beim FC Bayern München unter Vertrag.

Deutschland vs. Schweden kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - So geht's!

Das Beste an DAZN? Falls Ihr noch kein Abo beim Streamingdienst abgeschlossen habt, könnt Ihr Deutschland vs. Schweden sowie alle Spiele der heißen Phase der Frauen-WM kostenlos in voller Länge im LIVE-STREAM genießen. Dafür müsst Ihr euch lediglich auf der Plattform registrieren und Euch einen kostenlosen Gratismonat sichern, mit welchem Ihr die volle DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang vollkommen gratis testen könnt.

Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft reicht Euch nicht? Kein Problem. Trotz Sommerpause müsst Ihr bei DAZN nicht auf Live-Fußball verzichten. Holt Ihr Euch jetzt Euren Gratismonat, erlebt Ihr sowohl die Frauen-WM als auch die Copa America, den Afrika-Cup und den CONCACAF Gold-Cup in voller Länge sowie kostenlos im LIVE-STREAM. Welche Streams DAZN in den kommenden Tagen und Wochen für Euch bereithält, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Nach Ablauf des Probemonats zahlt Ihr monatlich 9,99 Euro für Euer DAZN-Abo, welches sich jederzeit monatlich kündigen lässt. Nutzen könnt Ihr DAZN auf nahezu allen mobilen Geräten. Während Ihr DAZN auf Eurem Computer oder Laptop über Euren Internetbrowser unter www.dazn.de erreicht, findet Ihr die kostenlose DAZN-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Smart-TV in den gängigen Downloadportalen:

Die ARD zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden im LIVE-STREAM

Den zweiten LIVE-STREAM, mit welchem Ihr das WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Schweden verfolgen könnt, findet Ihr unter www.sportschau.de. Denn die ARD zeigt Deutschland vs. Schweden auf diesem Portal in voller Länge im LIVE-STREAM.

Der ARD-Stream ist kostenlos und ohne Anmeldung abrufbar. Lediglich eine stabile Internetverbindung ist wichtig, um den LIVE-STREAM zum Duell der DFB-Frauen gegen die Skandinavier genießen zu können.

Wollt Ihr den LIVE-STREAM der ARD lieber unterwegs schauen, dann ladet Euch einfach die App der ARD-Mediathek in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store, etc.) kostenlos herunter.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweden? Die Übertragung des Viertelfinales der Frauen-WM im Überblick