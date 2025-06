Deutschland trifft am Dienstag in der Frauen Nations League auf Österreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Frauen Nations League stehen die Partien des sechsten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Deutschland am Dienstag (3. Juni) mit Österreich zu tun. Der Anpfiff in Wien ertönt um 20.30 Uhr.

Zudem dient die Generali Arena als Kulisse des Kräftemessens zwischen den DFB Frauen und den Rot-Weiß-Roten. Deutschland und Österreich belegen im FIFA Ranking den dritten und den 18. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Österreich im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Österreich heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen in der Frauen Nations League zwischen Deutschland und Österreich im Free-TV und via LIVE STREAM bei der ARD mitverfolgen. Hierbei geht die Sportschau ab 20.15 Uhr auf Sendung. Christina Graf und Almuth Schult zeichnen sich für die Berichterstattung verantwortlich.

Spiel Deutschland – Österreich Wettbewerb Frauen Nations League, Gruppe 1, 6. Spieltag Datum Dienstag, 3. Juni 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Generali Arena (Wien)

Anstoßzeit Deutschland gegen Österreich

Deutschland vs Österreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Österreich

Österreich verzeichnete in den bisherigen fünf Spieltagen in der Gruppe 1 zwei Siege und drei Niederlagen. Damit rangiert das Team von Alexander Schriebl mit sechs Punkten auf dem dritten Platz.

Für die Rot-Weiß-Roten kommt das Heimspiel gegen Deutschland vier Tage nach einem 1:0 in Schottland. So kehrten sie nach drei Auftritten auf die Erfolgsspur zurück.

Nach einem weiteren 1:0 gegen Schottland hatte die ÖFB Auswahl in Deutschland mit 1:4 sowie gegen Holland zweimal mit 1:3 verloren.

Getty Images

News über Deutschland

Deutschland ist in der Gruppe 1 ungeschlagen und lacht dank vier Siegen und eines Unentschiedens von der Tabellenspitze.

Hierbei hatte die Elf von Christian Wück ausschließlich zum Auftakt mit einem 2:2 in Holland Punkte liegen gelassen. Am 30. Mai gelang im Heimspiel gegen die Oranje ein 4:0.

Dazwischen hatten die DFB Frauen das 4:1 gegen Österreich und gegen Schottland ein 4:0 sowie ein 6:1 eingefädelt.

Form

Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs Österreich: Die Tabellen

Deutschland vs. Österreich (Frauen Nations League) live anschauen: Nützliche Links