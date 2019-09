Wer zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation gastiert Deutschland in Nordirland. Wir verraten Euch, wer die Partie live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Am sechsten Spieltag der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Nordirland . Das Duell steigt am Montagabend (9. September) im Windsor Park zu Belfast. Anstoß ist um 20.45 Uhr .

Klar, ist im Duell mit Nordirland der Favorit. Doch die Nordiren spielen bislang eine souveräne EM-Quali und haben gute Chancen, sich für die Endrunde 2020, die europaweit ausgetragen wird, zu qualifizieren.

Die Bilanz zwischen beiden Nationalteams spricht aber ganz klar für die deutsche Mannschaft. Das DFB-Team gewann elf von 17 Duellen. Vier Spiele endeten Remis, nur zwei gewann Nordirland.

Wer holt sich die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr Nordirland vs. Deutschland live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Wer überträgt das Duell? Läuft das Länderspiel im Free-TV ? Hier gibt's die Antworten.

Nordirland vs. Deutschland: Das Duell in der EM-Qualifikation im Detail

Duell Nordirland vs. Deutschland Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Montag, 9. September 2019 | 20.45 Uhr Ort Windsor Park (Belfast, Nordirland) Zuschauer 20.332 Plätze

Wer zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland live im TV?

Montagabend, beste Sendezeit. Die deutsche Nationalmannschaft tritt gegen Nordirland an und kämpft um die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation. Der Weltmeister von 2014 lockt das Interesse zahlreicher Zuschauer. Doch wird die Partie überhaupt im Free-TV übertragen? Und wenn ja: Welcher Sender zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland?

RTL zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV

RTL ist die Nummer eins, wenn es um die Live-Übertragung der Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft geht. Der Privatsender hat sich die Übertragungsrechte an allen Duellen des DFB-Teams in der WM- und EM-Quali für die nächsten Jahre gesichert. Daher ist klar: RTL zeigt / überträgt am Montag Nordirland vs. Deutschland live und in voller Länge im Free-TV.

Bereits ab 20.15 Uhr geht RTL mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Wenn ab 20.45 Uhr zwischen Nordirland und Deutschland der Ball rollt, verpasst Ihr bei RTL keine Sekunde des sechsten Spieltags der EM-Qualifikation.

Für das Duell des DFB-Teams mit den Nordiren schickt RTL folgendes Trio ins Rennen:

ARD, ZDF und Sky - Wer zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland live im TV?

Kurz und schmerzlos: Niemand der genannten Sender überträgt das DFB-Team am Montagabend live im TV. Weder die ARD oder das ZDF noch Bezahlsender Sky besitzen die Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft. Dementsprechend wird Nordirland vs. Deutschland ausschließlich live bei RTL zu sehen sein.

Während Sky überhaupt keine Duelle des DFB-Teams zeigt, übertragen die ARD und das ZDF alle Freundschaftsspiele der deutschen Mannschaft sowie die Welt- und Europameisterschaften live und in voller Länge im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

Das TV-Programm bei RTL ist die einzige Möglichkeit, Nordirland vs. Deutschland live zu erleben? Nein. Zusätzlich wird das Duell in der EM-Qualifikation am Montagabend im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, verraten wir Euch in den nächsten Zeilen.

RTL zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL am Montagabend Eure erste Anlaufstelle. Nur der Privatsender zeigt das Spiel des deutschen Nationalteams in der EM-Qualifikation live im Internet. RTL überträgt Nordirland vs. Deutschland in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow . Dies ist die Online-Plattform von RTL.

Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM!

Doch die Nutzung von TVnow ist nicht kostenlos , sondern setzt ein Abonnement voraus. Dieses bekommt Ihr bereits für 4,99 Euro monatlich . Die ersten 30 Tage könnt Ihr TVnow dabei kostenlos testen. Für mehr Informationen schaut doch einfach mal auf der Homepage des Online-Dienstes vorbei.

TVnow findet Ihr im Internet unter www.TVnow.de oder Ihr sucht nach der kostenlosen TVnow-App für Eure mobilen Geräte in den gängigen Portalen ( Google-Play-Store , iTunes-Store etc.).

Zeigt / überträgt DAZN Nordirland vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

Wenn es um die Übertragung im LIVE-STREAM geht, ist DAZN normalerweise ganz vorne mit dabei. Doch das EM-Qualifikationsspiel zwischen Nordirland und Deutschland zeigt DAZN nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass ausschließlich RTL die Rechte an einer Live-Übertragung der deutschen Nationalmannschaft in den Qualispielen besitzt.

Doch aufgepasst: DAZN hat die perfekte Alternative für Euch, falls Ihr Nordirland vs. Deutschland nicht live anschauen könnt. Worum es sich dabei genau handelt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt die Highlights und das RE-LIVE zu Nordirland vs. Deutschland?

Nordirland vs. Deutschland verpasst? Kein Problem. Dann seid Ihr beim Streamingdienst Eures Vertrauens genau richtig. DAZN zeigt Euch die Highlights zu Deutschland vs. Nordirland. Ab Mitternacht könnt Ihr Euch die ausführliche Zusammenfassung des EM-Qualifikationsspiels auf der Online-Plattform anschauen.

Reicht Euch das nicht aus? Dann aufgepasst: DAZN zeigt Euch das komplette Spiel zwischen Nordirland und Deutschland noch einmal im RE-LIVE. Somit könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten noch einmal reinziehen. Verfügbar ist das RE-LIVE ab Mitternacht . Kommentiert wird Nordirland vs. Deutschland bei DAZN von Lukas Schönmüller .

Geht's noch besser? Auf jeden Fall! Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr die Highlights sowie das RE-LIVE zu Nordirland vs. Deutschland vollkommen kostenlos bei DAZN sehen. Wie geht das? Ganz einfach. DAZN schenkt allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang umsonst.

Doch damit nicht genug: Bei DAZN seht Ihr nicht nur das RE-LIVE der EM-Qualifikationsspiele. Bis auf die Duelle der deutschen Nationalmannschaft überträgt Euch DAZN alle Top-Spiele der EM-Quali in voller Länge im LIVE-STREAM . Spanien , Italien , England und Co. - Bei DAZN seht Ihr Spitzenfußball live! Damit aber immer noch nicht genug: Der Streamingdienst überträgt für Euch die Bundesliga , die Champions League und Europa League sowie die Serie A , LaLiga und viele weitere Top-Ligen live.

Der DAZN-Gratismonat sowie ein Abonnement beim Streamingdienst? Lohnt sich definitiv!

Habt Ihr Bock auf DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Portalen herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei. Dort bekommt Ihr alle Antworten auf Eure Fragen:

Wer zeigt / überträgt Nordirland vs. Deutschland? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick