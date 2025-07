Deutschland trifft am Freitag bei der Frauen EM auf Polen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Frauen EM in der Schweiz stehen die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe C auf dem Programm. Dabei bekommt es Deutschland am Freitag (4. Juli) mit Polen zu tun. Der Anpfiff in St. Gallen ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient der Kybunpark als Kulisse des Auftaktspiels der DFB Frauen gegen die Weiß-Roten. Deutschland und Polen belegen im FIFA Ranking den dritten und den 27. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Polen im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Polen bei der Frauen EM heute live im Free TV und im Live Stream?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen in der Frauen EM zwischen Deutschland und Polen bei DAZN im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Dafür benötigt Ihr das Super Sports Paket – für die Jahres- und Monatsabos müsst Ihr derzeit monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro in die Hand nehmen. Zudem läuft die Partie im Free-TV bei der ARD.

Spiel Deutschland – Polen Wettbewerb Frauen EM, Gruppe C, 1. Spieltag Datum Freitag, 4. Juli 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Kybunpark (St. Gallen)

Anstoßzeit Deutschland gegen Polen

Ort und Zeit des Spiels.

Deutschland vs Polen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Deutschland

Deutschland schloss die Gruppe A1 der Nations League mit 16 Punkten und fünf Punkten mehr als Holland ab.

Der einzige Punktverlust der Elf von Christian Wück war mit einem 2:2 zum Auftakt bei den Oranjes zustande gekommen.

Danach fädelte das DFB Team gegen Österreich ein 4:1 sowie ein 6:0, gegen Schottland ein 4:0 sowie ein 6:1 und ein 4:0 gegen Holland ein.

News über Polen

Polen erreichte in der Gruppe B1 der Nations League ebenfalls fünf Dreier und ein Unentschieden.

Genauer gesagt gingen Weiß-Roten ausschließlich bei einem 1:1 in Bosnien nicht als Siegerinnen vom Platz.

Anschließend bezwang die Elf von Nina Patalon bisher Nordirland (4:0), Rumänien (3:0) und in einem Testspiel die Ukraine ebenfalls mit 4:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

DEU Letzte 2 Spiele POL 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege Polen 1 - 3 Deutschland

Deutschland 4 - 1 Polen 7 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Deutschland vs Polen: Die Tabellen

