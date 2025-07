Deutschland trifft am Dienstag bei der Frauen EM auf Dänemark. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Frauen EM in der Schweiz finden die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppe C statt. Dabei bekommt es Deutschland am Dienstag (8. Juli) mit Dänemark zu tun. Der Anpfiff in Basel erfolgt um 18.00 Uhr.

Außerdem fungiert der St. Jakob-Park als Schauplatz des Kräftemessens der DFB Frauen gegen die Rot-Weißen. Deutschland und Dänemark belegen im FIFA Ranking den dritten und den zwölften Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Dänemark im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Dänemark im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Duell bei der Frauen EM zwischen Deutschland und Dänemark bei DAZN im TV und LIVE STREAM schauen. Ihr kommt jedoch nicht um das Super Sports Paket herum – für die Jahres- und Monatsverträge müsst Ihr momentan pro Monat 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro bezahlen. Alternativ könnt Ihr das Spiel im Free-TV bei der ARD mitverfolgen.

Spiel Deutschland – Dänemark Wettbewerb Frauen EM, Gruppe C, 2. Spieltag Datum Dienstag, 8. Juli 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort St. Jakob-Park (Basel)

Anstoßzeit Deutschland gegen Dänemark

Europameisterschaft der Frauen - EM Gruppe C St. Jakob Park

Deutschland vs. Dänemark: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Deutschland

Deutschland startete am Freitag mit einem 2:0 gegen Polen in diese Frauen EM.

Einen guten Monat zuvor hatte das Team von Christian Wück die Gruppe A1 der Nations League mit 16 Zählern und fünf Punkten mehr als Holland beendet.

Hierbei hatte das DFB Team ausschließlich mit einem 2:2 zum Auftakt bei den Oranjes nicht gewonnen.

News über Dänemark

Für Dänemark begann das Turnier in der Schweiz ebenfalls am Freitag mit einem 0:1 im Skandinavien-Derby gegen Schweden.

Damit verlor die Mannschaft von Andree Jeglertz zum dritten Mal binnen vier Auftritten.

Hierbei waren die Rot-Weißen ausschließlich am 30. Mai mit einem 1:0 gegen Wales in der Nations League als Siegerinnen vom Platz gegangen.

Dieser Dreier war zwischen einem 0:3 gegen Italien sowie einem 1:6 in Schweden gelungen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs. Dänemark: Die Tabellen

