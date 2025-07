Deutschland trifft am Mittwoch bei der Frauen EM auf Spanien. Hier erfahrt Ihr, wo das Halbfinale im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Frauen EM in der Schweiz steigen die Duelle im Halbfinale. Dabei bekommt es Deutschland am Mittwoch (23. Juli) mit Spanien zu tun. Der Anstoß in Zürich erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Letzigrund Stadion als Schauplatz des Kräftemessens zwischen der DFB Auswahl und der Furia Roja. Deutschland und Spanien belegen im FIFA Ranking den dritten und den zweiten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Spanien im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Spanien heute live im TV und im Live Stream?

Ihr könnt Deutschlands Halbfinale bei der Frauen EM gegen Spanien bei DAZN im TV und LIVE STREAM genießen. Dafür benötigt Ihr das Super Sports Paket – derzeit belaufen sich die Preise für die Jahres- und Monatszugänge auf monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro. Zusätzlich läuft die Partie bei der ARD.

Spiel Deutschland – Spanien Wettbewerb Frauen EM, Halbfinale Datum Mittwoch, 23. Juli 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Letzigrund Stadion (Zürich)

Deutschland vs Spanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 3 K. Hendrich

9 Sjoeke Nüsken Verletzungen und Sperren 14 L. Aleixandri

News über Deutschland

Deutschland setzte sich am Samstag im Viertelfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 6:5 durch.

Die Elf von Christian Wück hatte die Gruppe C mit sechs Punkten und drei Zählern weniger als Schweden abgeschlossen.

Vor einem 1:4 gegen die Skandinavierinnen hatten die DFB Frauen Polen mit 2:0 sowie Dänemark mit 2:1 bezwungen.

News über Spanien

Für Spanien kommt das Halbfinale gegen Deutschland fünf Tage nach einem 2:0 gegen die Gastgeberinnen aus der Schweiz.

Die Gruppe B hatte die Mannschaft von Montserrat Tome mit neun Zählern und damit fünf Punkten mehr als Italien beendet.

Vor einem 3:1 gegen die Azzurre hatte die Furia Roja gegen Portugal mit 5:0 sowie gegen Belgien mit 6:2 gewonnen.

Deutschland vs Spanien: Die Tabellen

