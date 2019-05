Wer zeigt / überträgt Chelsea vs. Arsenal live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Finales der Europa League

Im Europa-League-Finale trifft Chelsea auf Arsenal. Goal erklärt, wer das Endspiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt - RTL oder DAZN?

Wer holt sich den begehrten Pott - der FC Chelsea oder der FC Arsenal? Im Endspiel der Europa League treffen beide London-Klubs aufeinander. Das Finale findet am Mittwochabend um 21 Uhr im Olympiastadion Baku statt.

Die Klubs aus der Premier League dominieren die internationalen Wettbewerbe. Während sich der FC Liverpool und Tottenham Hotspur um die Krone in der Champions League streiten, duellieren sich Chelsea und Arsenal in der , dem zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb.

Während der das Finalticket recht souverän gegen den FC Valencia löste, musste der bis zur letzten Sekunde zittern. Die Blues kamen im Halbfinal-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Commerzbank-Arena nicht über ein 1:1 hinaus. Auch nach 90 Minuten im Rückspiel stand es zwischen beiden Teams 1:1. Weil auch in der Verlängerung keine Treffer fielen, ging es ins Elfmeterschießen. Dort behielt Chelsea die Nerven und beendete eine beeindruckende Europapokal-Saison der Eintracht. Nun können Eden Hazard und Co. nach 2013 in Baku den nächsten Titel der Europa League klarmachen.

Der Austragungsort in Aserbaidschan steht allerdings mächtig in der Kritik. Besonders bitter: Top-Star Henrikh Mkhitaryan wird dem FC Arsenal im Finale fehlen. Der Armenier tritt aufgrund von Sicherheitsbedenken die Reise nach Baku nicht an.

Chelsea oder Arsenal - wer gewinnt die Europa League? In diesem Artikel erklären wir Euch, wer das EL-Finale live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Chelsea vs. Arsenal: Das Europa-League-Finale im Detail

Duell Chelsea vs. Arsenal Datum Mittwoch, 29. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Olympiastadion, Baku Zuschauer 69.870 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal live im TV?

Wie jedes Jahr begeistert das Finale der Europa League Millionen von Fußballfans und lockt zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Doch wird das Finale zwischen Chelsea und Arsenal überhaupt im TV übertragen? Wer zeigt die Partie - Sky oder RTL?

Zeigt / Überträgt RTL das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal live im Free-TV?

Die gute Nachricht: RTL zeigt das Europa-League-Finale zwischen Chelsea und Arsenal live und in voller Länge im Free-TV. Somit verpasst Ihr im TV-Programm des Privatsenders keine Sekunde und keine Entscheidung des EL-Finals. Schon während der gesamten Europa-League-Saison läuft der Wettbewerb im RTL-Programm. Liefen die Spiele während der Vorrunde beim kleinen Schwestersender RTLnitro, ist die Europa League seit dem Achtelfinale im Hauptprogramm von RTL beheimatet.

RTL zeigte in der Vergangenheit aufgrund der deutschen Beteiligung ausschließlich die K.-o.-Spiele von Eintracht Frankfurt. Trotz des Ausscheidens der Hessen läuft auch das rein englische Finale bei RTL. Der Sender startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Wie gewohnt begrüßt Euch das RTL-Duo bestehend aus Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller vom Spielfeldrand in Baku. Pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, kommentierten Marco Hagemann und Experte Steffen Freund Chelsea vs. Arsenal und begleiten Euch durch den gesamten Abend.

RTL ist damit die einzige Möglichkeit, das Europa-League-Finale zwischen Chelsea und Arsenal live im Free-TV zu sehen. Andere frei empfangbare Sender wie die ARD oder das ZDF zeigen das Endspiel nicht.

Zeigt / Überträgt Sky das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal live im TV?

Die schlechte Nachricht: Sky zeigt das Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal nicht live im TV. Seit dieser Spielzeit besitzt der Bezahlsender keine Rechte an der Übertragung der Europa League, die zuvor regelmäßig im Sky-Programm zu finden war. Somit findet auch das Finale keinen Platz bei Sky.

Zusammenfassung: Wollt Ihr das Duell zwischen Chelsea und Arsenal live im TV verfolgen, ist RTL Eure einzige Anlaufstelle. Der Privatsender zeigt das Aufeinandertreffen live und für jedermann frei empfangbar im Free-TV. Sky überträgt das EL-Finale dagegen nicht. Es gibt allerdings noch die Möglichkeit, Chelsea vs. Arsenal im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wie dies funktioniert, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal im LIVE-STREAM?

Falls Ihr das Europa-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal lieber unterwegs oder auf dem Handy, Tablet oder Laptop sehen wollt, könnt Ihr es auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür gibt es genau zwei Möglichkeiten, die wir Euch nun vorstellen.

Zeigt / Überträgt DAZN das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal im LIVE-STREAM?

Die Heimat der Europa League? Ganz klar DAZN! Der Streamingdienst ist seit dieser Spielzeit Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um die Übertragung der Europa League geht. Somit zeigt DAZN auch das EL-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit DAZN verpasst Ihr keine Sekunde, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Die Vorberichterstattung mit den relevantesten Fakten und spannendsten Stories rund um das Endspiel in Baku beginnt bereits um 20.30 Uhr. Das Europa-League-Team von DAZN nimmt Euch dabei in Empfang. Während Tobi Wahnschaffe als Moderator fungiert, unterstützen ihn Jonas Hummels und Ralph Gunesch mir ihren Expertisen. Kommentiert wird Chelsea vs. Arsenal von Uli Hebel.

Was muss ich tun, um das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal bei DAZN sehen zu können?

Ganz einfach: Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat von DAZN. Mit diesem könnt Ihr den LIVE-STREAM des Europa-League-Finals zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal vollkommen gratis nutzen - besser geht es nicht. Und das ist noch nicht alles: Wenn Ihr Euch einen Gratismonat sichert, erlebt Ihr nicht nur das EL-Finale live, sondern auch das Endspiel der Champions League live im Stream.

Zudem zeigt der Streamingdienst die Top-Ligen Europas im LIVE-STREAM. Die Serie A, Ligue1, LaLiga und zahlreicher weiterer Spitzenfußball sind bei DAZN beheimatet. Weg vom Fußball: Auch zahlreiche Box-, Darts- und Motorsport-Events hat der Streamingdiienst Eures Vertrauens im Angebot. Welche LIVE-STREAMS Ihr bei DAZN erleben könnt, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Die komplette Programmvielfalt von DAZN bekommt Ihr nach Eurem Gratismonat für nur 9,99 Euro monatlich. Das Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen.

Bleibt noch eine letzte Frage offen: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar? Auf nahezu allen mobilen Geräten! Die DAZN-App lässt sich sowohl auf Eurem Handy, Laptop, Tablet als auch auf Eurem Smart-TV installieren. Ihr müsst Euch lediglich die kostenlose DAZN-App im Downloadportal Eurer Wahl herunterladen:

Zeigt / Überträgt RTL das Europa-League-Finale Chelsea vs. Arsenal im LIVE-STREAM auf TV NOW?

Neben dem Angebot von DAZN zeigt auch RTL das Europa-League-Finale zwischen Chelsea und Arsenal im LIVE-STREAM. Die Plattform, auf der das EL-Endspiel zu sehen ist, heißt TV Now. Doch die Online-Plattform des Privatsenders ist kostenpflichtig. Um Chelsea vs. Arsenal bei TV Now schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streaminganbieter. Dieses gibt es für 4,99 Euro monatlich. Der erste Monat ist jedoch kostenlos. Mehr Informationen findet Ihr auf der TV-Now-Website.

Chelsea vs. Arsenal: Die Übertragung des Europa-League-Finals im Überblick