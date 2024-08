Der BVB trifft am Dienstag in einem Testspiel auf Villarreal. Wir verraten Euch, wo die Partie im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen etliche Testspiele über die Bühne. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Dienstag (6. August) mit Villarreal zu tun. Der Anstoß der Begegnung des BVB im Rahmen seines Trainingslagers im schweizerischen Bad Ragaz erfolgt um 18.30 Uhr MEZ.

Außerdem fungiert die Cashpoint-Arena im österreichischen Altach als Kulisse der Begegnung zwischen dem BVB und dem Gelben U-Boot. Der Champions-League-Finalist und Bundesliga-Fünfte der vergangenen Saison tritt gegen den Achten aus LaLiga 2023/24 an.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Villarreal im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Villarreal heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – Villarreal Wettbewerb Internationales Testspiel Datum Dienstag, 6. August 2024 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Cashpoint-Arena (Altach)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Villarreal heute im LIVE STREAM und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Villarreal im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Borussia Dortmund absolviert sein einziges Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz.

Getty Images

Die Elf von Nuri Sahin verzeichnete während der Asien-Tour ein 0:4 in Thailand gegen Bathum United und am 24. Juli ein 3:2 in Japan bei Cerezo Osaka.

Eine Woche zuvor war der BVB bei Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Die Aufstellung des BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Villarreal-News

Villarreal bestreitet seine vierte Begegnung in der laufenden Vorbereitung.

Hierbei hatte die Elf von Marcelino zunächst in der Schweiz ein 3:1 gegen den FC Sion und in Frankreich ein 1:3 gegen die AS Saint-Etienne erlebt.

Anschließend fuhr das Gelbe U-Boot am Freitag in England eine Nullnummer bei Nottingham Forest ein.

Die Aufstellung von Villarreal:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Villarreal heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege BVB (Borussia Dortmund) 0 Siege Villarreal 1 Unentschieden 0 Letztes Duell BVB vs. Villarreal 0:2 (Internationales Testspiel, 22. Juli 2022)

Wer zeigt BVB vs. FC Villarreal heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Testspiel