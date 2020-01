Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung auf einen Blick

BVB vs. Union Berlin, so lautet ein Bundesliga-Knaller am Samstag. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Am Samstag um 15.30 Uhr ist -Zeit: So auch an diesem Wochenende, wenn es für den BVB gegen den Aufsteiger geht. Im Signal Iduna Park stehen sich die beiden Mannschaften zur traditionellen Anstoßzeit der höchsten deutschen Spielklasse gegenüber.

Die Dortmunder erzielten in ihren ersten beiden Partien nach der Winterpause jeweils fünf Tore, was sowohl in Augsburg (5:3) als auch gegen Köln (5:1) zum Sieg reichte. Großen Anteil an den beiden Erfolgen hatte der norwegische Winter-Neuzugang Erling Haaland, der insgesamt schon fünfmal getroffen hat .

Union sammelte zuletzt durch ein 2:0 gegen Augsburg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Als aktueller Tabellenelfter hat der Liga-Neuling gute Karten, auch in der kommenden Saison in der Bundesliga mit dabei zu sein.

Im Hinspiel sorgten die Köpenicker für eine große Überraschung: Sie schlugen die hochfavorisierten Dortmunder mit 3:1 und feierten damit den ersten Heimsieg ihrer Bundesliga-Geschichte.

BVB vs. Union Berlin: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel?

liefert Euch alle Informationen zur Übertragung und sagt Euch auch, wie die Ausgangslage vor der Begegnung ist.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin live im TV?

gegen Union Berlin - ein Duell, in dem es einen klaren Favoriten gibt: Die Borussia will als Tabellenvierter noch ins Rennen um die Meisterschaft eingreifen, während die Berliner nur den Klassenerhalt im Blick haben. Wer gewinnt nun das Spiel am Samstag? Und die viel wichtigere Frage: Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union live im TV? Hier erfahrt Ihr es.

Sky zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin live im Pay-TV

Sky ist der Sender, der alle Spiele eines Bundesliga-Samstags überträgt. Sky zeigt / überträgt die Partien dabei zwar live im Fernsehen, jedoch nicht kostenlos. An diesem Samstag gilt das damit auch für die kompletten 90 Minuten der Begegnung zwischen den Dortmundern und den Berlinern.

Um 15.30 Uhr geht es in Dortmund los, dann sind die Sky-Kollegen mit Live-Bildern aus dem Signal Iduna Park am Start. Was Ihr tun müsst, um das ganze Spiel schauen zu können, ist, ein Abonnement abzuschließen - falls Ihr es nicht ohnehin schon habt. Klickt einfach auf den Link , mit dem Ihr zur Sky-Homepage kommt. Dort könnt Ihr dann alle Preise, Pakete und Angebote einsehen.

BVB vs. Union Berlin: Welcher Sender zeigt / überträgt auf Sky?

Die Partie zwischen dem BVB und Union läuft in voller Länge auf Sky . Die Partie gibt es auf dem Sender dabei als Einzelspiel und auch mit den zeitgleich laufenden Partien wie gewohnt als Konferenz.

Sky zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Union Berlin als Einzelspiel:

Sender: Sky Sport 3 (HD)

Kommentar: Marcus Lindemann

Übertragungsbeginn: 15.15 Uhr

Wird BVB vs. Union Berlin live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Sky zeigt / überträgt alle Bundesliga-Spiele am Samstag, somit auch das Duell zwischen Dortmund und Berlin. Aber gibt es die kompletten 90 Minuten auch live im frei empfangbaren Fernsehen und damit kostenlos?

Nein, denn weder die ARD und das ZDF noch andere für Sportübertragungen bekannte Sender wie RTL , Sport1 oder Eurosport halten die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Deshalb könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Union nicht kostenlos sehen.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Union Berlin im LIVE-STREAM?

Klar ist jetzt, dass BVB vs. Union live im TV gezeigt / übertragen wird. Doch wie sieht es mit den Internet-Usern aus? Gibt es die Begegnung in voller Länge auch im LIVE-STREAM? Ja.

Sky Go zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin im LIVE-STREAM

Sky hat das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin nicht nur im Fernseh-Angebot, sondern auch im LIVE-STREAM. Bei Sky Go gibt es das komplette Spiel live im Stream. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders .

BVB vs. Union live bei Sky Go - hier entlang

Wie schon bei der Fernsehübertragung ist die Voraussetzungen LIVE-STREAM sehen zu können, ein einfaches Abonnement beim Sender aus Unterföhring, das Ihr vor Beginn der 90 Minuten bereits abgeschlossen haben müsst.

Hier gibt es die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Laptop und Computer, damit Ihr BVB vs. Union live im Stream sehen könnt:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB vs. Union im LIVE-STREAM

Borussia Dortmund gegen Union Berlin wird live im Stream bei Sky Go gezeigt, aber auch bei Sky Ticket gibt es die 90 Minuten live im Stream. Und bei Sky Ticket habt Ihr einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zum normalen Abo: Mit Sky Ticket geht Ihr keinen langfristigen Vertrag ein, sondern könnt Sky über einen kürzeren Zeitraum nutzen. Das Ergebnis ist dasselbe: Das Spiel gibt es für Euch live im Stream.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB vs. Union in voller Länge im LIVE-STREAM

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket des Senders. Mit diesem könnt Ihr sowohl das Bundesliga-Spiel als auch den DFB-Pokal , die Champions League und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen. Das Sportpaket bei Sky Ticket gibt es in zwei Optionen:

Monatsabo: im ersten Monat kostet es 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar.

im ersten Monat kostet es 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar. Tagesabo: kostet einmalig 9,99 Euro / gilt nur für 24 Stunden

Wer zeigt / überträgt die Highlights von BVB vs. Union Berlin?

Ihr habt die 90 Minuten zwischen dem BVB und Union Berlin verpasst, weil kein TV und auch kein LIVE-STREAM in der Nähe war? Kein Problem: Die besten Szenen gibt es hinterher auch auf DAZN .

Schon 40 Minuten nach Spielende , also gegen 18 Uhr , könnt Ihr Euch die Highlights des Duells zwischen dem BVB und Union bei DAZN anschauen.

Mit dem Gratismonat erlebt Ihr Spitzenfußball live und in voller Länge bei DAZN! Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist dabei prall gefüllt. Mehr als 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN jährlich im LIVE-STREAM. Mit dabei sind unter anderem die Champions League und die Europa League , die Bundesliga , die Serie A und LaLiga , die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

BVB vs. Union - habt Ihr noch Fragen zur Bundesliga live auf DAZN? Dann geht es hier entlang:

Die Bundesliga-Highlights des Duells zwischen dem BVB und Union Berlin bei DAZN! Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin? Hier sind die Aufstellungen

BVB-Trainer Lucien Favre und Union-Coach Urs Fischer werden um 14.30 Uhr ihre Aufstellungen bekanntgeben. Hier findet Ihr dann die 22 Namen, die zum Anpfiff auf dem Rasen stehen werden.

Live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt BVB vs. Union Berlin?