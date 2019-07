Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese Calcio live im TV und LIVE-STREAM?

Im Zuge der Bundesliga-Vorbereitung trifft der BVB auf Udinese. Wir verraten, wer das Duell beider Teams live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Zeit für Freundschaftsspiele: Borussia Dortmund trifft im Trainingslager auf Udinese Calcio. Das Duell findet am frühen Samstagabend um 17 Uhr in Österreich statt.

Die Vorbereitung des BVB auf die neue Bundesliga-Saison ist in vollem Gange. Nach der USA-Reise ist der Tross von zurück in Europa. Vom 27. Juli bis 02. August schlagen die Schwarz-Gelben ihre Zelte in Bad Ragaz in der auf. Doch zuvor testet der BVB im österreichischen Altach gegen den Klub aus der Serie A.

Das Duell gegen ist eines der letzten Härtetest vor dem Duell im deutschen Supercup gegen den , welches am 03. August um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park steigt.

Borussia Dortmund vs. Udinese - Wer kann das Testspiel für sich entscheiden? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Vorbereitungsspiel des BVB live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese: Das Testspiel im Detail

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese live im TV?

Der BVB hat bereits einige starke Testspiele hinter sich. Sowohl gegen MLS-Klub Seattle als auch gegen den FC Liverpool konnte Borussia Dortmund Siege einfahren und Selbstvertrauen für die neue -Saison sammeln. Nun steht der Test gegen Udinese Calcio auf dem Programm und es bleibt die Frage offen: Wird das Duell im überhaupt live im TV übertragen?

Zeigt / überträgt Sky BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese live im TV?

Sky ist die Heimat der Bundesliga und überträgt auch in der kommenden Saison einen Großteil der Bundesliga-Partien live und in voller Länge im TV. Zudem zeigt der Bezahlsender ausgewählte Testspiele der Bundesligisten live im Free-TV bei Sky Sport News HD. Doch das Duell des BVB gegen Udine gehört nicht dazu. Sky zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund am Samstag weder im Pay- noch im Free-TV.

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese live im TV?

Auch hier fällt die Antwort negativ aus: Kein deutscher TV-Sender hat sch am Samstag dazu bereiterklärt, Borussia Dortmund vs. Udine live im Free-TV zu übertragen. Weder die ARD und das ZDF noch andere bekannte deutsche Sportsender wie Sport 1 oder Eurosport zeigen das Duell live und in voller Länge im TV.

Auf dem Smart-TV: DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese live

Erst einmal sei gesagt, dass DAZN das Duell zwischen Borussia Dortmund und Udinese Calcio nicht live im TV überträgt. Der Streamingdienst ist eine reine Plattform für LIVE-STREAMS im Internet. Das Aufeinandertreffen BVB vs. Udinese überträgt DAZN also in voller Länge im LIVE-STREAM. Doch Ihr müsst nicht darauf verzichten, das Testspiel auf Eurem Fernseher genießen zu können.

DAZN bringt Euch das Vorbereitungsspiel des BVB gegen den Serie-A-Klub live auf Euren Smart-TV. Dafür müsst Ihr Euch zuvor die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV installieren, Euch beim Streamingdienst anmelden und den LIVE-STREAM zu BVB vs. Udinese starten. Mehr Informationen zu DAZN erfahrt Ihr nächsten Abschnitt zum LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Udine live verfolgen wollt, dann ist der LIVE-STREAM Eure einzige Möglichkeit. Es gibt aber noch einen Anbieter, der das Duell in voller Länge live im Internet zeigt - ARD, ZDF, RTL und Co. sowie Sky sind es nicht. Welchen LIVE-STREAM Ihr also nutzen müsst, erfahrt ihr jetzt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese im LIVE-STREAM

DAZN ist in puncto LIVE-STREAMS Eure erste Anlaufstelle. Nicht nur bei Spielen der Champions League, Europa League oder der Bundesliga, sondern auch bei den Testspielen der europäischen Top-Klubs in der Sommervorbereitung auf die neue Saison. So überträgt DAZN das Vorbereitungsspiel zwischen Borussia Dortmund und Udinese in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wie gewohnt beginnt DAZN pünktlich kurz vor dem Anpfiff, der um 17 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Kommentator Max Gross begleitet Euch während der kompletten 90 Minuten des BVB-Tests. Um den LIVE-STREAM des Streamingdienstes allerdings nutzen zu können, müsst Ihr Euch bei DAZN registrieren und ein Abonnement abschließen, könnt das Duell zwischen dem BVB und Udine jedoch kostenlos sehen. Wie das funktioniert, verraten wir Euch im Folgenden.

BVB (Borussia Dortmund vs. Udinese kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - So geht's!

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr BVB vs. Udine vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM erleben. Sichert Euch dafür einfach und schnell einen kostenlosen Probemonat und testet die Vorteile des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. In diesen vier Wochen bekommt Ihr allerdings nicht nur die Testspiele der Top-Klubs zu sehen: Ihr seid auch bei den Saisonstarts der europäischen Top-Ligen live und kostenlos dabei. Denn DAZN überträgt in diesem Jahr neben der Serie A, LaLiga und Co. auch die Bundesliga im LIVE-STREAM. Welche Spiele des deutschen Oberhauses der Streamingdienst im Live-Programm hat, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss monatlich 11,99 Euro. Das Abonnement könnt Ihr jederzeit monatlich kündigen. Für DAZN-Fans, die ohnehin das ganze Jahr über die Programmvielfalt des Streamingdienstes genießen, empfehlen wir die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro. Holt Ihr Euch die Jahreskarte, spart Ihr jährlich 24 Euro im Vergleich zur monatlichen Abbuchung.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese im LIVE-STREAM bei DAZN - Auf welchen Geräten?

DAZN ist auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Auf Eurem Laptop oder Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Wollt Ihr die LIVE-STREAMS lieber auf Eurem Handy, Tablet, Smart-TV oder Eurer Playstation4 genießen, ist das ebenfalls kein Problem. Ladet Euch die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Downloadportalen herunter:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Udinese? Die Übertragung des Testspiels im Überblick