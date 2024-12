Dortmund empfängt in der Champions League den FC Barcelona. Doch wer zeigt den Kracher – DAZN oder Amazone Prime? Dieser Artikel verrät es Euch!

Am heutigen Mittwoch, den 11. Dezember, spielt Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Barcelona. Anpfiff am 6. Spieltag ist um 21 Uhr, gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Borussia Dortmund vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League, 6.Spieltag Datum Mittwoch, 11. Dezember 2024 Anstoß 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV?

Die Champions League findet zum ersten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften statt. Mit dabei ist natürlich auch Borussia Dortmund. Der BVB empfängt heute im CL-Kracher den FC Barcelona. Doch wer überträgt das Duell?

17 der 18 Partien am 6. Spieltag werden bei DAZN übertragen. Amazon Prime Video zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstag.

Da die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona am heutigen Mittwoch stattfindet, wird der Kracher live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Wer kein Tor oder Highlight aller Spiele verpassen möchte, kann auf die Konferenz von DAZN zurückgreifen, wobei die Partie zwischen Dortmund und Barcelona ebenfalls Teil ist.

Für die Königsklasse bei DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit dem DAZN Unlimited-Abo (34,99 Euro pro Monat) könnt Ihr die Champions League sehen.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV? News und Aufstellungen

BVB-News

Beim letzten Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb konnte der BVB seinen Auswärtsfluch brechen. Dank den Toren von Gittens, Bensebaini und Guirassy gewann der BVB vor zwei Wochen beim kroatischen Meister mit 3:0 und ist damit voll auf Kurs für die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale.

Bisherige Champions-League-Spiele Borussia Dortmund:

1. Spieltag: FC Brügge vs. Borussia Dortmund 0:3

2. Spieltag: Borussia Dortmund vs. Celtic Glasgow 7:1

3. Spieltag: Real Madrid vs. Borussia Dortmund 5:2

4. Spieltag: Borussia Dortmund vs. Sturm Graz 1:0

5. Spieltag: Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund 0:3

Damit steht die Mannschaft von Nuri Sahin mit zwölf Punkten auf Platz vier der Tabelle. Die ersten Acht der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Das ist die Aufstellung des BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr hier, wie die Aufstellung des BVB heute aussieht.

Barcelona-News

Ebenfalls mit 3:0 gewann der FC Barcelona seine letzte Champions-League-Partie. Gegen Stade Best erzielten Robert Lewandowski (2x) und Dani Olmo die entscheidenden Tore.

Bisherige Champions-League-Spiele FC Barcelona:

1. Spieltag: AS Monaco vs. FC Barcelona 2:1

2. Spieltag: FC Barcelona vs. Young Boys Bern 5:0

3. Spieltag: FC Barcelona vs. FC Bayern München 4:1

4. Spieltag: Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona 2:5

5. Spieltag: FC Barcelona vs. Stade Brest 3:0

Der FC Barcelona ist mit ebenfalls zwölf Punkten auf Platz drei der Tabelle und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem BVB.

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona:

Welche Startelf Barça-Trainer Hansi Flick in Dortmund auf den Platz schickt, erfahrt Ihr eine Stunde vor Spielbeginn hier.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege BVB 0 Siege Barcelona 1 Unentschieden 2 Bisher letztes Duell FC Barcelona vs. Borussia Dortmund 1:1 (Champions-League-Gruppenphase, 27. November 2019)

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Barcelona im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Spiel