Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen bei West Ham? Das Rückspiel im LIVE STREAM und TV sehen

Bayer Leverkusen gastiert am Donnerstag in der Europa League bei West Ham. Hier erfahrt Ihr, wo das Rückspiel im TV und LIVE STREAM läuft.

In diesen Tagen finden in der Europa League 2023/24 die Rückspiele des Viertelfinales statt. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Donnerstag (18. April) auswärts mit West Ham zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das London Stadium als Schauplatz des Duells des deutschen Meisters mit den Hammers. Im Hinspiel vor einer Woche feierte Bayer Leverkusen ein 2:0 gegen West Ham.

Spiel West Ham – Bayer Leverkusen Wettbewerb Europa League, Viertelfinale Datum Donnerstag, 18. April 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort London Stadium (London)

West-Ham-News

West Ham geht nach dem 0:2 im Hinspiel mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Partie gegen Bayer Leverkusen.

Die Mannschaft von David Moyes hatte die Gruppe A mit 15 Punkten und mit drei Zählern mehr als der SC Freiburg beendet.

Danach hatte West Ham im Achtelfinale gegen die Breisgauer ein 0:1 und einen 5:0-Heimsieg erlebt.

Die Aufstellung von West Ham:

Bayer-Leverkusen-News

Dank der Tore von Jonas Hofmann (83.) und Victor Boniface (90.+1) entschied Bayer Leverkusen das Hinspiel für sich.

Die Elf von Xabi Alonso hatte die Gruppe H mit 18 Zählern und acht Punkten mehr als Qarabag Agdam als Erster abgeschlossen.

Danach hatte der nun frischgebackene deutsche Meister gegen denselben Gegner aus Aserbaidschan im Achtelfinale ein 2:2 und in der BayArena ein 3:2 verzeichnet.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

West Ham gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege West Ham 0 Siege Bayer Leverkusen 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Bayer Leverkusen vs. West Ham United 2:0 (Europa League, 11. April 2024)

