Bayer Leverkusen empfängt am Mittwoch in der Champions League Sparta Prag. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des achten und letzten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Mittwoch (29. Januar) mit Sparta Prag zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Außerdem fungiert die BayArena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen der Werkself und den Rudi. Bayer Leverkusen und Sparta Prag halten bei 13 und vier Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Bayer Leverkusen – Sparta Prag Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 29. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag heute im LIVE STREAM und live im TV?

Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Bayer-News

Für Bayer Leverkusen kommt die Begegnung gegen Sparta Prag acht Tage nach einem 1:2 bei Atlético Madrid.

Für die Mannschaft von Xabi Alonso hatte die Ligaphase mit einem 4:0 bei Feyenoord sowie einem 1:0 gegen die AC Milan begonnen.

Anschließend hatte die Werkself ein 1:1 bei Stade Brest und ein 0:4 beim FC Liverpool verzeichnet.

Nach diesen Punktverlusten hatte sich Bayer Leverkusen mit einem 5:0 gegen RB Salzburg sowie einem 1:0 gegen Inter Mailand in die Pause verabschiedet.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Sparta-News

Sparta Prag hatte vier seiner Punkte an den ersten beiden Spieltagen geholt.

Hierbei hatte das Team von Lars Friis ein 3:0 gegen RB Salzburg und am 1. Oktober ein 1:1 beim VfB Stuttgart erreicht.

Danach hatten die Rudi zuerst bei Manchester City (0:5), gegen Stade Brest (1:2), gegen Atlético Madrid (0:6) und bei Feyenoord (2:4) verloren.

Vor einer Woche erlebte Sparta Prag ein 0:1 gegen Inter Mailand.

Die Aufstellung von Sparta Prag

Bayer Leverkusen gegen Sparta Prag live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Bayer Leverkusen 1 Siege Sparta Prag 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag 1:0 (UEFA Cup, 6. Dezember 2007)

