Bayer Leverkusen gastiert am Donnerstag in der Europa League bei der AS Roma. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der Europa League 2023/24 die Hinspiele des Halbfinales über die Bühne. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Donnerstag (2. Mai) auswärts mit dem AS Roma zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Außerdem dient das Olympiastadion als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Giallorossi und der Werkself. Die AS Roma setzte sich im Viertelfinale gegen die AC Milan durch. Bayer Leverkusen bezwang in der Runde der besten acht Teams West Ham United.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr AS Roma vs. Bayer Leverkusen im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

AS Roma vs. Bayer Leverkusen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel AS Roma – Bayer Leverkusen Wettbewerb Europa League, Halbfinale Datum Donnerstag, 2. Mai 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Olympiastadion (Rom)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen bei AS Roma im LIVE STREAM und TV? Europa League kostenlos live

AS Roma vs. Bayer Leverkusen im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Roma-News

AS Roma bezwang im Viertelfinale die AC Milan. Hierbei feierte die Mannschaft von Daniele De Rossi einen 1:0-Auswärtssieg und am 18. April einen 2:1-Heimerfolg.

Die Giallorossi hatten die Gruppe G mit 13 Zählern und zwei Punkten weniger als Slavia Prag beendet. Anschließend hatten sie in der Zwischenrunde Feyenoord Rotterdam im Elfmeterschießen bezwungen.

Im Achtelfinale gegen Brighton & Hove Albion hatte die Roma ein 4:0 und eine 0:1-Auswärtsniederlage verzeichnet.

Die Aufstellung der AS Rom:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bayer-News

Bayer Leverkusen setzte sich im Viertelfinale gegen West Ham United durch. Nach einem 2:0 vor eigenem Publikum fuhr der deutsche Meister am 18. April in London ein 1:1 ein.

Die Elf von Xabi Alonso hatte die Gruppe H mit 18 Zählern und mit acht Punkten mehr als Qarabag Agdam abgeschlossen.

Im Achtelfinale hatte die Werkself gegen denselben Gegner aus Aserbaidschan ein 2:2 und in der BayArena ein 3:2 erreicht.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

AS Roma gegen Bayer Leverkusen live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege AS Roma 2 Siege Bayer Leverkusen 1 Unentschieden 3 Letztes Duell Bayer Leverkusen vs. AS Roma 0:0 (Europa League, 18. Mai 2023)

