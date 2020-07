Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des FA-Cup-Finales

Das Endspiel des FA Cups liefert ein rein Londoner Finale. Arsenal und Chelsea kämpfen im Wembley um den Pokal. Goal erklärt, wo es übertragen wird.

Das FA-Cup-Finale steht an und bringt einen absoluten Kracher mit sich! und kämpfen um den Pokalsieg im Wembley. Anstoß im Londoner Stadtduell ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Arsenal könnte sich dabei den vierten Triumph im in den vergangenen sechs Jahren sichern. Insgesamt steht der Pokal bereits 13-mal in der Vitrine der Gunners.

Auch Chelseas Bilanz im Pokal kann sich sehen lassen. Acht Mal gewannen die Blues bereits das Finale - zuletzt in der Saison 2017/2018.

Das Finale des FA Cups solltet Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch deshalb alle Informationen durch, wo Arsenal gegen Chelsea am Samstagabend im TV und via LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird.

FC Arsenal vs. FC Chelsea: Das Finale des FA Cups im Überblick

Duell FC Arsenal - FC Chelsea Datum Samstag, 1. August 2020 | 18.30 Uhr Ort Wembley, London

FA Cup: Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea live im TV?

Der FA Cup wurde in den vergangenen Jahren von verschiedenen Sendern übertragen. Sowohl auf Eurosport als auch bei Sport1 lief zeitweise der englische Pokal.

In dieser Saison besitzt jedoch die Streaming-Plattform DAZN die exklusiven Übertragungsrechte am Wettbewerb. Sowohl das Free-TV als auch das Pay-TV gehen also leer aus.

Es ist jedoch möglich, den LIVE-STREAM von DAZN am TV abzuspielen. Das ist völlig legal und unter Umständen sogar kostenlos! Wie das genau funktioniert, lest Ihr weiter unten.

FA Cup: Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM?

Wie bereits angesprochen, ist DAZN der exklusive Anbieter des Finals im FA Cup. Wer das Endspiel live sehen möchte, ist bei der Streaming-Plattform an der richtigen Adresse. Doch wie genau funktioniert das mit dem LIVE-STREAM?

DAZN zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM - so funktioniert's

DAZN zeigt das Finale am Samstagabend ab 18.15 Uhr via LIVE-STREAM und überträgt die kompletten 90 Minuten inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen.

Begleitet wird das Geschehen von Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Helge Payer. Das Team versorgt Euch vor Anpfiff mit interessanten Interviews, sowie mit Analysen in der Halbzeit und nach dem Spiel.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht ein Abonnement bei DAZN. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Euch noch rechtzeitig vor Anpfiff kostenlos einen Zugang verschaffen.

Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich völlig umsonst. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, spart umgerechnet etwas Geld und zahlt 119,99 Euro für ein Jahr.

FC Arsenal vs. FC Chelsea wird im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt - Alle Infos zur Übertragung:

Start der Vorberichte: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Helge Payer

DAZN zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea live auf dem Smart-TV

DAZN bietet Euch LIVE-STREAMS an, die auf sämtlichen mobilen Geräten wie dem Smartphone, Tablet oder Laptop empfangbar sind. Doch DAZN ist auch mit TV-Geräten kompatibel.

Dafür müsst Ihr Euch lediglich die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV laden und den Fernseher mit dem Internet verbinden. Loggt Euch anschließend mit Eurem Konto ein und streamt los!

Ihr habt keinen Smart-TV zur Verfügung? Keine Sorge, DAZN ist mithilfe der Playstation, Xbox One, dem Google Chrome Cast oder Amazon Fire TV Stick auch mit herkömmlichen TV-Geräten kompatibel.

FC Arsenal vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV schauen - so einfach geht's:

Schritt 1: DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App downloaden

Kostenlose DAZN-App downloaden Schritt 3: Bei DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Bei DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: FC Arsenal vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen!

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Arsenal vs. FC Chelsea?

Ihr könnt die Live-Übertragung nicht verfolgen? Gar kein Problem, DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights der Begegnung hoch.

Den Clip können sich alle Abonnenten anschließend jederzeit auf Abruf anschauen. Somit könnt Ihr alle wichtigen Aktionen von Aubameyang, Pulisic und Co. erleben, wann immer es Euch passt.

Euch reichen die Highlights nicht? Dann schaut Euch das komplette Re-Live an und erlebt das Spiel mit Live-Charakter auf Abruf!

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea live? Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea live? Die Übertragungen im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht