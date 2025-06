Brisantes Duell in der WM-Qualifikation! Albanien trifft auf Serbien - hier erfahrt Ihr, wer das Spiel im TV und Live Stream zeigt.

Nicht nur wegen der politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern, sondern auch sportlich gesehen ist es ein brisantes Duell: Albanien hat am Freitag (6. Juni) in der Qualifikation zur WM 2026 Serbien zu Gast.

Wer dieses Spiel nicht verpassen will, benötigt ein Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst wird Albanien gegen Serbien am Freitagabend live und exklusiv übertragen, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Serbien im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Albanien gegen Serbien

Ort und Zeit des Spiels.

Albanien vs Serbien: Aufstellungen

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Serbien im Live Stream und live im TV? Vor dem Spiel

News über Albanien

Nach der EM 2024 will Albanien auch beim nächsten großen Turnier dabei sein. Zum Auftakt in die WM-Qualifikation musste die Mannschaft von Trainer Sylvinho im März eine erwartbare 0:2-Niederlage bei Gruppenfavorit England einstecken, es folgte ein 3:0-Pflichtsieg zuhause gegen Andorra.

Das Duell mit Serbien wird umso wichtiger, da sich die Albaner mit den Serben vermutlich um Gruppenplatz zwei hinter England streiten werden. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs zur WM 2026, während sich nur der Gruppensieger direkt qualifiziert.

News über Serbien

Für Serbien ist das Spiel in Albanien der Auftakt in die WM-Qualifikation. Das Team von Trainer Dragan Stojkovic war im März noch anderweitig beschäftigt, spielte in den Nations-League-Playoffs.

Dabei gab es Erfreuliches zu vermelden, Serbien konnte den Abstieg in Liga B der Nations League verhindern und darf weiterhin in Liga A antreten. Gegen Österreich feierte man nach einem 1:1 im Hinspiel vor heimischer Kulisse einen 2:0-Sieg, für die Tore sorgten Nemanja Maksimovic und Dusan Vlahovic.

Form

Bilanz direkte Duelle

ALB Letzte 2 Spiele SER 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Albanien 0 - 2 Serbien

Serbien 0 - 3 Albanien 3 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Albanien vs Serbien: Die Tabellen

