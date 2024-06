Albanien fordert in Gruppe B der EM 2024 heute Spanien heraus. Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel im LIVE STREAM und live im TV?

Die Gruppe B der EM 2024 endet heute: In einem der beiden Spiele messen sich dabei Albanien und Spanien.

Das Duell steigt am Montagabend (24. Juni) um 21 Uhr und wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen.

Live im Free-TV ist Spanien gegen Albanien bei RTL zu sehen. Neben der frei empfangbaren Übertragung gibt es auch für dieses EM-Spiel zusätzlich die Option, sich die 90 Minuten bei MagentaTV im Pay-TV anzuschauen. MagentaTV zeigt alle Partien der Europameisterschaft in Deutschland live, Ihr müsst allerdings zuerst ein Abo abschließen, um dabei sein zu können.

Zudem zeigt RTL das Duell zwischen Albanien und Spanien auch über RTL+ im LIVE-STREAM. Online ist die RTL-Übertragung nicht kostenlos, stattdessen benötigt Ihr zunächst ein Abo bei RTL+.

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Spanien heute im LIVE STREAM und live im Free TV? Datum, Uhrzeit und Spielort in der Übersicht

Spiel Albanien gegen Spanien Wettbewerb EM 2024, Gruppenphase (3. Spieltag) Datum Montag, 24. Juni 2024 Anstoß 21 Uhr Spielort Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Spanien heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Wer ein Abo bei MagentaTV hat, kann Spanien gegen Albanien heute dort sowohl live am Fernseher als auch online im LIVE-STREAM schauen.

Hinzu kommt wie bereits erwähnt die Übertragung live im Free-TV, hier ist RTL der richtige Sender. Auch ein LIVE-STREAM wird bei RTL+ bereitgestellt.

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Spanien live im Free TV und im LIVE STREAM? Vorschau und Aufstellungen

Die Aufstellung von Albanien

Mit welcher Aufstellung Albanien heute startet, erfahrt Ihr eine Stunde vor dem Anstoß hier.

Spanien setzt auf folgende Aufstellung

Mit welcher Aufstellung startet Spanien heute? Die Antwort gibt es etwa eine Stunde vor Spielbeginn hier.

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Spanien heute im LIVE STREAM und live im Free TV? Die Bilanz

Die bisherige Bilanz gegen Spanien macht Albanien überhaupt keinen Mut: Achtmal spielten die Albaner gegen die Spanier, achtmal gingen sie als Verlierer vom Platz.

Interessant: Bei einem großen Turnier traf man bisher noch nicht aufeinander, sieben der acht bisherigen Duelle waren aber Pflichtspiele. In der Qualifikation zur WM 2018 gab es das letzte dieser Pflichtspiele, im Oktober 2017 behielt dabei Spanien zuhause mit 3:0 die Oberhand.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen war dann aber das bis dato einzige Testspiel: Im März 2022 waren die Albaner dabei ganz dicht dran, erstmals gegen Spanien nicht zu verlieren. Myrto Uzuni erzielte kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich, in der 90. Minute traf Dani Olmo dann aber doch noch zum 2:1-Sieg für die Spanier.

Duelle insgesamt 8 Siege Spanien 8 Siege Albanien 0 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Spanien vs. Albanien 2:1 (Testspiel, 26. März 2022)

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Spanien live im Free TV und im LIVE STREAM? Nützliche Links zur EM 2024