Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoMainz 05
MEWA Arena
team-logoVfB Stuttgart
Hier ansehen!

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart (DFB Pokal) heute im Live Stream und live im Free TV?

In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen heute die beiden Europacup-Teilnehmer FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart aufeinander. Wo die Partie übertragen wird, verrät Euch GOAL.

Auch am heutigen Mittwoch geht es mit der zweiten Runde des DFB-Pokals weiter, unter anderem empfängt der 1. FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart. Der Anpfiff in der Mewa Aren in Mainz erfolgt um 18 Uhr.

Premier League, Bundesliga, DFB-Pokal und mehr live sehen
Jetzt bei WOW anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart (DFB Pokal) heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky DeutschlandHier ansehen

Auch heute läuft wieder eines der acht Spiele im Free-TV, jedoch nicht das Duell zwischen Mainz und Stuttgart. Dieses könnt Ihr exklusiv bei Sky verfolgen. Die Konferenz mit allen Spielen startet um 17.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1. Die Vorberichte seht Ihr auch ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 3, wo danach die komplette Partie ausgestrahlt wird. Toni Tomic ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Die Livestreams von Sky findet Ihr in der App SkyGo und auf WOW, doch auch für diese beiden Optionen müsst Ihr ein Abo abschließen.

Conference League
Universitatea Craiova crest
Universitatea Craiova
UCR
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Europa League
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Anstoßzeit Mainz 05 gegen VfB Stuttgart

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
MEWA Arena

Ort und Zeit des Spiels.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Mainz 05 vs VfB Stuttgart Aufstellungen

Mainz 05Home team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestVFB
27
R. Zentner
15
L. Maloney
31
D. Kohr
25
A. Hanche-Olsen
2
P. Mwene
10
N. Amiri
8
P. Nebel
6
K. Sano
30
S. Widmer
7
J. Lee
11
A. Sieb
1
F. Bredlow
14
L. Jaquez
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
22
L. Assignon
7
M. Mittelstaedt
16
A. Karazor
6
A. Stiller
27
B. Bouanani
11
B. El Khannouss
26
D. Undav

3-4-2-1

VFBAway team crest

M05
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Henriksen

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Mainz 05

Für die Mainzer läuft die Saison noch nicht nach Plan. In der Bundesliga hat das Team von Bo Henriksen erst vier Zähler auf dem Konto, zudem wurden auch die letzten vier Spiele verloren.

Besser läuft es in der Conference League, wo der FSV seine ersten beiden Partien gewinnen konnte. Im Pokal besiegte man in der ersten Runde Dynamo Dresden mit 1:0.

Das letzte Duell mit dem VfB liegt nicht weit zurück. Erst am vergangenen Sonntag verloren die Mainzer nach Führung noch mit 1:2 in Stuttgart.

1. FSV Mainz 05 v RB Leipzig - BundesligaGetty Images

News über VfB Stuttgart

Bei den Stuttgartern läuft es genau umgekehrt wie bei den Mainzern. In der Liga konnte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die letzten fünf Partien für sich entscheiden und liegt auf dem dritten Platz.

Dafür läuft es international noch nicht wirklich beim VfB. Aus den den ersten drei Spieltagen konnte man nur einen Sieg mitnehmen, letzte Woche gab es eine 0:1-Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul.

Auch in der ersten Runde des Pokals taten sich die Schwaben sehr schwer. Gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig konnten sich die Stuttgarter erst im Elfmeterschießen durchsetzen.

El Khannouss Stiller StuttgartGetty

Form

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

M05

Letzte 5 Spiele

VFB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

8

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0