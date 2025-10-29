Auch am heutigen Mittwoch geht es mit der zweiten Runde des DFB-Pokals weiter, unter anderem empfängt der 1. FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart. Der Anpfiff in der Mewa Aren in Mainz erfolgt um 18 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart (DFB Pokal) heute im Live Stream und live im Free TV?

Auch heute läuft wieder eines der acht Spiele im Free-TV, jedoch nicht das Duell zwischen Mainz und Stuttgart. Dieses könnt Ihr exklusiv bei Sky verfolgen. Die Konferenz mit allen Spielen startet um 17.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1. Die Vorberichte seht Ihr auch ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 3, wo danach die komplette Partie ausgestrahlt wird. Toni Tomic ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Die Livestreams von Sky findet Ihr in der App SkyGo und auf WOW, doch auch für diese beiden Optionen müsst Ihr ein Abo abschließen.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen VfB Stuttgart

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über Mainz 05

Für die Mainzer läuft die Saison noch nicht nach Plan. In der Bundesliga hat das Team von Bo Henriksen erst vier Zähler auf dem Konto, zudem wurden auch die letzten vier Spiele verloren.

Besser läuft es in der Conference League, wo der FSV seine ersten beiden Partien gewinnen konnte. Im Pokal besiegte man in der ersten Runde Dynamo Dresden mit 1:0.

Das letzte Duell mit dem VfB liegt nicht weit zurück. Erst am vergangenen Sonntag verloren die Mainzer nach Führung noch mit 1:2 in Stuttgart.

News über VfB Stuttgart

Bei den Stuttgartern läuft es genau umgekehrt wie bei den Mainzern. In der Liga konnte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die letzten fünf Partien für sich entscheiden und liegt auf dem dritten Platz.

Dafür läuft es international noch nicht wirklich beim VfB. Aus den den ersten drei Spieltagen konnte man nur einen Sieg mitnehmen, letzte Woche gab es eine 0:1-Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul.

Auch in der ersten Runde des Pokals taten sich die Schwaben sehr schwer. Gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig konnten sich die Stuttgarter erst im Elfmeterschießen durchsetzen.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Nützliche Links

