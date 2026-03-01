Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoMagdeburg
Avnet Arena
team-logoKarlsruher SC
Hier live schauen!
Oliver Maywurm

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV?

Magdeburg will sich im Abstiegskampf Luft verschaffen, der KSC sich weiter von unten entfernen. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live übertragen wird.

Am Sonntag (1. März) empfängt der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga den Karlsruher SC. Die Partie des 24. Spieltags beginnt heute um 13.30 Uhr.

Jetzt anmeldenPremier League, DFB-Pokal u.v.m. als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat!

Hin und wieder mal überträgt RTL in Kooperation mit Sky eine Konferenz der 2. Bundesliga live im Free-TV. Das ist heute allerdings nicht der Fall, sodass Magdeburg gegen Karlsruhe nicht im frei empfangbaren TV zu sehen ist.

Stattdessen ist es zwingend notwendig, ein Abo bei Sky zu haben, um Magdeburg gegen KSC dort entweder klassisch im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Livestream bei Sky Go oder WOW sehen zu können. Sämtliche Partien der 2. Bundesliga an diesem Sonntag könnt Ihr exklusiv bei Sky im Einzelspiel oder in der Konferenz (zeitgleich spielen Hertha vs. Nürnberg und Braunschweig vs. Münster) schauen.

Das Einzelspiel 1. FC Magdeburg gegen KSC wird heute live bei Sky Sport 4 übertragen. Kommentator der Partie ist Roland Evers. Die Konferenz bekommt Ihr derweil auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event, hier führt Yannik Erkenbrecher als Moderator durch die Sendung.

Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky WOWHier live schauen

Anstoßzeit Magdeburg gegen Karlsruher SC

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Avnet Arena

Magdeburg vs Karlsruher SC: Aufstellungen

Magdeburg vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sander

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Eichner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Magdeburg vs. KSC heute im Live Stream und live im TV: News zum FCM 

Nach einem Zwischenhoch lief es für Magdeburg punktetechnisch zuletzt wieder schlechter. Vier der letzten fünf Partien gingen verloren, jüngst gab es ein 0:2 gegen Bielefeld und ein 3:5 auf Schalke.

In der Tabelle stagniert Magdeburg derzeit auf Relegationsplatz 16 - bei einem Sieg heute gegen den KSC wäre aber schnell der Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder hergestellt.

News über Karlsruher SC

Das wollen die Karlsruher natürlich tunlichst vermeiden. Der KSC kommt mit einem wichtigen 3:1-Heimsieg gegen Holstein Kiel im Rücken nach Magdeburg und will seinerseits unbedingt gewinnen, um sich weiter von der Abstiegsregion abzusetzen. Oben wird Karlsruhe diese Saison nicht mehr angreifen können - lediglich sechs Punkte aus elf Spielen zwischen Anfang November und Mitte Februar waren dafür viel zu wenig.

Karlsruher SC v Hannover 96 - Second BundesligaGetty Images

Form

FCM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

KSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCM

Letzte 5 Spiele

KSC

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

14
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Magdeburg vs Karlsruher SC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0