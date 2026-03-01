Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. KSC (Karlsruhe) heute im Live Stream und live im Free TV?

Am Sonntag (1. März) empfängt der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga den Karlsruher SC. Die Partie des 24. Spieltags beginnt heute um 13.30 Uhr.

Hin und wieder mal überträgt RTL in Kooperation mit Sky eine Konferenz der 2. Bundesliga live im Free-TV. Das ist heute allerdings nicht der Fall, sodass Magdeburg gegen Karlsruhe nicht im frei empfangbaren TV zu sehen ist.

Stattdessen ist es zwingend notwendig, ein Abo bei Sky zu haben, um Magdeburg gegen KSC dort entweder klassisch im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Livestream bei Sky Go oder WOW sehen zu können. Sämtliche Partien der 2. Bundesliga an diesem Sonntag könnt Ihr exklusiv bei Sky im Einzelspiel oder in der Konferenz (zeitgleich spielen Hertha vs. Nürnberg und Braunschweig vs. Münster) schauen.

Das Einzelspiel 1. FC Magdeburg gegen KSC wird heute live bei Sky Sport 4 übertragen. Kommentator der Partie ist Roland Evers. Die Konferenz bekommt Ihr derweil auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event, hier führt Yannik Erkenbrecher als Moderator durch die Sendung.

Magdeburg vs. KSC heute im Live Stream und live im TV: News zum FCM

Nach einem Zwischenhoch lief es für Magdeburg punktetechnisch zuletzt wieder schlechter. Vier der letzten fünf Partien gingen verloren, jüngst gab es ein 0:2 gegen Bielefeld und ein 3:5 auf Schalke.

In der Tabelle stagniert Magdeburg derzeit auf Relegationsplatz 16 - bei einem Sieg heute gegen den KSC wäre aber schnell der Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder hergestellt.

News über Karlsruher SC

Das wollen die Karlsruher natürlich tunlichst vermeiden. Der KSC kommt mit einem wichtigen 3:1-Heimsieg gegen Holstein Kiel im Rücken nach Magdeburg und will seinerseits unbedingt gewinnen, um sich weiter von der Abstiegsregion abzusetzen. Oben wird Karlsruhe diese Saison nicht mehr angreifen können - lediglich sechs Punkte aus elf Spielen zwischen Anfang November und Mitte Februar waren dafür viel zu wenig.

Magdeburg vs Karlsruher SC: Die Tabellen

