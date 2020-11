Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des Testspiels

Eine vollgepackte Länderspielwoche steht an und beginnt für Türkei und Kroatien mit einem Testspiel. Goal erklärt, wo das Duell gezeigt wird.

Die Länderspielwoche beginnt für die und mit dem Testspiel am Mittwochabend. Angestoßen wird um 18.45 Uhr im Vodafone Park von Istanbul und Ihr könnt live zusehen!

Für beide Nationen stehen in dieser Woche drei Länderspiele an. Türkei und Kroatien starten mit dem Testspiel, ehe jeweils zwei Duelle in der UEFA ausgetragen werden.

Die Türkei und auch Kroatien haben in ihren Nations-League-Gruppen jedoch nur noch eine geringe (Türkei) beziehungsweise gar keine Chance mehr auf den Gruppensieg (Kroatien).

Ihr wollt Türkei gegen Kroatien live und in voller Länge sehen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien live? Die Daten zum Spiel

Begegnung Türkei - Kroatien Datum Mittwoch, 11. November 2020 | 18.45 Uhr Ort Vodafone Park, Istanbul (Türkei)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien im LIVE-STREAM?

Gute Nachricht für alle Fans der türkischen und kroatischen Nationalmannschaft: Das Testspiel wird auch hierzulande live und in voller Länge gezeigt! Der Streaming-Dienst DAZN konnte sich die Übertragungsrechte sichern.

DAZN zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien im LIVE-STREAM

DAZN überträgt einen LIVE-STREAM , mit dem Ihr das Testspiel live verfolgen könnt. Ab 18.45 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform reinklicken und das Spiel in voller Länge schauen.

Kommentator Freddie Schulz begleitet Euch dabei während der 90 Minuten am Mikrofon und schildert Euch das Geschehen aus der Istanbuler Arena.

Türkei vs. Kroatien live auf DAZN sehen - die Übertragung im Überblick:

Sender : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Kommentator: Freddie Schulz

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

Der LIVE-STREAM zu Türkei gegen Kroatien ist für alle DAZN-Abonnenten auf Abruf zugänglich. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, eine stabile Verbindung und ein DAZN-Abo.

Wer sich noch nicht registriert hat, kann sich das Testspiel sogar völlig kostenlos ansehen. Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich gratis! Die Streaming-Plattform übernimmt in den ersten 30 Tagen die Kosten.

Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr kostenlos kündigen, oder das Programm für 11,99 Euro monatlich weiterschauen wollt. Im Jahresabo kommt Ihr umgerechnet sogar billiger weg, dort zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro . Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.



Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien live im TV?

DAZN ist der exklusive Anbieter der Übertragung via LIVE-STREAM. Aber läuft Türkei gegen Kroatien auch live im Fernsehen? Goal klärt auf.

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien live im Fernsehen?

DAZN ist der alleinige Anbieter des Duells - das bedeutet, dass sich kein TV-Sender die Rechte an der Begegnung sichern konnte. Das Spiel läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Doch aufgepasst: Ihr könnt den LIVE-STREAM von DAZN auch am TV abspielen! Ladet Euch dafür die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV oder spielt DAZN über die PlayStation , den Amazon Fire TV Stick oder Google Chrome Cast am Fernseher ab.

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's Antworten:

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Türkei vs. Kroatien?

DAZN hat Türkei gegen Kroatien nicht nur im Live-Programm im Angebot, sondern zeigt bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie. Das Video können sich alle Abonnenten nach Upload jederzeit auf Abruf ansehen.

Somit könnt Ihr die besten Szenen aus Istanbul auch noch nach Abpfiff anschauen, wann immer es Euch passt. Voraussetzung ist auch hier jedoch das DAZN-Abonnement .

Wer sich noch nicht registriert hat, findet unter diesem Link noch mal alle Informationen zu den Konditionen und zum Gratismonat . DAZN hat am Mittwochabend übrigens nicht nur Türkei gegen Kroatien im Programm:

Diese Länderspiele zeigt DAZN via LIVE-STREAM am Mittwoch:

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien live? Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden, findet Ihr sie in diesem Abschnitt.

Schaut dafür später noch einmal rein!

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien live? Die bisherige Bilanz

Türkei Wettbewerbsübergreifend 9 Spiele Kroatien 2 Siege 3 4 Unentschieden 4 3 Niederlagen 2 6:10 Tore 10:6

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick