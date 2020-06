Wer zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung

In der Relegation zur Bundesliga trifft der SV Werder Bremen auf den 1. FC Heidenheim. Alle Infos, wer das Hinspiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Wer spielt nächste Saison in der , welches Team muss in der ran? Im Relegationshinspiel zwischen und dem wird sich eine erste Tendenz ergeben. Das erste Duell der beiden Teams gibt es an diesem Donnerstag um 20.30 Uhr im wohnInvest Weserstadion.

Was war das für ein Schlussspurt des SV Werder. Die Grün-Weißen katapultierten sich am letzten Spieltag mit einem fulminanten 6:1 über den 1. FC Köln noch auf den Relegationsplatz. Nun will das Team von Florian Kohfeldt den Klassenerhalt über zwei Extraspiele fix machen.

Der 1. FC Heidenheim hat sich in dieser Saison für seine starken Auftritte in den letzten Jahren belohnt und verdientermaßen den dritten Platz in der 2. Bundesliga erreicht. Kult-Coach Frank Schmidt und seine Truppe wollen nun die Chance beim Schopfe packen und den Aufstieg schaffen. Am 34. Spieltag der 2. Liga setzte es beim 0:3 in Bielefeld aber einen Dämpfer.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM? Goal gibt einen Überblick über die Übertragung der Bundesliga-Relegation.

Bundesliga-Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim): Das Hinspiel in der Übersicht

Duell Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Hinspiel) Datum Donnerstag, 2. Juli 2020 - 20.30 Uhr Ort wohnInvest Weserstadion (Bremen) Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) live im TV?

Ihr wollt an diesem Donnerstag Euren TV einfach einschalten und Euch die Bundesliga-Relegation live im TV anschauen? Dann müsst Ihr Euch zuvor aber noch informieren, wo Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim live gezeigt / übertragen wird.

In diesem Abschnitt bekommt Ihr detaillierte Informationen zu den vollen 90 Minuten der Bundesliga-Relegation am Donnerstag,

Zeigt / Überträgt Sky die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) live im TV?

Die Bundesligasaison 2019/20 wurde vor allem bei einem Sender fast durchgehend gezeigt / übertragen: Sky. Der Unterföhringer Pay-TV-Kanal hielt die Rechte an allen Begegnungen, die am Samstag ausgetragen wurden.

Logisch, dass man gleich auf Sky kommt, wenn es um die Übertragung der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und Heidenheim geht.

Doch Sky hält keine Rechte an diesem Spiel: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim wird an diesem Donnerstag nicht live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Die kompletten Relegationsspiele sind dort nicht zu sehen, sodass sich Sky bereits in der Sommerpause befindet, was die Bundesliga angeht.

Doch wo werden die vollen 90 Minuten von Bremen vs. FCH dann zu sehen sein – vielleicht im Free-TV?

Zeigt / Überträgt das Free-TV die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) live im TV?

Die Relegation zur Bundesliga verspricht jede Menge Spannung, doch leider könnt Ihr diese in diesem Jahr nicht im Free-TV verfolgen.

Kein einziger Sender hat die Rechte an der Übertragung, sodass Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim nicht live dort gezeigt / übertragen wird.

Weder die ARD, das Zweite noch RTL und Sat1 haben die vollen 90 Minuten live im Programm. Das heißt im Klartext: Weder Sky noch das Free-TV zeigen die Relegation am Donnerstag.

Wer zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) im LIVE-STREAM?

Ihr habt keine Gelegenheit, die ganze Bundesliga-Relegation am Donnerstag live im TV zu schauen? Dann müsst bzw. könnt Ihr ins Internet ausweichen, um Euch dort Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim in voller Länge im LIVE-STREAM anzuschauen. Es folgen alle Informationen, welche Optionen sich Euch bieten.

DAZN zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst ist der einzige Rechteinhaber, wenn es um die Bundesliga-Relegation geht. Das bedeutet, dass die vollen 90 Minuten von Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim am Donnerstag im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt / übertragen werden.

Der Sender hat zudem auch die Bundesliga im LIVE-STREAM parat. Am Freitagabend, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag zeigte DAZN den deutschen Fußball live im Stream. Das ändert sich zur Saison 2021/22 nochmals, denn dann hat DAZN noch mehr Bundesliga live im Angebot. Hier gibt's alle Infos.

Nun aber voller Fokus auf die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim): Das Duell kommt am Donnerstag im LIVE-STREAM, wir liefern alle Einzelheiten zur Übertragung auf DAZN.

DAZN zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) im LIVE-STREAM: Alle Details

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

DAZN überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) kostenlos im LIVE-STREAM

Das ist eigentlich fast alles, was Ihr wissen müsst. Bis auf eine winzige Kleinigkeit: Wenn Ihr die Begegnung der Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) am Donnerstag anschauen wollt, dann könnt Ihr das auf DAZN völlig kostenlos tun.

Denn DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, wenn er sich einmal neu beim Streamingsender anmeldet. Heißt: Ihr müsst zwar bei DAZN registriert sein, um Bremen vs. Heidenheim sehen zu können, doch mit dem Gratismonat ist dies schon fast kein Hindernis mehr.

Seid Ihr noch nicht überzeugt? Dann klickt Euch hier durch ein paar Übersichtsartikel zu DAZN. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung von Fußball und anderen Sportarten im LIVE-STREAM. Übrigens: Wollt Ihr bei DAZN langfristig Kunde bleiben, dann kostet Euch das 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo).

Wer zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) noch im LIVE-STREAM?

DAZN überträgt also live aus dem Bremer Weserstadion, das gilt zumindest einmal für das Hinspiel der Bundesliga-Relegation. Doch wie sieht es bei allen anderen Optionen aus, auf denen sonst in aller Regel Fußball im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird?

Nicht gut: Einzig und allein DAZN hat die vollen 90 Minuten von Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim im Angebot. Auf folgenden Kanälen wird die Bundesliga-Relegation NICHT im LIVE-STREAM übertragen:

Bundesliga-Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim): Wer zeigt die Highlights?

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen, legen wir Euch wärmstens die Highlights der Partie bei DAZN ans Herz.

Schon 40 Minuten nach dem Abpfiff bekommt Ihr die Zusammenfassung des Relegations-Hinspiels auf Euren Bildschirm. Und das Beste daran: Die Highlights und vieles mehr gibt es sogar völlig kostenlos.

Kostenlos? Ja, Ihr habt richtig gehört. Ihr müsst Euch lediglich einen kostenlosen Probemonat sichern und schon könnt Ihr die Highlights von Bremen gegen Heidenheim sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis genießen.

Mit DAZN verpasst Ihr kein Sporthighlight mehr. Welche Spiele und welche weiteren Sportarten der Streamingdienst im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Wer zeigt die Bundesliga-Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim): Die Übertragung im Überblick

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim live im ... ... bei ... TV ... DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM ... DAZN HIGHLIGHTCLIP ... DAZN LIVE-TICKER ... Goal

Wer zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim)? Die letzten fünf Spiele der Teams

Wer geht mit einem mentalen Vorteil in dieses Relegationsduell: Der SV Werder, der mit guten Leistungen doch noch die Relegation klargemacht hat oder doch der FCH, der die große Chance auf den Aufstieg wahren will? Wir schauen uns an, wie die Formkurve der letzten Wochen aussieht und für wen die Statistik spricht.

Werder Bremen: Die Form vor der Bundesliga-Relegation

1. FC Heidenheim: Die Formkurve vor der Bundesliga-Relegation

Der FCH steht erstmals in der Bundesliga-Relegation. Nach welchem Modus wird sie ausgespielt und wie oft konnte sich bisher der Zweitligist durchsetzen? Ein Blick in die Regel- und Geschichtsbücher:

Wer zeigt / überträgt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim)? Die Aufstellung

Wie Florian Kohfeldt und Frank Schmidt aufstellen, erfahrt Ihr am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr an genau dieser Stelle.