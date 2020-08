Wer zeigt / überträgt Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung von UFC 252

Die UFC veranstaltet in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. auf 16. August) UFC 252. Im Hauptkampf stehen sich Stipe Miocic und Daniel Cormier im Oktagon gegenüber.

Nach einigen Kämpfen auf der Fight in Abu Dhabi kehrt die UFC in die USA zurück. Im UFC APEX von Las Vegas werden zwar keine Zuschauer anwesend sein - ihr könnt den Kampf dennoch live verfolgen.

Miocic gegen Cormier ist dabei das dritte Duell der beiden Kämpfer und wird der letzte in der langen Karriere Cormiers sein. Der Sieger kann sich zum Champion im Schwergewicht krönen.

Wer sichert sich den Titel im Schwergewicht? Den Fight zwischen Stipe Miocic und Daniel Cormier könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM schauen - in diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das geht.

Gute Nachricht für alle UFC-Fans: Der Fight heute Nacht wird live und in voller Länge übertragen! Streaming-Dienst DAZN konnte sich die Übertragungsrechte sichern und zeigt das Event im LIVE-STREAM.

Ab 4 Uhr morgens könnt Ihr Euch auf der Plattform einloggen und den Hauptkampf live schauen. Wann genau es losgeht, kann jedoch nur schwer vorausgesagt werden und hängt von der Länge der Vorkämpfe ab.

DAZN zeigt den Fight sogar mit zwei Tonoptionen. Ihr könnt dabei den deutschen Kommentar mit Mark Bergmann und Sebastian Hackl wählen oder die Übertragung in der englischen Originalversion schauen.

One last dance! How will @DC_MMA be remembered? 🏆🏆 Don't miss #UFC252 ➡️ https://t.co/VXSIrOA3O8 pic.twitter.com/JApUMwRr0d

Der LIVE-STREAM von DAZN steht allen Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr auf der Plattform noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Euch noch heute kostenlos einen Zugang verschaffen.

Jeder Neukunde bekommt den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt. Erst nach Ablauf des Gratismonats wird eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig. Wer sich direkt ein Jahresabo sichert, zahlt umgerechnet sogar etwas weniger und bekommt DAZN insgesamt für 119,99 Euro.

Mit vier einfachen Schritten zum LIVE-STREAM - so einfach gelangt Ihr an den Probemonat:

If the first two fights are any indication, Saturday's ending will be WILD 😱 #UFC252 pic.twitter.com/PSj9qZkqWT