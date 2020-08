Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

In der Champions League kommt es zum Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Goal verrät, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Es geht wieder los, die ist zurück. Am Freitagabend wartet im Rückspiel des Achtelfinales ein wahrer Kracher auf die Fans. empfängt um 21 Uhr im Etihad Stadium.

Das Hinspiel im Februar gewann das Team von Pep Guardiola in Madrid mit 2:1 und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, welches aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde.

Doch Real Madrid ist gut in Schuss, Trainer Zinedine Zidane hat mit seinem Team den Meistertitel gewonnen und dabei so gut wie nichts anbrennen lassen. Nun müssen Benzema, Kroos und Co. zeigen, dass sie gegen eines der besten Teams der Welt einen Rückstand noch drehen können.

Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale der Königsklasse, Real oder City? In jedem Fall würde der Sieger des Duells auf den Sieger des Spiels Juventus gegen Lyon treffen.

Manchester City vs. Real Madrid: Das Champions-League-Spiel im Überblick

Duell Manchester City vs. Real Madrid Datum Freitag, 7. August 2020 - 21 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live im TV?

Im deutschen Fernsehen wird die Champions League nicht mehr kostenlos gezeigt / übertragen - das ist bereits länger der Fall. Auch in dieser Saison 2019/20 müssen die Fans sich im Pay-TV oder im Netz bedienen, sofern sie die Spiele live und in voller Länge anschauen wollen.

An diesem Freitagabend, wenn die Königsklasse wieder ihre Spiele aufnimmt, ist der Unterföhringer TV-Sender Sky beim Spiel Manchester City vs. Real Madrid live mit dabei. Sky zeigt / überträgt die Begegnung in voller Länge im Fernsehen - allerdings eben im Pay-TV.

Selbst wenn es eine Verlängerung geben sollte, ist Sky weiter mit von der Partie, bis schließlich eine Entscheidung fällt, welches der beiden Team das Weiterkommen schafft. Einen Vorteil habt Ihr bei Sky ...

Sky zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live im TV

Vorberichte : ab 19.30 Uhr

: ab 19.30 Uhr Kanal : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator : Martin Groß

: Martin Groß Konferenz : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Dieser Vorteil wird Euch sicher schnell klar: Bei Sky seht Ihr die Partie ManCity vs. Real nicht nur in voller Länge im Einzelspiel, sondern auch in der Konferenz. Zeitgleich kicken Juventus und Lyon noch gegeneinander, dieses Spiel seht Ihr dann in Ausschnitten ebenfalls als Teil der Schaltung bei Sky.

Einziges Manko bei Sky ist das Abonnement, welches Ihr unbedingt abschließen müsst. Ohne dieses könnt Ihr weder Manchester City vs. Real Madrid in voller Länge noch die Konferenz live im TV sehen. Was Sky derzeit so anbietet, findet Ihr auf der Homepage.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-STREAM?

Im Internet gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr ManCity gegen Real Madrid live verfolgen könnt. In einem LIVE-STREAM werdet Ihr erfahren, welches Team den Sprung ins Viertelfinale schafft. Wir stellen Euch die beiden Optionen vor.

Sky Go zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Mit dem Streaminganbieter Sky Go hat der Unterföhringer TV-Sender Sky ein weiteres Eisen im Feuer und deckt somit auch die Übertragung im Internet perfekt ab. Sky Go zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid in voller Länge im LIVE-STREAM.

Das liegt daran, dass sich Sky gegen DAZN (den anderen Anbieter der Champions League) durchgesetzt und sich die Rechte an der Begegnung in Manchester gesichert hat. Bei Sky Go seht Ihr die gleiche Übertragung wie im Fernsehen, heißt auch Übertragungsbeginn, Kommentator und Co. sind identisch.

Um Euch bei Sky Go anzumelden, müsst Ihr lediglich Eure Logindaten angeben und dann direkt loslegen. Aber: Ihr braucht ein Abo - ganz wichtig.

Sky Ticket zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, mit der Sky aufwarten kann, ist der Streamingdienst Sky Ticket. Diese Option ist etwas ganz anderes, denn hier braucht Ihr kein langfristiges Abo.

Ihr könnt Euch mit verschiedenen Paketen anmelden und auch nur ein einziges Spiel buchen. Hier gibt's alle Infos. An diesem Freitag ist die Partie Juventus Turin vs. Olympique Lyon live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live? Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt keinen Zugang zum Angebot von Sky? Keine Sorge, denn auf DAZN seht Ihr schon ab 23.30 Uhr am Freitagabend die Highlights der Partie zwischen Real und City. Das kurze Video ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar.

Somit könnt Ihr die besten Szenen von Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Sergio Ramos und Co. im Nachgang nochmals erleben. Wer nicht bis 23.30 Uhr auf Fußball warten möchte, kann sich auf DAZN das Duell zwischen und ab 21 Uhr in kompletter Länge reinziehen!

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid? Goal liefert den LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr wollt live mit dabei sein und wissen, welche Mannschaft ins CL-Viertelfinale einzieht? Dann könnt Ihr auch den LIVE-TICKER von Goal bemühen. Dieser ist kostenlos und beginnt ab 20.30 Uhr mit den Vorberichten.

Hier erfahrt Ihr alles rund um die beiden Mannschaftsaufstellungen, das Hinspiel und die generelle Ausgangslage. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live? Die Übertragung in der Übersicht

Manchester City vs. Real Madrid ... ... im LIVE-STREAM ... Sky Go und Sky Ticket ... im TV ... ... auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD ... in den Highlights ... ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live? Die Bilanz