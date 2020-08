Sterling und Jesus zwingen Real Madrid in die Knie! Manchester City im CL-Finalturnier - die Champions League im TICKER zum Nachlesen

Manchester City spielte in der UEFA Champions League gegen Real Madrid und gewann auch das Rückspiel. Jetzt das ganze Spiel im TICKER hier nachlesen.

Update, 23 Uhr: Ilkay Gündogan hat im Gigantengipfel der das packende deutsche Duell mit Toni Kroos für sich entschieden. Der Nationalspieler von warf den 2014er-Weltmeister Kroos und im Achtelfinal-Rückspiel mit einem 2:1 (1:1) aus dem Wettbewerb und qualifizierte sich für das Finalturnier in Lissabon. Dort trifft die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola im Viertelfinale am 15. August auf .

Real wollte es nach der 1:2-Niederlage zu Hause im Hinspiel zunächst ganz ruhig angehen, doch dieser Ansatz war im leeren Etihad Stadium nach einem fatalen Ballverlust von Weltmeister Raphael Varane im eigenen Strafraum früh gescheitert. Raheem Sterling schob zum 1:0 für City ein und erzielte damit das erste Champions-League-Tor seit 149 Tagen. Der gesperrte Kapitän Sergio Ramos fehlte Madrid als Stabilisator enorm.

After that huge win coupled with events over in Turin - we will be playing @OL in the #UCL quarter finals! 🙌



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/WSYvTYLGVT — Manchester City (@ManCity) August 7, 2020

Das soll es für heute gewesen sein. Danke für Ihr Interesse. Und vielleicht ja bis morgen! Anstoß ist wieder um 21 Uhr. Wir wünschen auf jeden Fall ein schönes Wochenende.

Die anderen beiden schon feststehenden Viertelfinal-Begegnungen sind: Bergamo gegen Paris am Mittwoch und Leipzig gegen am Donnerstag. Morgen spielen Neapel gegen Barcelona und Chelsea gegen Bayern München die beiden noch fehlenden Viertelfinal-Teilnehmer aus.

Während für Real Madrid die Saison nun endgültig vorbei ist, fängt sie für City in gewisser Weise jetzt erst an: Auf geht's zum Final-Turnier nach Lissabon, das am kommenden Mittwoch beginnt. Manchester spielt im Viertelfinale (es gibt nur eine Begegnung, nicht swie gewohnt Hin- und Rückspiel) am Samstag in acht Tagen (15.8.) Olympique Lyon. Die Franzosen zogen trotz einer 1:2-Niederlage im Rückspiel bei und nach einem 1:0 im Hinspiel in die Runde der letzten Acht ein.

Verdienter Erfolg für das Team von Trainer Pep Guardiola: Nach dem 2:1 im Hinspiel vor mehr als fünf Monaten hatten die Engländer den ersten Trumpf schon auf der Hand. Im Rückspiel lieferten die Citizens dann abermals eine mannschaftlich geschlossen starke Leistung gegen ein allerdings heute auch nicht in Topform agierendes Real Madrid ab. Verteidiger Varane lieferte mit zwei Fehlern die Vorlagen für die City-Treffer, die Sterling (9.) und Gabriel Jesus (68.) erzielten. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Benzema (28.) war am Ende nichts wert für die Spanier. Mit den Engländern zieht nach den beiden Duellen das bessere Team in die nächste Runde ein.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Schlusspfiff, 2:1

90.+5. | Felix Brych pfeift ab. Manchester City zieht nach einem 2:1 im Rückspiel gegen Real Madrid ins Viertelfinale der Champions League ein.

90.+4. | Manchester wird zum dritten Mal in Folge in die Runde der letzten Acht einziehen. Im letzten und vorletzten Jahr war in dieser Runde dann aber jeweils Endstation.

90.+2. | Die Nachspielzeit ist ein aktives Auslaufen der 22 Akteure auf dem Rasen.

90.+1. | Ein bisschen müssen die Citizens doch noch abwarten: Vier Minuten werden nachgespielt.

90. | Wenn schon nicht im Stadion, dann doch im Rest der Stadt: Gleich werden die ManCity-Fans die Arme zum Jubeln hochreißen. Der Viertelfinal-Einzug ist nur noch Sekunden entfernt.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Wechsel bei ManCity

89. | Otamendi kommt nochmal ins Spiel. Für ihn verlässt Rodri den Rasen.

87. | Knapp vier Minuten noch. Real Madrid fehlen weiter zwei Treffer, um das Ausscheiden aus dem laufenden Wettbewerb noch zu verhindern. Ein Fußballwunder am heutigen Abend? Schwer vorstellbar ...

86. | David Silva übernimmt beim Standard: Sein Schlenzer mit links verfehlt den rechten Winkel nur knapp.

85. | Foul von Kroos etwa 20 Meter vor dem Tor. Freistoß für City.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Wechsel bei Real Madrid

83. | Dreifacher Wechsel bei den Gästen: Daniel Carvajal geht für Lucas Vazquez vom Feld, ....

83. | ... und Luka Jovic kommt für Eden Hazard in der Schlussphase zum Einsatz.

83. | ... für Luka Modric ist nun Federico Valverde in der Partie ...



Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Wechsel bei ManCity

81. | Der Schütze zum 1:0 geht vom Feld: Raheem Sterling macht Platz für David Silva. Der Spanier bestreitet heute nach zehn ganz großen Jahren bei City sein letztes Spiel im eigenen Stadion. Am Ende der Saison ist Schluss für ihn bei Manchester.

81. | Luka Modric sieht seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Im Viertelfinale wäre er gesperrt.

80. | Auch in der vergangenen Saison ereilte ja Real Madrid das Aus in der Königsklasse bereits im Achtelfinale. Damals war Schluss nach zwei Niederlagen gegen Amsterdam.

78. | Eine Ecke für Real: Der Ball fliegt von links einmal quer durch den Strafraum.

77. | Die Spanier werfen natürlich nun viel megr nach vorne als bis zum zweiten Treffer der Citizens, aber richtig durchdacht sieht das im Angriff nicht aus. Manchester macht die Räume eng und verteidigt sehr kompakt.

75. | 15 Minuten vor dem Ende braucht Madrid zwei Tore, um ins Viertelfinale einzuziehen. Fünf Mal haben die Königlichen nach dem Seitenwechsel das Tor anvisiert, aber nur ein Versuch kam überhaupt auf den Kasten von Ederson. Real Madrid ist im Angriff heute ein Schatten seiner selbst.

73. | Starke Parade von Courtois, der einen Flachschuss von Walker - nach einem Pass von De Bruyne - aus dem unteren linken Eck kratzt.

71. | Aus einer Ecke machen die Citizens nichts Zählbares

70. | Gabriel Jesus hatte schon im Hinspiel für ManCity getroffen. Der Stürmer scheint einen neuen Lieblingsgegner zu haben ... In dieser Saison steht der Angreifer nun bei sechs Toren in der Champions League.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Tor durch Jesus

68. | Toooor! MANCHESTER CITY - Real Madrid 2:1. Raphael Varane ist erneut ein zu großes Sicherheitsrisiiko an diesem Abend: Nach einem langen Ball auf die linke Angriffsseite der Engländer will der Innenverteidiger zweimal per Kopf klären - das misslingt ihm komplett. So kann Gabriel Jesus die verunglückte Rückgabe vor Real-Schlussmann Courtois erlaufen und den Ball flach ins Tor schieben aus etwa sechs Metern. Das scheint schon die Entscheidung zu sein in diesem Spiel.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Wechsel bei ManCity

67. | Bernardo Silva ist der erste Einwechselspieler bei City. Er kommt für Phil Foden in die Begegnung.

66. | Gabriel Jesus zwingt Courtois mit einem Schuss aus der Drehung und knapp zehn Metern Torentfernung zu einer Glanztat. Der Real-Keeper lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Gündogan hatte diese Chance mit dem Pass nach rechts in den Strafraum vorbereitet.

64. | Benzema lässt an der Strafraumgrenze Aymeric ins Leere grätschen, schließt dann mit rechts ab. Der Ball fliegt aber zu zentral genau in die Arme von ManCity-Schlussmann Ederson.

63. | Kroos fängt im Mittelfeld den Ball ab und passt schnell weiter in die Spitze auf Benzema. Dessen Schuss in der Box wird geblockt. Ederson muss nicht eingreifen.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Wechsel bei Real Madrid

61. | Marco Asensio ersetzt bei Real Madrid den Vorbereiter zum 1:1, den erst 19 Jahre alten Rodrygo.

61. | Wieder kommt De Bruyne im Strafraum an den Ball, dieses Mal auf der rechten Seite. Eine Mischung aus Torschuss und Pass folgt - der Ball rollt dann links am Tor vorbei.

59. | Noch macht Real Madrid keine Anstalten, seine Reihen weiter nach vorne zu verschieben. Manchester verteidigt weiter ziemlich souverän.

58. | Langer Ball in die Spitze auf De Bruyne, aber bevor er aus 14 Metern frei abschließen kann, grätscht Carvajal entscheidend dazwischen und klärt zur Ecke. Die bringt dann nichts ein.

57. | Die Zeit spielt für Manchester. Noch etwa 35 Minuten bis zum Ende der Partie.

55. | Benzema zieht von links ins Zentrum, aber sein Schuss aus etwa 17 Metern segelt zu hoch in Richtung Tor. Drüber und Abstoß.

54. | Auf die Mittelfeldreihe mit Kroos, Casemiro und Modric kommt es nun an bei den Madrilenen. Das Trio muss die Angriffe der Gäste einfädeln und variabel gestalten.

52. | Cancelo blockt links hinten vor dem eigenen Strafraum Rodrygo, aber Schiri Brych sieht da kein Foulspiel. Es geht weiter mit einem Abstoß vom Tor der Gastgeber.

51. | Kroos, bis hierhin mit einem eher unauffälligen Spiel, bringt mit einem Pass aus sem Zentrum auf die rechte Seite Carvajal ins Spiel. Doch dessen Schussversuch aus der Distanz wird geblockt.

50. | Manchester City ist im Spiel gegen den Ball eng dran an den Gegenspielern. Die Hausherren wollen verhindern, dass Real überhaupt in die Nähe des Strafraums kommt.

48. | Es folgen zwei Ecken hintereinander für die Citizens, aber auch aus der zweiten können die Gastgeber keine neue Großchance kreieren.

47. | De Bruyne schickt mit einem starken Pass auf der linken Seite Sterling auf den Weg Richtung Tor. Courtois verhindert mit einer Parade gegen den Linksschuss den erneuten Rückstand.

47. | Beide Mannschaften spielen übrigens unverändert weiter.

46. | Klar, Real ist nun unter Zugzwang. Je länger die Partie dauert und es weiter Unentschieden steht, desto mehr müssen die Zidane-Schützlinge riskieren.

46. | Die zweite Halbzeit läuft.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit | Für Manchester City lief in der ersten Halbzeit lange Zeit alles nach Plan: Ein früher Treffer von Raheem Sterling (9.) brachte das 1:0, danach ließen die Citizens kleinere Chancen für ein zweites Tor aus. Erst ab etwa der 20. Minute wurde Madrid in der Offensive gefährlicher. Die Spanier belohnten sich mit dem 1:1 durch Benzema (28.). Danach konzentrierte sich Real aufs Verteidigen, Manchester kam nicht mehr zu vielen Cancen bis zur Pause.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - Halbzeit

45.+2. | Pause in Manchester. Zwischen City und Real Madrid steht es 1:1.

45.+1. | Nach einer Ecke ist Courtois auf dem Posten und wehrt den Ball ab, der in seinen Strafraum segelt.

HALF TIME | We're level at the break but lead on aggregate 💪



🔵 1-1 ⚪️ (3-2) #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/dSCkWGI5oI — Manchester City (@ManCity) August 7, 2020

45. | Viel Grund zum Nachspielen gibt es nicht. Die letzten regulären 60 Sekunden vor er Pause laufen.

44. | Benzema nimmt den Ball nach einer Flanke von rechts mit der Innenseite volley. Aber erstens pariert Ederson diesen Versuch aus acht Metern und zweitens steht Benzema zum wiederholten Male an diesem Abend im Abseits.

42. | Das war knapp: Courtois spielt in der Spieleröffnung einen völlig überhasteten und missglückten Ball - genau in die Füße von De Bruyne wenige Meter vor dem Strafraum. Der passt dann schnell zu Foden, doch dessen Abschluss aus 18 Metern fliegt knapp rechts am Tor vorbei.

41. | Nach dem Ausgleichstreffer hat Real nach vorne keine Akzente mehr gesetzt. Es scheint ganz so, als sei das Zidane-Team mit einem Unentschieden zur Pause voll zufrieden.

39. | Gut fünf Minuten noch bis zur Pause. City wird wieder giftiger im Angriffsspiel. Der Gegentreffer hat Wirkung gezeigt bei den Engländern.

37. | Courtois wehrt einen Aufsetzer vom mit nach vorne aufgerückten Verteidiger Joao Cancelo ab.

37. | Walker will De Bruyne einsetzen auf der rechten Seite, aber Real verteidigt eng am Mann und bereinigt so die Szene, bevor es gefährlich wird.

35. | Mendy will Benzema in Richtung Tor schicken, doch dieses Mal steht der Franzose im Abseits.

33. | Fernandinho foult in dieser bisher sehr fairen Partie Hazard. Freistoß für die Gäste im Mittelfeld.

32. | ManCity hatte sich in den letzten zehn Minuten vor dem Gegentreffer etwas zu weit zurückgezogen und die eigenen Offensivbemühungen fast gänzlich eingestellt. Nun wird das Guardiola-Team sicher wieder mehr in den Angriff investieren.

30. | Nur Ronaldo, Messi und Raul haben übrigens in der Königsklasse mehr Tore erzielt als Benzema. Nicht so schlecht also die Ausbeute des Real-Stürners.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - 1:1: Tor durch Benzema

28. | Toooor! Manchester City - REAL MADRID 1:1. Karim Benzema erzielt seinen 65. Treffer in der Champions League. Mal sehen, wie viel der am Ende wert ist. Der Franzose leitet sein Tor bei einem Angriff der Madrilenen durchs Zentrum selbst ein mit einem Pass nach rechts. Dort hat Rodrygo viel Platz zum Flanken - und den nutzt er: Sein hohes Zuspiel an den Fünfer erwischt der eingelaufene Benzema mit dem Kopf. Gegen den wuchtigen Abschluss kann Ederson auf der Linie nichts ausrichten.

27. | Beim Ballbesitz und bei den Zweikämpfen weist die Statistik - passend zum Geschehen auf dem Platz - ziemlich ausgeglichene Werte aus.

26. | Varane will Benzema in Szene setzen mit einem langen Pass, aber der zentrale Stürmer der Gäste steht im Abseits.

24. | Gut die Hälfte des ersten Abschnitts ist vorbei. Manchester City hat das Geschehen gut im Griff und profitiert natürlich vom frühen Führungstreffer. Erst in den letzten Minuten ist Real im Angriff etwas besser zurechtgekommen. Im Moment ist es ein ausgeglichenes Duell - nur auf den Spielstand trifft "ausgeglichen" eben nicht zu

22. | Wieder muss Ederson eingreifen: Dieses Mal hält der Keeper der Engländer einen Linksschuss von Hazard aus etwa 18 Metern.

21. | Starker Pass von Hazard von halblinks ins Zentrum zu Benzema. Der Stürmer dreht sich um seinen Bewacher Fernandinho, schließt dann mit rechts schnell und halbhoch ab aus 14 Metern. Doch Ederson ist zur Stelle und boxt den Ball zur Seite weg.

21. | Da Real sehr verhalten ins Pressing geht, nimmt jetzt auch mal Manchester City ein bisschen das Tempo aus den eigenen Aktionen.

19. | Raheem Sterling alleine beschäftigt Reals Abwehr heute Abend mehr als genug: Jetzt setzt er rechts in der Box ein Dribbling an, schlägt zwei Haken und will dann aus acht Metern abschließen. Im letzten Moment ist aber ein Abwehrbein dazwischen.

18. | Auf der anderen Seite fängt Keeper Ederson einen Distanzschuss der Spanier locker ab.

15. | Wieder eine starke Szene der Hausherren gegen defensiv sehr anfällige Gäste: De Bruyne spielt rechts einen Flachpass auf Sterling. Der wird nicht angegriffen und nutzt dann den sich bietenden Platz für einen Schuss aus knapp 20 Metern. Courtois fliegt vergeblich in Richtung rechtes Eck, hat dann aber Glück, dass der Ball über die Latte fliegt.

13. | Sterling steht übrigens jetzt bei sechs Treffern in dieser CL-Saison. Er ist der beste Schütze bei den Citizens.

12. | Erst blockt Real einen Schuss von Foden, dann einen Versuch von Gündogan. Manchester nutzt die Gunst der Stunde und die Verunsicherung von Real nach dem Gegentor: Die Gastgeber bleiben offensiv und bissig im Spiel gegen den Ball.

11. | Im Parallelspiel führt Lyon mit 1:0 in Turin. Hier könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

11. | In der Addition jetzt also eine 3:1-Führung für die Engländer. Real Madrid braucht zwei Treffer, um zumindest die Verlängerung zu erreichen.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - 1:0: Tor durch Sterling

9. | Toooor! MANCHESTER CITY - Real Madrid 1:0. Ein dicker Patzer der Gäste bringt die Führung für ManCity: Die Engländer drücken am Strafraum erneut gegen die Aufbauversuche in der Abwehr der Spanier. Varane verliert dann den Ball gegen Gabriel Jesus am Fünfer, als er den Ball nicht schnell genug weiter spielt. Der Rest ist Formsache: Raheem Sterling muss nach Pass von Gabriel Jesus nur noch einschieben.

7. | Aus dem Standard entspringt keine Chance für die Guardiola-Elf.

7. | Ein abgefälschter Distanzschuss von De Bruyne nach einem Konter der Engländer bringt ManCity eine Ecke ein.

6. | Die ersten fünf Minuten sind vorbei. Keines der beiden Teams geht in dieser Phase der Partie ein unnötig hohes Risiko.

5. | Der erste Pass in die Spitze bei den Madrilenen, aber Benzema kann den flach gespielten Ball im Strafraum nicht kontrollieren gegen eine Zwei-Mann-Bewachung.

3. | Mit einem punktgenauen Querpass von rechts nach ganz links auf den dort freistehenden Mendy befreien sich die Spanier aus einer Drucksituation.

2. | Die Hausherren pressen gegen die Aufbauversuche der Gäste tief in der Hälfte der Spanier.

1. | ManCity spielt in den gewohnten himmelblauen Trikots, Real dagegen in einem blass-rötlichen Stoff.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Der Anstoß

1. | Das Spiel läuft.

KICK OFF | Our biggest game of the season is underway! 💪



C'MON CITYYYYY!!! 💙🙌



🔵 0-0 ⚪️ (2-1) #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/fTc44Vdpzq — Manchester City (@ManCity) August 7, 2020

vor Beginn | Beide Mannschaften sind auf dem Platz, gleich geht es los.

vor Beginn | Diese Statistik dürfte für die Gäste Motivation sein, den Gastgebern dagegen nicht schmecken: Die letzten sieben Auswärtspartien in CL-Achtelfinals hat Real Madrid alle gewonnen. Heute würde nur ein 1:0-Erfolg für die Spanier nicht reichen, um ManCity aus dem Wettbewerb zu kegeln. Und: Bei einem 2:1 für die Königlichen würde es eine Verlängerung geben.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist gleich übrigens ein Deutscher: Felix Brych leitet das entscheidende Achtelfinal-Duell. Für den 45-Jährigen ist es in dieser Saison bereits der fünfte Einsatz in der Königsklasse. An den Linien assistieren ihm Mark Borsch und Stefan Lupp. VAR ist Bastian Dankert.

vor Beginn | Beiden Teams wird es ähnlich gehen: Die Zuschauer werden ihnen fehlen im Stadion in Manchester. Das betonte auch Trainer Pep Guardiola auf der Presskonferenz vor dem Spiel noch einmal deutlich: "Wir vermissen die Fans!" Auch wenn nun schon wochenlang vor leeren Rängen gespielt worden ist: Gewöhnen an die "Geisterspiele" kann und will sich niemand.

vor Beginn | Während Real Madrid die Champions League in den vergangenen sechs Jahren vier Mal gewonnen hat, ist der größte Erfolg der Citizens in diesem Wettbewerb das einmalige Erreichen des Halbfinals. 2016 unterlagen die Engländer in der Vorschlussrunde dem späteren Henkelpott-Sieger: Real Madrid.

vor Beginn | Nach der Corona-Pause zeigten sich sowohl Manchester als auch Madrid in blendender Form. City sicherte sich in Platz 2 hinter Meister Liverpool, Real Madrid feierte endlich mal wieder die spanische Meisterschaft. Insofern ist eine Prognose über den Ausgang der heutigen Begegnung alles andere als einfach.

vor Beginn | Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen beiden Clubs liegt bereits gut fünf Monate zurück: Am 26. Februar siegte ManCity 2:1 - und stieß damit die Tür zum Viertelfinale weit auf. Isco hatte Real nach einer Stunde in Führung gebracht, doch dann erzielte zunächst Gabriel Jesus per Kopf den Ausgleich (78.), ehe De Bruyne einen Foulelfmeter (Sergio Ramos hatte Gabriel Jesus gefoult) zum Siegtreffer verwandelte (83.).

vor Beginn | Real wird wie die Hausherren in einem 4-3-3 spielen. Bitter für den spanischen Meister: Kapitän Sergio Ramos, einer der Schlüsselspieler im Madrider Ensemble, fehlt wegen seines Platzverweises aus dem Hinspiel. Er wird im Abwehrzentrum von Militao ersetzt. Bei den Spaniern gibt es drei Wochen nach Saisonende ansonsten keine personellen Probleme.

vor Beginn | Bei den Gästen sieht die Formation zu Beginn so aus: Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard. Trainer: Zidane.

vor Beginn | Bei den Citizens setzt Coach Pep Guardiola knapp zwei Wochen nach dem letzten Spieltag in der Premier League auf eine eingespielte Mannschaft: Gündogan und Fernandinho, die damals nicht in der Startelf standen, beginnen heute. Eric Garcia und David Silva sitzen zunächst auf der Bank.

vor Beginn | Die Aufstellung von Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Aymeric, Joao Cancelo - De Bruyne, Rodrigo, Gündogan - Foden, Gabriel Jesus, Sterling. Trainer: Guardiola.

vor Beginn | Champions League, welcome back! Herzlich willkommen zum Spiel Manchester City vs. Real Madrid und dem LIVE-TICKER.

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Manchester City:

Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus.

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Hazard, Benzema, Rodrygo

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Übertragung

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Das Hinspiel

Tore : 1:0 Isco (60.), 1:1 Gabriel Jesus (78.), 1:2 De Bruyne (83.)

Aufstellung Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Modric - Isco, Vinicius, Benzema

Aufstellung Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodrigo, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo - Jesus

Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Das Duell auf einen Blick