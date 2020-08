Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Nach langer Unterbrechung stehen die Rückspiele des CL-Achtelfinals ins Haus. Goal verrät, wo Juventus gegen Lyon im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Im Achtelfinale der empfängt ein knappes halbes Jahr nach dem Hinspiel . Durch das 0:1 ist der italienische Rekordmeister am Freitag unter Zugzwang und muss gewinnen, um eines der letzten Tickets für das Finalturnier in Lissabon zu lösen. Anstoß ist um 21 Uhr im Allianz-Stadion.

Im Hinspiel hatte Lucas Tousart die Hausherren bereits in der 31. Minute in Führung gebracht und damit die Weichen für den Einzug in die nächste Runde gestellt. Der Mittelfeldspieler wird im Rückspiel jedoch nicht zum Einsatz kommen: Statt mit Lyon in der Champions League anzutreten, wird er mit seinem neuen Verein die Vorbereitung auf die neue Saison absolvieren.

Die wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochene beendete Lyon nur auf dem siebten Rang. Somit wird der französische Klub in der nächsten Saison erstmals seit 1997 nicht im Europapokal vertreten sein. Im Finale der Coupe de la Ligue musste man sich am Freitag zudem mit 5:6 nach Elfmeterschießen gegen geschlagen geben.

Besser sieht die aktuelle Situation bei Juventus aus: In der krönte sich der italienische Verein trotz einer 1:3-Niederlage am letzten Spieltag gegen die erneut zum Meister und hat im Gegensatz zu Lyon keine Probleme mit fehlender Spielpraxis. Ob Juventus dadurch einen entscheidenden Vorteil hat und das Ergebnis aus dem Hinspiel noch drehen kann?

In der Champions League ist Juventus Turin gegen Olympique Lyon gefordert. Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung am Freitag live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig! Wir liefern Euch alle Informationen zur Übertragung der Königsklasse.

Wer zeigt / überträgt Juventus gegen Lyon live? Die Champions League in der Übersicht

Duell Juventus Turin - Olympique Lyon Datum Freitag, 07. August | 21 Uhr Ort Allianz-Stadion, Turin

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon live im TV?

Die Champions League ist seit einigen Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Um die Duelle der besten europäischen Vereine zu sehen, waren die Zuschauer lange auf Sky angewiesen. Inzwischen sind einige Spiele der Königsklasse jedoch auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Es stellt sich deshalb die Frage, bei welchem der beiden Anbieter das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon zu sehen sein wird. Goal bringt mit diesem Artikel Licht ins Dunkel und liefert Euch einen detaillierten Einblick in die Übertragung der Champions League.

DAZN zeigt / überträgt Juventus gegen Lyon live und exklusiv in voller Länge

Schlechte Nachrichten gibt es zunächst für alle Liebhaber des europäischen Fußballs, die sich auf eine Übertragung der Begegnung im Free-TV gefreut haben. Auch im Achtelfinale wurde bei den Übertragungsrechten keine Ausnahme gemacht, sodass Ihr die Königsklasse auch nach der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie nur im Pay-TV sehen könnt.

Das Rückspiel zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon wird ebenso wie das Hinspiel im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist der einzige Anbieter, der das Duell in voller Länge zeigen darf. Auf eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät müsst Ihr deshalb aber trotzdem nicht verzichten, denn DAZN lässt sich mit wenigen Handgriffen auch auf Eurem Fernseher abspielen.

Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Alle Infos zum Stream und zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt Juventus gegen Lyon ebenfalls live im TV - aber nur in der Konferenz

Auf Sky wird Juventus gegen Lyon nicht live im Einzelspiel übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung lediglich in der Konferenz, in der ständig zwischen dem Turiner Allianz-Stadion und dem Etihad Stadium in Manchester hin- und hergewechselt wird. Die vollen 90 Minuten des Aufeinandertreffens seht Ihr somit nur auf DAZN.

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM?

DAZN konnte sich in dieser Saison ein großes Rechtepaket an der Champions League sichern und wird am Freitag auch Juventus Turin gegen Olympique Lyon in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen. Um keine Minute des Aufeinandertreffens zu verpassen, seid Ihr somit auf den Streamingdienst aus Ismaning bei München angewiesen.

Erlebt Juventus gegen Lyon live und exklusiv in voller Länge auf DAZN - Hier kommt Ihr zu Eurem Gratismonat

Die Übertragung aus dem Turiner Allianz-Stadion beginnt eine Viertelstunde vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird. Ab 20.45 Uhr begrüßen Euch Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Jonas Hummels zu den Vorberichten. Anschließend führt Euch Kommentator Uli Hebel gemeinsam mit Jonas Hummels durch die vollen 90 Minuten und eine mögliche Verlängerung.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement, das für Neukunden einen Monat lang kostenlos zur Verfügung steht. Anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich, könnt allerdings Geld sparen, indem Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Auf diese Weise sichert Ihr Euch DAZN für einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon? Hier laufen die Highlights der Champions League

Ein DAZN-Abo hat neben dem abwechslungsreichen Programm aber noch einen weiteren Vorteil: Wenn Ihr das Duell zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon - oder alle anderen Spiele der Champions League - nicht live schauen könnt, habt Ihr die Möglichkeit, die komplette Übertragung nochmals im Re-Live zu genießen.

Zudem findet Ihr bereits wenige Minuten nach dem Ende einen Zusammenschnitt aller Spiele auf der DAZN-Plattform. Die Highlights von Juventus gegen Lyon stehen Euch jederzeit auf Abruf zur Verfügung, sodass Ihr Euch die stärksten Szenen der Begegnung anschauen könnt, wann es für Euch am besten passt.

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon live? Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird etwa eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon? Die Berichterstattung im Überblick

Juventus Turin gegen Olympique Lyon im ... ... TV DAZN (nur Smart-TVs), Sky (nur Konferenz) ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER goal.com

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Olympique Lyon? Die bisherige Bilanz