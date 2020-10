Wer zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von UFC 254

Khabib kämpft am Samstagabend gegen Gaethje und das zu einer humanen Uhrzeit! Aber wer überträgt den UFC-Fight live im TV und STREAM? Goal klärt auf.

UFC 254 bringt den Kampf des Jahres, wenn Khabib Nurmagomedov am Samstagabend auf Justin Gaethje trifft. Der Titelkampf im Leichtgewicht findet bereits ab 22 Uhr auf der Fight in Abu Dhabi statt – und Ihr könnt live zusehen!

Der 29. Kampf von Khabib könnte den 29. Sieg mit sich bringen. "The Eagle" ist noch ohne Niederlage in seiner Karriere, bei acht Knockouts und zehn Siegen nach Aufgabe. Der letzte Kampf des Russen ist allerdings schon mehr als ein Jahr her, als er Dustin Poirier im September 2019 zur Aufgabe zwang.

Das Duell gegen Gaethje (22 Siege, 2 Niederlagen) wird für Khabib nun wohl eines der emotionalsten. Es ist der erste Kampf seit dem Tod seines Vaters und Trainers, der vergangenen Juli nach einer Covid-19-Erkrankung verstarb.

Seid am Samstagabend live dabei, wenn Khabib im Oktagon gegen Gaethje antritt! Der Kampf wird live im TV und via LIVE-STREAM übertragen – in diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje live? UFC 254 im Überblick

Hauptkampf Khabib Nurmagomedov - Justin Gaethje Datum Samstag, 24. Oktober 2020 | Ab 22 Uhr Ort Fight Island, Abu Dhabi

UFC 254: Wer zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje am Samstagabend via LIVE-STREAM?

Gute Nachrichten für alle UFC-Fans: Der Kampf wird am Samstagabend nicht nur live übertragen, sondern findet auch zu einer humanen Uhrzeit statt! Goal erklärt Euch, wann Ihr wo einschalten müsst.

DAZN zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje im LIVE-STREAM

Wer sich den Kampf live anschauen möchte, ist bei DAZN richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst zeigt Khabib gegen Gaethje im LIVE-STREAM!

Ab 21.30 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform einloggen und die Vorberichte zum Kampf schauen. Wann genau der Fight beginnt, ist schwierig vorherzusagen und hängt von der Länge der Vorkämpfe ab. Vor 22 Uhr wird jedoch nicht mit dem Start gerechnet.

Kommentiert wird das Spektakel von Sebastian Hackl und Experte Peter Sobotta. Ihr habt bei DAZN jedoch auch zusätzlich Zugriff auf den englischen Originalkommentar.

DAZN zeigt nicht nur den Hauptkampf von UFC 254, sondern auch die Vorkämpfe. Dafür könnt Ihr Euch bereits ab 20 Uhr reinklicken und unter anderem Robert Whittaker gegen Jared Cannonier schauen.

So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN kostenlos

Der LIVE-STREAM von DAZN steht allen Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, habt Ihr die Möglichkeit, Euch noch rechtzeitig vor Kampfbeginn einen Zugriff zu verschaffen – und das sogar kostenlos!

Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich umsonst. DAZN schenkt jedem Neukunden einen Probemonat, bei dem ihm das komplette Programm zur Verfügung steht.

Erst nach Ablauf der ersten 30 Tage wird eine Gebühr für das Abo fällig. Dann kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Informationen zur Anmeldung findet Ihr hier!

UFC 254: Wer zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje am Samstagabend live im TV?

Das Streaming-Portal DAZN konnte sich die exklusiven Übertragungsrechte für UFC 254 sichern und zeigt Khabib gegen Gaethje live! DAZN überträgt den Kampf via LIVE-STREAM, der auch auf dem TV-Gerät abgespielt werden kann.

Dafür braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN und die kostenlose DAZN-App auf dem Smart-TV. Sobald Ihr die App installiert habt, könnt Ihr Euch mit Euren Zugangsdaten einloggen und losstreamen.

Ihr besitzt keinen Smart-TV? Kein Problem, DAZN ist nämlich auch mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks auf herkömmlichen TV-Geräten verfügbar. Hier gibt‘s alle Details zur Anmeldung.

The most dominant champion in UFC history has returned 🦅



[ #UFC254 - Oct 24 - Main Card at 2pmET - LINK IN BIO ] pic.twitter.com/vAjwz01Ww6 — UFC (@ufc) October 19, 2020

Wer zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje im TV und LIVE-STREAM? Die Main Card im Überblick

Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje

Robert Whittaker vs. Jared Cannonier

Alexander Volkov vs. Walt Harris

Jacob Malkoun vs. Phillip Hawes

Lauren Murphy vs. Liliya Shakirova

Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba

CHAMPION vs CHAMPION.



The biggest fight of the year is finally here 🏆



[ #UFC254 - LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/J0b14mG3Si ] pic.twitter.com/eH8euWBk2k — UFC (@ufc) October 19, 2020

Wer zeigt / überträgt Khabib vs. Gaethje im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zu DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN ist der exklusive Anbieter des Kampfs am Samstagabend. Hier läuft der Fight im LIVE-STREAM für alle Abonnenten auf Abruf.

DAZN zeigt jedoch nicht nur UFC-Kämpfe, sondern viele weitere Sportevents live. Fußball, Tennis, Basketball, American Football, Rennsport, Kampfsport und einige andere Sportarten werden dort live übertragen.

Um Zugriff auf das komplette Programm zu bekommen, braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN.

Hier gibt's die kostenlose DAZN-App zum Download - ladet sie direkt herunter!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's einige Antworten: