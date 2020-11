Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Das Duell zwischen Inter und Real Madrid könnte eines der spannendsten des Spieltags werden - und Ihr könnt live im TV und LIVE-STREAM zusehen!

In Gruppe B der treffen am Mittwochabend und zu einem wegweisenden Spiel aufeinander! Anstoß ist um 21 Uhr im Mailänder Giuseppe Meazza Stadion.

Nach drei Spieltagen steht überraschend auf Platz eins der Tabelle mit fünf Zählern. Real Madrid (4 Punkte), (4) und Inter Mailand (2) folgen dahinter.

Im Hinspiel zwischen Inter und Real konnten die Königlichen Ihren bisher einzigen Sieg der Vorrunde einfahren (3:2). Ein erneuter Real-Sieg könnte Inters Achtelfinalhoffnungen bereits in weite Ferne rücken lassen.

Inter Mailand gegen Real Madrid sollte Ihr auf keinen Fall verpassen! In diesem Artikel findet Ihr deshalb alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid: Das Champions-League-Duell im Überblick

Duell Inter Mailand - Real Madrid Datum Mittwoch, 25. November 2020 | 21 Uhr Ort Guiseppe Meazza, Mailand

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid im LIVE-STREAM?

Eine Nachricht vorneweg: Im Free-TV ist das Duell am Mittwochabend nicht live zu sehen. Kein kostenlos empfangbarer Sender zeigt in dieser Saison Vorrundenspiele der Champions League.

Stattdessen könnt Ihr Inter Mailand gegen Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN sehen! Der Streaming-Dienst hat das Duell live und in voller Länge im Programm.

Champions League: DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

DAZN zeigt in der Vorrunde fast alle Partien via LIVE-STREAM. Die Übertragung zu Inter Mailand gegen Real Madrid könnt Ihr dort am Mittwochabend ab 20.45 Uhr abrufen. Pünktlich ab 21 Uhr sendet DAZN die kompletten 90 Minuten live.

Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl führen Euch durch den Abend und versorgen Euch mit Vorberichten, Analysen und Interviews.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei der Streaming-Plattform. Sobald Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr das Duell über sämtliche internetfähige Geräte streamen.

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Solltet Ihr noch kein Abonnement bei DAZN haben, könnt Ihr Euch das noch rechtzeitig vor Spielbeginn besorgen. Dann steht Euch das Spiel sogar kostenlos zur Verfügung!

Der erste Monat im Abo bei DAZN ist für Neukunden nämlich gratis. Erst anschließend werden 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo fällig. Hier gibt's alle weiteren Infos zum Abonnement.



Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid live im TV?

DAZN ist der exklusive Anbieter der Begegnung. Damit ist auch klar, dass Inter Mailand gegen Real Madrid nicht live von einem Fernsehsender übertragen wird. Jedoch könnt Ihr den LIVE-STREAM auch am TV abspielen oder das Spiel in der Konferenz schauen.

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid am Smart-TV

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr nicht nur via Smartphone, Tablet, Laptop oder PC schauen, sondern auch am Smart-TV! Dazu müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Fernseher laden und Euch mit Eurem Konto einloggen.

Somit könnt Ihr das Spitzenspiel am Mittwochabend gemütlich von der Couch aus verfolgen. Wie der Login am Fernseher funktioniert, haben wir für Euch unter diesem Link erklärt.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid in der Konferenz?

Pay-TV-Sender Sky hat sich ebenfalls ein Rechtepaket an der Champions League gesichert und überträgt an jedem Vorrundenspieltag zwei Duelle live und die restlichen Spiele in der Konferenz.

Auf Sky Sport 1 (HD) sind am Mittwochabend die wichtigsten Szenen von Inter Mailand gegen Real Madrid im Zusammenschnitt mit beispielsweise Bayern München gegen RB Salzburg oder gegen zu sehen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Inter Mailand vs. Real Madrid?

Inter Mailand gegen Real Madrid könnt Ihr in voller Länge am Mittwochabend bei DAZN sehen. Solltet Ihr die Live-Übertragung verpasst haben, steht Euch auf der Streaming-Plattform auch ein Video mit den Highlights zur Verfügung.

Den kurzen Clip können alle Abonnenten jederzeit auf Abruf ansehen. Wem die Highlights nicht reichen, kann sich auch das komplette Spiel im Re-Live noch mal ansehen.

DAZN zeigt am Mittwochabend übrigens nicht nur Inter Mailand gegen Real Madrid, sondern auch viele weitere Duelle live! Goal präsentiert Euch eine Übersicht.

Die Champions League am Mittwoch bei DAZN - diese Spiele werden gezeigt / übertragen:

Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk (18.55 Uhr)

Piräus - (18.55 Uhr)

FC Liverpool - Atalanta Bergamo (21 Uhr)

- (21 Uhr)

- (21 Uhr)

Amsterdam - (21 Uhr)

Inter Mailand - Real Madrid (21 Uhr)

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Sobald das geschehen ist, findet Ihr sie hier!

