Borussia Mönchengladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Vierter Spieltag in der Champions League: Gladbach empfängt Donezk. Goal erklärt, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen bekommt.

In der Gruppe B der trifft Gladbach auf den ukrainischen Vertreter . Die Partie wird um 18.55 Uhr angepfiffen.

An das Spiel gegen Donezk erinnern sich die Gladbacher sicherlich gerne zurück. Vor drei Wochen besiegte man die Ukrainer auswärts mit 6:0, damit katapultierten sich die Fohlen an die Tabellenspitze. , Donezk und Inter liegen allerdings nur knapp hinter den Borussen – heute sollten also wieder drei Punkte her.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mehr Teams

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Mittwoch, 25. November 2020

: Mittwoch, 25. November 2020 Uhrzeit : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte, Ihr bekommt jedes Spiel der Königsklasse live und in voller Länge über diese beiden Anbieter zu sehen! Sky hat für jeden Spieltag das Erstwahlrecht für die beiden Top-Spiele mit deutscher Beteiligung und zeigt diese exklusiv. Alle anderen Partien werden von DAZN im Einzelspiel und von Sky in der Konferenz gezeigt.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im LIVE-STREAM

Gladbach gegen Donezk wurde von Sky nicht als Top-Spiel eingestuft und wird dementsprechend als Einzelspiel exklusiv auf DAZN laufen! Alle Fans von Gladbach wissen: Die Spiele ihrer Mannschaft sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. DAZN wird heute um 18.40 Uhr auf Sendung gehen. Alex Schlüter moderiert den Vorbericht, ehe er kurz vor Spielbeginn an Kommentator Uli Hebel abgeben wird. Die Expertise kommt heute von Ralph Gunesch. DAZN wird das Spiel über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM übertragen. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel gratis sehen, da die ersten 30 Tage des Abonnements für Euch kostenlos sind.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am einfachsten könnt Ihr den LIVE-STREAM über die DAZN-App sehen, die es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores gibt. Die App ist für die meisten mobilen Endgeräte kompatibel.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im Pay-TV: Sky

Sky wird das Match zwischen Gladbach und Donezk heute nur in der Konferenz zeigen, das Einzelspiel läuft exklusiv auf DAZN. In der Konferenz bekommt Ihr neben der Borussia auch das Spiel zwischen und zu sehen. Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, müsst Ihr beim Unternehmen aus Unterföhring ein Abo abgeschlossen haben, um die Konferenz live im Pay-TV sehen zu können. Hier gibt’s alle Infos zu den Angeboten von Sky.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk in der Konferenz heute live im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Sky wird die Konferenz auch im LIVE-STREAM übertragen, und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download, der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Sky Go steht jedem Sky-Kunden zur Verfügung, Sky Ticket könnt Ihr auch als Nicht-Sky-Kunde freischalten.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal beliefert Euch mit interessanten Zusatzinformationen zum Stream von DAZN. Neben den aktuellen Geschehnissen aus dem Borussia-Park erfahrt Ihr dort auch die Ergebnisse der anderen CL-Spiele.

Quelle: Imago Images / ZUMA Wire

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr hattet heute keine Zeit, um das Spiel live sehen zu können? Dann gönnt Euch die Highlights von DAZN, die 40 Minuten nach Abpfiff hochgeladen werden.

Auf DAZN laufen aktuell täglich hochinteressante Liveevents, die sich kein Sportfan entgehen lassen sollte. Auf dem Portal werden zum Beispiel auch die , , , , , NFL, NHL, NBA, MLB und viele weitere Ligen übertragen. Nach dem Gratismonat kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute im Free-TV sehen, geht das?

Leider nein, keiner der Free-TV-Sender hat die Übertragungsrechte erhalten. Ihr könnt das Spiel als Neukunde kostenlos bei DAZN sehen oder Sky abonnieren und die Konferenz schauen.

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Gladbach bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Donezk 1 Siege 0 0 Remis 0 6 Tore 0 313,4 Mio. Euro Marktwert 135 Mio. Euro Denis Zakaria (40 Mio. Euro) wertvollster Spieler Tete (17 Mio. Euro)

Gladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick