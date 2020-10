Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Bundesliga live

Novum in der Bundesliga: Erstmals findet ein Spiel am Samstagabend um 20.30 Uhr statt - doch wer überträgt das Duell live? Goal klärt auf.

empfängt zum 4. Spieltag der den - und das zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit! Angepfiffen wird nämlich am Samstagabend um 20.30 Uhr.

Aufgrund der vollgepackten Länderspielwoche, bei der viele Nationen drei Spiele austrugen, entfällt an diesem Spieltag das Freitagsspiel. Stattdessen wird das Duell zur besten Sendezeit am Samstagabend laufen.

Unter der Woche wurde jedoch darüber diskutiert, ob die Bundesliga an diesem Wochenende überhaupt vollumfänglich übertragen werden könne. Aufgrund gestiegener Corona-Fallzahlen wurde daher ein TV-Blackout thematisiert. Dazu wird es jedoch laut Berichten vorerst nicht kommen.

Das Spiel am Samstagabend wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Lest Euch in diesem Artikel alle Infos dazu durch, wer Gladbach gegen Wolfsburg überträgt.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg: Das Bundesligaspiel am 4. Spieltag

Duell Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg Datum Samstag, 17. Oktober 2020 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg live im TV?

Während Freitags- und Montagsspiele bei DAZN laufen, überträgt Sky Spiele an Samstagen und die meisten Sonntagsspiele. In welche Kategorie fällt aber das verschobene Freitagsspiel zwischen Gladbach und Wolfsburg? Goal klärt auf.

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg live am Smart-TV

Die Antwort ist eindeutig: Der exklusive Anbieter der Partie ist der Streaming-Dienst DAZN. Hier läuft Gladbach gegen Wolfsburg live und in voller Länge im LIVE-STREAM, der auch am Smart-TV empfangen werden kann.

Ab 20.15 Uhr geht DAZN auf Sendung, wenn Euch Moderator Daniel Herzog und Experte Sebastian Kneißl begrüßen. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Jan Platte das Mikrofon.

Um den LIVE-STREAM am TV empfangen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN und die zugehörige DAZN-App am Fernseher. Alle Informationen zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link zusammengefasst.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg - die DAZN-Übertagung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Bild: Imago Images / Nordphoto

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM?

Der LIVE-STREAM von DAZN bietet die exklusive Möglichkeit, Gladbach gegen Wolfsburg live verfolgen zu können. Der STREAM ist jedoch nicht nur am Smart-TV, sondern auch auf vielen anderen mobilen Geräten empfangbar. Goal erklärt Euch die Voraussetzungen dafür.

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Pünktlich um 20.15 Uhr geht DAZN auf Sendung und überträgt das Geschehen live aus Mönchengladbach. Der LIVE-STREAM ist dabei auf Smartphones, Tablets, Laptops oder PCs empfangbar.

Mit dem Abo steht Euch eine Vielzahl an LIVE-STREAMS zur Verfügung. Neben Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die , , und viele weitere Wettbewerbe.

Highlights der Bundesliga: Wer zeigt / überträgt die besten Szenen von Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg?

Ihr seid am Samstagabend unterwegs und habt keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM? Keine Sorge, denn DAZN lädt bereits wenige Minuten nach Abpfiff ein Video mit den Highlights des Spiels hoch, das Ihr jederzeit auf Abruf anschauen könnt.

Sollten Euch die Highlights nicht reichen, habt Ihr bei DAZN auch die Möglichkeit, das komplette Re-Live anzusehen. Voraussetzung, um auf die Highlights oder das Re-Live zugreifen zu können, ist jedoch erneut das DAZN-Abonnement.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg ... im TV ... DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM ... DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

