Bundesliga: TV-Übertragung von Sky und ARD am 4. Spieltag wegen Corona gefährdet - DFL sucht nach Lösung

Die Zahl der Risikogebiete innerhalb Deutschlands steigt zusehends. Das könnte sich auch auf die Bundesliga-Übertragung am Wochenende auswirken.

Die TV- und Radio-Übertragungen der Sender Sky und ARD sind für den kommenden 4. Spieltag der Fußball- offenbar gefährdet. Grund dafür sei die zunehmende Zahl der Corona-Risikogebiete in . Das berichtete der kicker am Montag.

Demnach sei es den Kamera-Leuten, Technikern und Reportern, die aus den Risikogebieten kommen laut DFL-Hygienekonzept eigentlich nicht gestattet, in den Bundesliga-Stadien zu arbeiten. Wie der kicker schreibt, suche die DFL nach einer Lösung. Denkbar seien demnach Corona-Schnelltests.

Bundesliga: Blackout gilt als unwahrscheinlich

Rechteinhaber Sky hat seinen Sitz in der Nähe von München (Unterföhring), die ARD-Sportschau wird in Köln produziert. Dort hat auch die Produktionsgesellschaft Sportcast, die Bilder aus den Stadien liefert, ihren Sitz. In beiden Städten liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert derzeit über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. Schon bei mehr als 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern gilt die Risikostufe "hoch" im DFL-Konzept.

"Es könnte sein, dass unsere Kommentatoren nicht aus dem Stadion, sondern aus dem Studio kommentieren. Solange die Produktionsgesellschaft Sportcast Bilder vom Spiel liefert, wird die Sportschau auch stattfinden", erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky gegenüber der Bild-Zeitung. Ein kompletter Blackout gilt aktuell als unwahrscheinlich. Bis Donnerstag soll eine Lösung präsentiert werden.

Die Risikostufe hat unmittelbare Auswirkungen auf die Anzahl der Ballholer, Sanitäter, Ordner und Greenkeeper. Noch viel wichtiger: Ist das Level "hoch" erreicht, dürfen nur vier statt fünf Schiedsrichter in den Innenraum, Funktionsteams dürfen nur 20 statt 26 Mitglieder umfassen.