Gladbach, News und Gerüchte: Sommer will mit Embolo "hart ins Gericht gehen", Stindl spricht über Rose-Gerüchte - alle Infos zu Borussia Mönchengladbach heute

Yann Sommer kündigt nach Embolos Corona-Verstoß Konsequenzen an. Lars Stindl äußert sich zu den Gerüchten um Marco Rose. Alle News zu Gladbach heute.

Champions-League-Teilnehmer am Mittwoch: Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zu Gladbach vom heutigen Tag.

Im Artikel könnt Ihr Euch darüber informieren, was in den letzten Tagen rund um die Borussia passiert ist.

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer will mit Breel Embolo "hart ins Gericht gehen"

Borussia Mönchengladbachs Angreifer Breel Embolo soll nach SID -Informationen am Samstag zu den 23 Gästen einer Party am Essener Baldeneysee gehört haben. Gladbach-Keeper Yann Sommer übte infolgedessen Kritik an seinem Schweizer Landsmann und kündigte Konsequenzen an.

Mehr Teams

"Das ist ein sehr unglückliches Thema. Ihm ist ein großer Fehler passiert und er muss daraus lernen. Wir werden das mit ihm in der Mannschaft besprechen, wenn er wieder zurückkommt", sagte Sommer: "Er hat nicht allzu viel überlegt in der Situation. Ich war auch jung, ich habe auch viele Fehler gemacht. Es ist nicht einfach mit dem Fokus der Öffentlichkeit, der auf einem liegt. Wir werden mit ihm hart ins Gericht gehen und das auch deutlich ansprechen."

Am Freitag gegen plant Gladbach-Trainer Marco Rose wieder mit Embolo. "Breel ist gegen Dortmund dabei", sagte der Trainer, der Embolo zuvor noch kritisiert hatte: "Fakt ist, dass es völlig sinnfrei ist, am Samstagabend um 2.30 Uhr in der Pandemiezeit als Person der Öffentlichkeit mit einem Kumpel zu einem anderen Freund zu fahren."

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach: Marco Rose zum BVB? Das sagt Gladbach-Kapitän Lars Stindl

Marco Rose von Borussia Mönchengladbach wird seit geraumer Zeit als Trainer des BVB für den kommenden Sommer gehandelt. Gladbach-Kapitän Lars Stindl lässt dies aktuell aber kalt. "Wir gehen sehr entspannt mit den Gerüchten um", so Stindl in der Sport Bild .

Der Tag danach: Im neuen Jahr weiter ungeschlagen, ein torgefährlicher Innenverteidiger und das Top-Spiel gegen den @BVB vor der Brust – alles Wichtige zum gestrigen Spiel ⤵️ #BMGSVW — Borussia (@borussia) January 20, 2021

Diese Spekulationen seien schließlich "nichts Neues, immer wieder werden Spieler oder Verantwortliche von uns bei anderen Klubs gehandelt", ergänzte er und fand anschließend lobende Worte für seinen Coach.

"Marco Rose wird manchmal sehr emotional, was uns insgesamt echt guttut. Aber er kann auch sehr ruhig und sachlich analysieren ", erklärte Stindl, der Rose als "absoluten Fachmann" bezeichnete.

Bild: Getty Images

Borussia Mönchengladbach - Marco Rose nach Bremen-Sieg: "Wir hatten Feldvorteile"

Keeper Yann Sommer atmete tief durch, Torschütze Nico Elvedi nahm freudig die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen: Bei Borussia Mönchengladbach war die Erleichterung nach dem Zittersieg und dem Corona-Wirbel um Breel Embolo groß. "Heute war das Glück auf unserer Seite", gab Elvedi nach dem 1:0 (0:0) gegen bei Sky zu.

Ein Pfostenschuss von Milot Rashica (87.) und eine vergebene Großchance von Leonardo Bittencourt (90.) - anders als in den vergangenen Wochen retteten die Gladbacher die knappe Führung über die letzten Minuten und stellten den Anschluss zu den Champions-League-Plätze her. Allerdings: Weniger als die 28 Punkte hatte der fünfmalige deutsche Meister zuletzt vor vier Jahren auf dem Konto.

"Wir hatten Feldvorteile, ohne klare Chancen zu haben. Ich hatte trotzdem in der Pause ein gutes Gefühl. Bremen hat nach unserer Führung noch einmal richtig Druck gemacht. Am Ende hatten wir beim Pfostenschuss das Glück, das wir in dieser Saison manchmal nicht hatten", sagte derweil Gladbach-Trainer Marco Rose.

Bild: Getty Images

Borussia Mönchengladbach: Die nächsten Spiele