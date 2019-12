Wer zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM?

In LaLiga treffen der FC Barcelona und Real Madrid aufeinander. Goal informiert Euch darüber, wer den Clasico live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Der und sind in das Maß aller Dinge. Am Mittwoch um 20 Uhr treffen beide Teams zum ersten Clasico der Saison aufeinander - im Camp Nou.

Die Katalanen um ihren Superstar Lionel Messi stehen gemeinsam mit den Blancos ganz oben in der Tabelle, das Duell ist somit ein echtes Spitzenspiel in Spanien. Wer kann sich durchsetzen, die Blaugrana oder doch die Königlichen?

Im letzten Heimspiel in der spanischen Eliteliga schoss Barca Aufsteiger Mallorca mit 5:2 ab, Real siegte auf fremdem Geläuf zuletzt in Alaves mit 2:1.

Wer zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung und verrät alles rund um die Highlights.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Der Clasico auf einen Blick

Duell FC Barcelona vs. Real Madrid Datum Mittwoch, 18. Dezember 2019 | 20 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona (Spanien) Zuschauer 99.354 Plätze

Wer zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - im LIVE-STREAM?

Der Clasico, endlich ist es soweit. Am Mittwoch, den 18. Dezember, wird das erste große Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ausgetragen. Goal verrät nun, wie die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM gezeigt werden.

DAZN zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - im LIVE-STREAM

Die spanische Liga läuft im LIVE-STREAM von DAZN, denn der Streamingdienst hat seit einigen Jahren fest in seinen Händen. Barca vs. Real - El Clasico - kommt am Mittwoch ab 19.40 Uhr live auf DAZN.

Einzelspiel: FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN! Alle Infos zur Übertragung des Clasico:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Vorberichte: 19.40 Uhr

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Wie in alten Zeiten: Real und Barca liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Liga und das kurz vor dem Clásico! Wer hat dieses Wochenende die Nase vorn? 🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/rHgedVoqbg — DAZN DE (@DAZN_DE) December 6, 2019

DAZN zeigt / überträgt El Clasico kostenlos im LIVE-STREAM

Die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid werden am Mittwochabend live und exklusiv auf DAZN gezeigt / übertragen. Das geht sogar kostenlos.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und zeigt / überträgt die ganze Begegnung kostenfrei im LIVE-STREAM. Ihr müsst Euch mit einer E-Mail-Adresse bei DAZN anmelden und bekommt dann ein 30-Tage-Gratispaket, um den Service von DAZN zu testen. Das ganze Programm könnt Ihr dann genießen.

Euch erwarten absolute Top-Ligen und Top-Wettbewerbe! Champions League und Europa League. Bundesliga und Serie A, LaLiga und Ligue 1. All das und noch vieles mehr bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN! Holt Euch hier die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - live im TV?

Im deutschen Fernsehen den Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid sehen - geht das? Die Antwort auf diese allesentscheidende Frage gibt es in den folgenden Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid live auf dem Smart-TV

El Clasico am Mittwoch live im Fernsehen sehen, das geht - mit DAZN! Der Sender ist ein reiner Streamingdienst, bietet aber per App die Chance, auf dem Smart-TV Fußball live zu sehen.

Barca vs. Real wird am Mittwoch bei DAZN gezeigt, somit haben alle Smart-TV-Inhaber auch die Chance, sich die App auf den Bildschirm zu ziehen und die vollen 90 Minuten live zu sehen. Wie das geht? Einfach die kostenlose DAZN-App auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang installieren und Fußball bzw. den Clasico live genießen.

El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann passt mal auf, so geht's:

Schritt 1: Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App herunterladen.

Kostenlose DAZN-App herunterladen. Schritt 3: Bei DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Zeigt / Überträgt das Free-TV El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid live?

Nun wissen wir also Bescheid, der Clasico kommt nur auf DAZN in voller Länge. Wie sieht es mit dem deutschen Fernsehen aus, geht da etwas?

Die Antwort lautet nein, das ist nicht der Fall. Kein deutscher TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an den vollen 90 Minuten im Camp Nou, sodass die Begegnung zwischen Barca und Real auch nicht im Free-TV gezeigt / übertragen wird. DAZN ist somit der einzige Anbieter, der die ganze Begegnung im Programm hat.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu El Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid?

Der Clasico ist bereits vorbei und erst jetzt lest Ihr diesen Artikel? Keine Sorge, wir haben eine Alternative für Euch: DAZN hat neben den vollen 90 Minuten auch die Highlights des Clasicos zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid auf Lager.

Und nicht nur das: Meldet Ihr Euch erst nach dem Schlusspfiff im Camp Nou bei DAZN an, dann könnt Ihr sogar die vollen 90 Minuten im Re-Live sehen - kostenlos mit dem Gratismonat.

Wer zeigt / überträgt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Um 20 Uhr ertönt der Anpfiff in Barcelona, somit kommen die Aufstellungen beider Teams gegen 19 Uhr an die Öffentlichkeit.

Wer zeigt / überträgt El Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid? Der Überblick