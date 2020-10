Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Testspiels

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in einem Testspiel gegen die Türkei. Goal verrät, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Länderspielpause im europäischen Spitzenfußball, Testspielzeit für die deutsche Nationalmannschaft. Das DFB-Team testet an diesem Mittwochabend um 20.45 Uhr gegen die Auswahl aus der .

In der gab es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nach dem 1:1 gegen Spanien das gleiche Resultat gegen die Schweiz. Ehe es dann erstmals gegen den letzten Gruppengegner aus der geht, testen Kroos, Gnabry und Co. noch einmal die Form.

Gegner Türkei ist mit einem Remis gegen Serbien und einer Niederlage gegen Ungarn in die Nations-League-Saison gestartet und will nun gegen das deutsche Team den Ernstfall proben.

Wer zeigt / überträgt vs. Türkei live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten an diesem Mittwoch und verrät auch, wie beide Teams personell aufgestellt sein werden.

Deutschland vs. Türkei live in TV und STREAM: Das Testspiel auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Türkei Datum Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergie-Stadion, Köln (Deutschland) Zuschaueranzahl noch offen

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei live im TV? Die Übertragung im Fernsehen

Das Testspiel zwischen Deutschland und der Türkei wird am Mittwochabend live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Das sind die guten Nachrichten, die wir hier in diesem Artikel für Euch haben.

Die Rechte an der Übertragung der deutschen Freundschaftsspiele liegen in diesem Jahr 2020 bei RTL, dem privaten TV-Sender.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei live im TV

Der deutsche TV-Sender RTL beginnt um 20.15 Uhr mit der Übertragung für Deutschland gegen die Türkei. In den 30-minütigen Vorberichten wird der Zuschauer dann auf das anstehende Match zwischen den beiden Nationen vorbereitet.

Um 20.45 Uhr wird Deutschland gegen Türkei angepfiffen. Hier gibt es im Laufe der Zeit alle Details zur Übertragung von Fußball live auf RTL:

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderator : Florian König

: Florian König Experte : Lukas Podolski

: Lukas Podolski Kommentator : noch offen

: noch offen Teaser: Das Fußballangebot der Mediengruppe RTL bis zum Ende des Jahres steht! RTL wird im Herbst noch zwei Testspiele der Nationalmannschaft übertragen.

Lukas Podolski kehrt für ein Spiel als TV-Experte in den Dunstkreis seiner Ex-Kollegen zurück. Podolski begleitet das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (7. Oktober, 20.15 Uhr) in seiner Heimat Köln für den Privatsender RTL an der Seite des Moderators Florian König. Anfang 2017 beendete Podolski seine Nationalmannschaftskarriere mit 130 Länderspielen, derzeit spielt er in der Türkei für Antalyaspor.

"Ein Länderspiel in meiner Stadt Köln gegen die Türkei, wo ich derzeit bei Antalyaspor Vertrag habe. Im Fernsehen übertragen von dem Sender, mit dem ich mich seit vielen Jahren besonders verbunden fühle. Das ist ganz klar ein Fall für Poldi", wird der 35-Jährige in der RTL-Pressemitteilung zitiert: "Ich freue mich, dass ich am 7. Oktober als TV-Experte meine Erfahrungen mit dem deutschen und türkischen Fußball einbringen und bei der Gelegenheit auch Jogi und die Jungs mal wiedersehen kann." (SID)

Im deutschen Fernsehen ist RTL die einzige Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten live im TV anschauen könnt. Sky, der Unterföhringer Pay-TV-Sender, zeigt keine Sekunde von internationalen Freundschaftsspielen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei im LIVE-STREAM?

Eine Alternative, die heutzutage immer wieder sehr gefragt ist, ist die Übertragung von Fußball im LIVE-STREAM. Bei Deutschland gegen Türkei habt Ihr in jedem Fall die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten des Testspiels live und in voller Länge anzuschauen. Wir verraten, wie das funktioniert!

TVNow zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei im LIVE-STREAM: Die Details zur Übertragung

RTL ist und bleibt der Sender, der das Spiel zwischen Deutschland und der Türkei live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Mit dem Streamingportal TVNow werden viele deutsche Spiele, egal ob Testspiel oder EM-Qualifikation in voller Länge im Stream übertragen.

TVNow ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Deutschland gegen Türkei nicht gratis zu sehen ist. Ihr müsst Euch beim Portal registrieren, das kostet Euch monatlich 4,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis und das Abo zu jeder Zeit kündbar. Alle Informationen gibt's auf der Homepage von RTL.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Türkei im LIVE-STREAM?

Der Ismaninger Streamingdiest DAZN zeigt / überträgt in aller Regel viele Länderspiele im LIVE-STREAM, doch das Spiel zwischen dem DFB-Team und der Türkei gibt es am Mittwochabend nicht auf der Plattform zu sehen.

Die deutschen Spiele, egal ob Testspiel, Quali oder Nations League, werden ohnehin nicht vom Streamingkanal ausgestrahlt. Die Rechte dafür liegen bei den Free-TV-Sendern RTL, ARD und ZDF.

Deutschland vs. Türkei: Wer zeigt / überträgt andere Länderspiele live im Stream?

Für alle, die am Mittwoch verhindert sind und das Duell zwischen den Deutschen und der Türkei nicht live sehen können, gibt es alternativ die Möglichkeit, andere Länderduelle bei DAZN anzusehen.

Mit dem Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, könnt Ihr Euch das DAZN-Programm sogar vier Wochen kostenlos ansehen. Wenn Ihr Euch heute für den Gratismonat registriert, könnt Ihr alle Testspiele und auch die Nations League ohne zusätzliche Kosten erleben.

Hat Euch das Angebot von DAZN überzeugen können, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Seid Ihr nicht zufrieden gewesen, könnt Ihr Euer Abonnement beim Streamingdienst nach den vier Wochen auch ohne Probleme wieder kündigen.

Um DAZN auf Eurem mobilen Endgerät oder einem Smart-TV schauen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Deutschland vs. Türkei: Welche Länderspiele stehen noch an?

7.10.2020, 15:00: Armenien -

7.10.2020, 18:00: Zypern -

7.10.2020, 18:00: - Färöer

7.10.2020, 18:00: Estland - Litauen

7.10.2020, 18:00: Malta - Gibraltar

7.10.2020, 18:00: Montenegro - Lettland

7.10.2020, 20:15: -

7.10.2020, 20:30: Österreich -

7.10.2020, 20:45: Deutschland - Türkei

7.10.2020, 20:45: -

7.10.2020, 20:45: Slowenien - San Marino

7.10.2020, 20:45: -

7.10.2020, 20:45: - Moldau

7.10.2020, 20:45: -

7.10.2020, 20:45: Andorra - Kapverdische Inseln

7.10.2020, 20:45: -

7.10.2020, 21:10: - Ukraine

Deutschland spielt gegen die Türkei und will das Testspiel natürlich gewinnen. Doch wie sehen die Aufstellungen aus? Das erfahrt Ihr am Mittwoch gegen 19.45 Uhr an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei live? Der Direktvergleich zum Länderspiel

Deutschland 20 Spiele Türkei 14 Siege 3 3 Remis 3 3 Niederlagen 14 49 Tore 13

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Türkei live? Die Übertragung in der Übersicht