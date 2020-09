Deutschland vs. Spanien jetzt im LIVE-TICKER - 0:0: Die Nations League live verfolgen

Die zweite Ausgabe der UEFA Nations League eröffnet Deutschland gegen Spanien. Goal ist im LIVE-TICKER beim ersten Spieltag des Wettbewerbs dabei.

Die ist zurück! Das deutsche Team muss dabei in Liga A (Gruppe D) gegen den Weltmeister von 2010 antreten, nämlich . Anpfiff ist heute um 20.45 Uhr in Stuttgart.

Dabei fehlen dem Team von Joachim Löw einige Stars, hauptsächlich die der beiden Teams, die bis zuletzt in der spielten - Bayern München und . Kann sich das junge deutsche Team dennoch behaupten? Mit dabei sind übrigens drei Neulinge: Robin Gosens ( ), Oliver Baumann ( ) und Florian Neuhaus ( ).

Die spanische Nationalmannschaft will natürlich alles daran setzen, die ersten drei Punkte in Gruppe D mit in die Heimat zu nehmen. Die anderen beiden Gegner sind die und die .

- Spanien live: Die UEFA Nations League heute im LIVE-TICKER mit Goal verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Sekunde vom 1. Spieltag der Nations League 2020.

Deutschland - Spanien 0:0 (0:0) Tore - Aufstellung Deutschland Trapp - Süle, Rüdiger, Can - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Sane, Werner, Draxler. Aufstellung Spanien De Gea - Carvajal, Ramos, P. Torres, Gaya - Thiago, Busquets, Fabian Ruiz - Navas (ab 46. Ansu Fati), Rodrigo, Ferran Torres. Gelbe Karten -

47. | In der Nations League können die Trainer übrigens nur dreimal wechseln. Spanien kann also nur noch zwei frische Spieler bringen.

46. | Weiter geht's!

46. | Wechsel bei den Gästen: Für den 34-jährigen Jesus Navas kommt Ansu Fati, der nur halb so alt ist wie Navas und heute sein erstes Länderspiel bestreitet.

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit läuft

Halbzeit | Bei diesem ersten Länderspiel seit fast zehn Monaten merkt man beiden Teams an, dass sie erst wieder zueinander finden müssen. Es fehlt an Tempo und an wirklichen zwingenden Offensivaktionen. Trotzdem - ein paar Chancen hat man auf beiden Seiten gesehen und sowohl Trapp als auch de Gea haben sich im ersten Durchgang auszeichnen können. Sollten die Stürmer nach dem Wechsel etwas präziser beim Abschluss sein, könnte man hier durchaus noch ein paar Tore sehen.

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+1. | Pause!

45. | Draxler mit dem schlechten Rückpass und plötzlich läuft Rodrigo alleine aufs deutsche Tor zu. Sein Schuss ist aber zu unplatziert, Trapp wehrt ihn mit dem Fuß ab.

44. | Fabian marschiert durchs Mittelfeld und spielt einen guten Pass in den Lauf von Moreno. Anstatt selbst den Abschluss zu suchen, möchte der Stürmer noch mal querlegen - das hat Can gerochen und er fängt den Pass ab.

42. | Das leere Stadion ermöglicht es, die Anweisungen von Luis Enrique zu hören. Interessanterweise möchte der Trainer wohl nicht, dass seine Spieler die deutschen Außenverteidiger anpressen. Erst wenn diese den Ball auf die Sechser spielen, sollen die Spanier voll draufgehen. Angesichts der Tatsache, dass mit Kroos und Gündogan nicht gerade die schlechtesten Techniker bei Deutschland im defensiven Mittelfeld spielen, ist das ein interessanter Ansatz.

40. | Kroos chippt den Ball nach rechts, wo Süle freisteht. Aber er steht auch im Abseits.

39. | Draxler geht gegen Ramos ins Dribbling und wird vom Real-Verteidiger gefoult. Kroos wird den fälligen Freistoß aus gut 25 Metern in halblinker Position ausführen ...

37. | Gaya hinterläuft Torres, der ihm den Ball in den Lauf spielt. Der Linksverteidiger flankt flach ... in die Arme von Trapp.

36. | Werner bricht auf der rechten Seite durch und versucht es aus spitzem Winkel mit dem Schuss. Der Ball segelt deutlich am Tor vorbei.

35. | Spanien findet keinen Weg durch die deutsche Defensive: Thiago spielt Moreno an, der sofort zu Fabian ablegt. Der kommt aber nicht zum Abschluss, weil Kroos ihm den Ball abluchst - dann begeht der Spieler von Napoli ein Offensivfoul.

34. | Spanien hat in den letzten Minuten die Kontrolle über das Spiel übernommen. Die Gäste lassen den Ball gut laufen, kommen aber bislang nicht gefährlich zum Abschluss.

31. | Draxler will für Sane durchstecken, aber Pau hat das gut antizipiert. Er bekommt sein Bein dazwischen und klärt ins Seitenaus - sonst wäre Sane durch gewesen.

29. | Sane, der in der vergangenen Saison insgesamt elf Minuten gespielt hat, macht einen guten Eindruck. Die fehlende Spielpraxis merkt man ihm nicht an. Eine gute Nachricht für den FC Bayern, der den ehemaligen Schalker diesen Sommer verpflichtet hat.

28. | Torres will den Ball vom linken Strafraumeck unter die Latte zirkeln, sein Schuss segelt aber einen Meter über das Tor hinweg.

27. | Fabian schlägt den Eckstoß in Richtung Tor. Trapp steht da, wo er stehen muss, und boxt den Ball weg.

26. | Gaya hat auf links Platz und visiert Moreno in der Mitte an. Can geht mit dem Kopf dazwischen, es gibt Ecke für Spanien.

25. | Im Parallelspiel dieser Gruppe führt die Ukraine mit 1:0 gegen die Schweiz.

22. | Fabian schlägt den Ball an den zweiten Pfosten, wo Pau frei zum Kopfball kommt. Er legt den Ball zu Busquets ab, der die Kugel volley nimmt. Trapp steht richtig und blockt den Schuss.

21. | Kehrer hält Torres fest und es gibt einen gefährlich Freistoß für die Iberer. Der Ex-Schalker hat Glück, dass er keine Verwarnung erhält.

20. | Draxler ist inzwischen völlig in die Mitte gezogen, auch bei Ballbesitz der Deutschen agiert er als Zehner. Die linke Seite ist also nun das Reich des Debütanten Gosens, der bisher noch nicht richtig ins Spiel eingebunden ist.

19. | Kehrer setzt sich etwas rabiat im Luftduell gegen Gaya durch. Es ertönt aber kein Pfiff und Sane kommt frei zum Schuss. De Gea hechtet nach links und wehrt den Schuss ab.

18. | Die Partie hat nun etwas Fahrt aufgenommen. Deutschland hat leichte spielerische Vorteile, aber die beste Gelegenheit hatten bislang die Spanier.

15. | Sane steckt für Draxler durch, der sofort abzieht - de Gea steht richtig und hat den Ball im Nachfassen.

14. | Trapp macht Cans Fehler wieder gut! Ein Rückpass des BVB-Spielers geht genau in den Lauf von Moreno, der den herausgeilten Trapp erst umkurvt, aber zu lang für seinen Abschluss braucht. So kann der deutsche Keeper zurückkommen und den Ball weggrätschen.

12. | Die Ecke ergibt nichts, weil Kroos den Ball auf Ramos' Schädel schlägt.

11. | Kehrer mit der Chance! Kroos flankt aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo Kehrer frei zum Kopfball kommt. Am kurzen Eck pariert de Gea und wehrt zur Ecke ab.

9. | Kroos findet Werner mit einem feinen Pass in die Spitze - aber der Assistent ist sich so sicher, dass der Stürmer im Abseits steht, dass er gar nicht auf die Hilfe des VAR wartet. Und die Entscheidung ist richtig.

7. | Interessante taktische Variante: Bei Ballbesitz Deutschland bearbeitet Draxler die linke Seite. Hat aber Spanien das Leder, zieht der PSG-Spieler in die Mitte und stört Busquets beim Spielaufbau.

5. | Schlechter Pass von Busquets auf die linke Seite, Gosens geht dazwischen. Aber dann braucht Werner zu lange, um einen Mitspieler zu finden und die Spanier bekommen genug Mann hinter den Ball, um den Angriff zu unterbinden.

4. | Die Deutschen beginnen mit einem frühen Pressing, die Spanier sollen den Ball nicht sauber rausspielen können. Die Enrique-Elf versucht das natürlich trotzdem. Aber de Gea musste den Ball schon zweimal hoch und weit schlagen.

2. | Es ist das erste Pflichtspiel zwischen diesen beiden Nationen seit dem WM-Halbfinale 2010. Dieses gewann Spanien mit 1:0.

1. | Los geht's!

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: Anstoß

vor Beginn | Für die Seitenwahl sind die Kapitäne Kroos und Ramos zuständig - Teamkollegen bei .

vor Beginn | Die Hymnen ertönen, in wenigen Minuten wird es losgehen.

vor Beginn | Der 44-jährige Italiener Daniele Orsato wird die Partie leiten. Für Thiago und Süle sicherlich eine gute Erinnerung: Der Unparteiische pfiff auch das Champions-League-Finale zwischen Bayern und PSG.

vor Beginn | Die deutsch-spanischen Duelle in der Champions League vor gut zwei Wochen gingen ganz klar an Deutschland: Nicht nur gewann Leipzig gegen (2:1), Bayern München setzte sich außerdem haushoch gegen den durch (8:2).

vor Beginn | Es treffen zwei der letzten drei Weltmeister heute aufeinander. Aber beide Mannschaften müssen sich erst wieder finden, nachdem die letzte WM alles andere als glorreich lief (Gruppenaus für Deutschland, Spanien schied im Achtelfinale gegen aus. Immerhin: Beide Mannschaften haben sich relativ souverän für die EM qualifiziert.

vor Beginn | Nach der letzten Nations League hat Deutschland sicherlich etwas gutzumachen: Gegen und die reichte es nur für zwei Remis und zwei Niederlagen.

vor Beginn | Im Nationaldress gibt Außenverterteidiger Robin Gosens sein Debüt. Der Deutsch-Niederländer hat eine sehr starke Saison bei Atalanta Bergamo hinter sich. Auch ein Spanier absolviert sein erstes Spiel für sein Land: Ferran Torres. Er ist erst vor ein paar Wochen von Valencia zu gewechselt.

vor Beginn | Es ist der Auftakt einer neuen Nations League für die deutsche Nationalmannschaft. Neben Spanien sind die Ukraine und die Schweiz in der Gruppe 4 der Liga A vertreten. Sie treffen im Parallelspiel aufeinander.

vor Beginn | Das letzte Spiel der Spanier fand am 18. November 2019 statt: ein 5:0 gegen Rumänien. Gegenüber diesem Spiel - damals noch unter Trainer Robert Moreno - gibt es sechs Wechsel: Kepa, Martinez, Saul, Gerard, Morata und Cazorla weichen für Pau, Thiago, Navas, Moreno und Torres.

vor Beginn | Luis Enrique hat sich für ein 4-3-3 entschieden: de Gea - Carvajal, Pau, Ramos, Gaya - Fabian, Busquets, Thiago - Navas, Moreno, Torres.

vor Beginn | I m Vergleich zum 6:1 gegen Nordirland am 19. November 2019 gibt es acht Änderungen: Trapp, Süle, Rüdiger, Kehrer, Gosens, Sane, Werner und Draxler ersetzen ter Stegen, Klostermann, Tah, Hector, Kimmich, Goretzka, Brandt und Gnabry.

vor Beginn | Die Aufstellungen: Deutschland wird im 3-4-3 auflaufen: Trapp - Süle, Rüdiger, Can - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Sane, Werner, Draxler.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der UEFA Nations League zwischen Deutschland und Spanien.

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich zum Länderspiel

Deutschland 23 Spiele Spanien 9 Siege 7 7 Remis 7 7 Niederlagen 9 29 Tore 24

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Die DFB-Startelf:

Trapp - Süle, Rüdiger, Can - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Sane, Werner, Draxler.

Die Nationalmannschaft startet ohne Kai Havertz in der ersten Elf in die EM-Saison. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet beim Auftaktspiel der Nations League in Stuttgart gegen Spanien zunächst auf den Noch-Leverkusener, dessen 100-Millionen-Euro-Wechsel zum unmittelbar bevorsteht. Stattdessen erhielt in der Offensive Julian Draxler (Paris St. Germain) den Vorzug.

DFB-Neuling Robin Gosens darf derweil wie vom Bundestrainer angekündigt sofort von Beginn an auf der linken Abwehrseite starten, er ist der insgesamt 106. Debütant in der Löw-Ära. Auf der rechten Seite verteidigt Thilo Kehrer, das Abwehrzentrum bilden Rückkehrer Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Emre Can. Das Tor hütet in Abwesenheit des geschonten Manuel Neuer und des verletzten Marc-Andre ter Stegen der Frankfurter Kevin Trapp.

Im zentralen Mittelfeld ist Ersatzkapitän Toni Kroos trotz Trainingsrückstandes für Löw gesetzt, daneben agiert Ilkay Gündogan. Im Angriff feiert der lange verletzte Leroy Sane nach fast 15 Monaten sein Comeback im DFB-Trikot. Der Neu-Münchner stürmt neben Timo Werner.

1 Kevin Trapp

2 Thilo Kehrer

3 Robin Gosens

7 Julian Draxler

8 Toni Kroos (C)

9 Timo Werner

15 Niklas Süle

16 Antonio Rüdiger

19 Leroy Sané

21 Ilkay Gündogan

Die Spanien-Startelf:

De Gea - Carvajal, Ramos, P. Torres, Gaya - Thiago, Busquets, Fabian Ruiz - Navas, Rodrigo, Ferran Torres.

⚠️ OFICIAL | ¡¡Ya tenemos el ONCE de España!!



Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Nations League

Joachim Löw fühlt sich in seiner badischen Heimat so richtig wohl. Dort könne er "wunderbar abschalten", sagt der Bundestrainer. In der Corona-Pause unternahm er lange Spaziergänge auf den 1414 m hohen Belchen, den "schönsten Aussichtsberg des Schwarzwaldes". Und am liebsten geht Löw sowieso ins Freiburger Stadion, wo er immer wieder neue Spieler für die Nationalmannschaft entdeckt. Doch künftig wird er, sofern es die Pandemie erlaubt, öfter weiter reisen müssen: Immer mehr deutsche Stars spielen im Ausland.

Die Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz zog bzw. zieht es zum FC Chelsea. Robin Koch und Luca Waldschmidt, die ebenfalls in Löws Kader für die Nations-League-Spiele gegen Spanien (20.45 Uhr/ZDF) und die Schweiz stehen, verließen das beschauliche Freiburg Richtung Leeds und Lissabon. Augsburgs Philipp Max, immer mal wieder als DFB-Kandidat gehandelt, ging nach Eindhoven, Ex-Nationalspieler Kevin Volland wechselte nach Monaco. Zehn der laut transfermarkt.de wertvollsten 19 deutschen Fußballer bzw. 17 der Top 37 kicken ab Herbst im Ausland.

Für das Glitzerprodukt bedeutet dieser Aderlass einen schmerzhaften Verlust an Qualität und wichtigen Identifikationsfiguren. Für Löw kann der Kicker-Export ein Vorteil sein.

Die Leistungen der "Legionäre" würden oft noch kritischer betrachtet, meint Toni Kroos, der nach dem WM-Triumph 2014 von Bayern München zu Real Madrid wechselte: "In München bist du einer von vielen Nationalspielern, in Madrid der einzige. Da wird draufgeschaut." Und dann gebe es nur zwei Möglichkeiten: "Entweder du hältst dem stand, oder du hast zwar die Qualität, aber der Druck ist zu groß."

Kroos reifte unter diesem Druck zum absoluten Weltklassespieler, entwickelte sich im neuen Umfeld aber auch als Persönlichkeit weiter. Antonio Rüdiger hat es ähnlich erlebt. "Mir hat es als Mensch gutgetan, andere Kulturen und Sprachen kennenzulernen, das heimische Nest zu verlassen und ein Mann zu werden", sagt der Chelsea-Profi. Dieser Schritt sei für die jüngere DFB-Generation "sicher gar nicht so schlecht", folgert er.

Elf der 21 Spieler im aktuellen Aufgebot sind Legionäre, sogar eine Startformation nur aus "verlorenen Söhnen" wäre möglich. Zwar ist diese Momentaufnahme wegen des Fehlens von vier Münchner Triple-Helden und zwei Leipzigern etwas verzerrt. Doch es scheint möglich, dass Löw bei der EM im kommenden Sommer den Turnierrekord von neun "Ausländern" von der EURO 2016 knackt.

Werner befürwortet diese Entwicklung. "Natürlich tut es der Nationalmannschaft gut, wenn sie verschiedene Typen hat, die einiges in ihrer Karriere durchgemacht haben", sagt er. Für Löw sei es "von Vorteil, wenn er Spieler hat, die nicht beim kleinsten Widerstand umkippen oder sich aus der Verantwortung ziehen". Die Bundesliga, tröstet Werner die heimischen Fans, "ist immer noch eine sehr, sehr attraktive Liga. Wir haben sehr gute, attraktive Mannschaften".

Übrigens: Ein Erfolgsgarant ist eine hohe Anzahl an Legionären nicht. Im Rekordjahr 2016 war im Halbfinale Schluss - ebenso wie bei der WM 2010, als gar kein Fremdkicker im Aufgebot stand. Aber: Zum bislang letzten EM-Titel 1996 trugen nur zwei Legionäre bei - allerdings entscheidend: Halbfinal-Torschütze Stefan Kuntz und Finalheld Oliver Bierhoff.

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: Die Übertragung heute auf einen Blick

Das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Spanien wird heute Abend live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Die Highlights der Begegnung gibt es dagegen auf DAZN . Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

