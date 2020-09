Deutschland vs. Schweiz heute im LIVE-TICKER: Die Nations League live verfolgen

Am zweiten Spieltag der UEFA Nations League empfängt die Schweiz den Nachbarn aus Deutschland. Der LIVE-TICKER zur Partie am heutigen Abend.

Die UEFA steht wieder an. Im Rahmen des zweiten Spieltages der Gruppe 4 gastiert die DFB-Elf beim Nachbarn aus der .

Nach dem Last-Minute-Remis gegen Spanien wollen die Mannen von Joachim Löw heute in Basel einen Sieg einfahren. Die Eidgenossen hoffen nach der knappen 1:2-Niederlage gegen die Ukraine ebenfalls auf Wiedergutmachung.

Schweiz vs. live: Die UEFA Nations League heute im LIVE-TICKER mit Goal verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Sekunde vom 2.Spieltag der Nations League 2020.

Schweiz - Deutschland Tore - Aufstellung Schweiz Folgt in Kürze! Aufstellung Deutschland Folgt in Kürze! Gelbe Karten -

Los geht's mit der #DFBPK.

💬 Bundestrainer #Löw: "Das Spiel gegen hat Spuren hinterlassen. Es gab aber keine größeren Verletzungen. Alle Spieler sind einsatzbereit für morgen. @Bernd_Leno wird im Tor stehen." #DieMannschaft #SUIGER #NationsLeague pic.twitter.com/929nONIxkR — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2020

Eines ist schon sicher: Im Vergleich zur Partie gegen Spanien hütet heute Bernd Leno anstelle von Kevin Trapp das Tor der DFB-Elf. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw bei der Pressekonferenz am Samstag.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der UEFA Nations League zwischen der Schweiz und Deutschland.

UEFA Nations League - Deutschland vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich zum Länderspiel

Schweiz 51 Spiele Deutschland 9 Siege 36 6 Remis 6 36 Niederlagen 9 138 Tore 65

UEFA Nations League - Deutschland vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Ab 19.45 Uhr findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften!

Deutschland vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Nations League

Joachim Löw musste kurz überlegen, doch dann war die Sache für ihn klar: Das Quoten-Duell am Sonntagabend mit dem aus der Sommerpause zurückkehrenden ARD-Tatort wird sein Team gewinnen. "In der Regel würde ich sagen: Die Nationalmannschaft setzt sich durch, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt knapp ausfällt", sagte der Bundestrainer vor dem zweiten Nations-League-Gruppenspiel in Basel gegen die Schweiz (20.45 Uhr im ZDF und im Re-Live bei DAZN).

Viel wichtiger ist für Löw ohnehin, dass der DFB-Auswahl in der Nationenliga im sechsten Anlauf seit der Premiere in der Saison 2018/19 endlich der erste Sieg gelingt. Die Spiele seien zwar vor allem Testläufe für die EM im kommenden Jahr, betonte Löw abermals, "aber natürlich gehen wir gegen die Schweiz mit der Intention ins Spiel, drei Punkte zu machen. Das ist ganz klar."

Nach seiner heftigen Kritik ("Das regt mich auf") am "Hammerprogramm" der kommenden Monate, das am Ende auch seine Titel-Mission gefährden könnte, steht der Bundestrainer vor einem schwierigen Spagat. Einerseits ist auch er von kurzfristigen Ergebnissen abhängig. Andererseits will und muss der 60-Jährige rotieren, um die Belastung möglichst ausgewogen zu steuern.

Er werde die Zeit bis zum Anpfiff nutzen, "um zu sehen, wie die Spieler regenerieren", sagte Löw, denn das Auftaktspiel gegen Spanien (1:1) habe "Spuren hinterlassen". Verletzt habe sich jedoch niemand.

Kandidaten für eine Verschnaufpause gibt es genügend. Am Ende des Spanien-Spiels "war jeder nur noch am Pumpen", sagte Torschütze Timo Werner. Rückkehrer Leroy Sane, der bei seinem Comeback nach 15 monatiger Pause mit Krämpfen ausgewechselt wurde, fühlt sich jedoch "bereit" für einen Startelfeinsatz. Bernd Leno wird laut Löw im Tor eine Bewährungschance erhalten.

Hoffnungen dürfen sich auch Innenverteidiger Matthias Ginter und Offensivspieler Julian Brandt machen. Kai Havertz hätte mit Sicherheit sein achtes Länderspiel bestreiten dürfen, doch das Ausnahmetalent reiste vorzeitig vom DFB-Team ab und machte mit dem den 100-Millionen-Euro-Wechsel perfekt. Aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen kehrt er nicht mehr zum Schweiz-Spiel zurück.

Er werde dennoch "ein paar frische Kräfte bringen", kündigte Löw an - die taktische Grundformation ließ er aber offen. Nachdem der Bundestrainer gegen Spanien wie schon in den Duellen mit den Top-Gegnern und auf eine Dreier-Abwehrkette gesetzt hatt, könnte er am Sonntag zum Test auf ein System mit vier Abwehrspielern wechseln. "Ich weiß, dass wir beides spielen können", sagte Löw.

Entscheidender wird im St. Jakob-Park ohnehin die Einstellung sein. Und diesbezüglich hatte Löw beim Spiel gegen Spanien wenig zu meckern. Es habe lediglich der "Killerinstinkt" gefehlt, eine eingespieltere oder routiniertere Mannschaft hätte das 2:0 gemacht, kritisierte Löw, "und dann ist der Gegner auch tot".

Deutschland vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Die Übertragung der Nations League heute auf einen Blick

Das Nations-League-Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland wird heute Abend live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Die Highlights der Begegnung gibt es dagegen auf DAZN.

Deutschland vs. Schweiz im LIVE-TICKER: Die Nations League auf einen Blick