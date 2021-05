Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Testspiels

Die deutsche Mannschaft spielt im vorletzten Test vor der EM 2021 gegen Dänemark. Wer überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Final Countdown! Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Mittwochabend um 21 Uhr in einem Testspiel gegen das Nationalteam des Nachbarlands Dänemark. Ausgetragen wird das Spiel in Innsbruck.

Nur noch wenige Tage sind es für Deutschland und auch für die Dänen, ehe die EM 2021 losgeht. Beide Teams wollen am Mittwoch ihre Form testen, denn beide haben keine leichten Aufgaben vor der Brust. Deutschland spielt gegen Portugal, Frankreich und Ungarn, während es die Nordlichter mit Belgien, Finnland und Russland zu tun haben.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird sicher mit den Rückkehrern Thomas Müller und Mats Hummels spielen. Mal schauen, ob beide von Beginn an in der Startelf stehen.

Deutschland vs. Dänemark im vorletzten Test vor der Europameisterschaft 2021. Goal liefert die Infos, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deutschland vs. Dänemark live: Das Testspiel auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Dänemark Wettbewerb Länderspiel | EM-Vorbereitung Ort Tivoli-Stadion | Innsbruck Anstoß Mittwoch, 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) Bilanz 27 Spiele | 15 Siege DFB | 4 Unentschieden | 8 Niederlagen

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark live im TV? Alles zur Übertragung

Die EM 2021 steht bevor, das deutsche Team testet ein vorletztes Mal die Form. Die Frage aller Fragen am Mittwoch lautet, wer das Länderspiel live im Fernsehen zeigt / überträgt. Denn die Übertragungsrechte für Testspiele auf Länderspielebene sind etwas anders als die Rechte für die Top-Ligen des Weltfußballs.

Deutschland vs. Dänemark wird im Free-TV zu sehen sein, soviel vorab zu guten Nachrichten! In den letzten Jahren lagen die Rechte bei zwei Sendern: der ARD und RTL.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark im Free-TV: So läuft die Übertragung ab

Der deutsche Sender RTL zeigt am Mittwochabend um 21 Uhr die vollen 90 Minuten des Duells zwischen dem DFB-Team und Dänemark. Das liegt daran, dass RTL die Rechte an allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft hat, sofern diese auf Testspielebene oder WM-Quali-Ebene ausgetragen werden.

Deutschland vs. Dänemark ist bekanntermaßen ein Länderspiel, das als Test für die EM dient. Deswegen wird das Spiel um 21 Uhr auf RTL zu sehen sein - kostenfrei natürlich, immerhin ist RTL ein privater Free-TV-Sender.

Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte bereits, die genauen Details zur Übertragung entnehmt Ihr der folgenden Übersicht zu Deutschland vs. Dänemark:

Vorbericht-Beginn: 20.15 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Moderator: Florian König

Experte: Lothar Matthäus

Kommentatoren-Duo: Marco Hagemann, Steffen Freund

RTL ist der exklusive Sender für die Spiele der DFB-Elf in der EM-Vorbereitung. Am 7. Juni geht es für das Team von Joachim Löw noch gegen Lettland.

Wenn Ihr das Duell Deutschland vs. Dänemark nicht live im Fernsehen anschauen könnt, dann gibt es natürlich auch Mittel und Wege, dies trotzdem zu tun. Alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM? Die Übertragung

Die DFB-Elf live sehen, wenn Thomas Müller und Mats Hummels ihr Comeback geben und auch Kevin Volland vorne drin stürmt? Das geht am Mittwoch ab 20.15 Uhr auch im LIVE-STREAM.

Das Problem ist aber eines: Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM zu sehen, kostet etwas. Da RTL der einzige Sender ist, der die vollen 90 Minuten live im Fernsehen ausstrahlt, hält auch das Streamingportal TVNow Rechte an der Übertragung im Internet.

Die Mediathek des RTL-Kanals ist aber kostenpflichtig, wenn Ihr Länderspiele live sehen wollt. TVNow schenkt Euch allerdings auch einen kostenlosen Probemonat, ehe danach in der günstigsten Variante des Premium-Abos 4,99 Euro monatlich zu entrichten sind.

Deutsche Spiele nur mit TVNow-Premium-Abo

Monatsabo: 4,99 Euro oder 7,99 Euro (Hier gibt es alle Infos)

30 Tage kostenlos für Neukunden (Probemonat)

Ihr habt gehofft, dass DAZN der Anbieter ist, wo das Duell Deutschland vs. Dänemark im LIVE-STREAM kommt? Dem ist leider nicht so.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark live? Warum DAZN keinen LIVE-STREAM hat

RTL hat die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Dänemark live im Angebot, andere Spiele auf Länderspielebene werden am Mittwoch aber im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt / übertragen. Woran liegt das?

DAZN hat schlichtweg nicht die Rechte für die Übertragung deutscher Spiele, diese laufen nur bei den Free-TV-Sendern. DAZN zeigt aber die vollen 90 Minuten der deutschen Duelle (also auch des Spiels gegen Dänemark) im Re-Live. Ab 0 Uhr liegt das Spiel dort vor.

DAZN hat derweil am Mittwoch fünf andere Länderspiele im TV und LIVE-STREAM parat. Hier findet Ihr einen Überblick.

Uhrzeit Kategorie Länderspiel 18:00:00 Länderspiel Kroatien - Armenien 18:00:00 Länderspiel Kosovo - San Marino 18:00:00 Länderspiel Litauen - Estland 18:00:00 Länderspiel Slowakei - Bulgarien 20:45:00 Länderspiel Polen - Russland

Wenn Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, dann sichert Euch dort den Gratismonat (30 Tage kostenlos). Zu den künftigen Kosten gibt es in diesem Artikel alle Infos.

Deutschland vs. Dänemark live verpasst? DAZN zeigt die Highlights

Mit einem DAZN-Abonnement (welches Ihr hier buchen könnt), findet Ihr nicht nur das Re-Live auf der Plattform vor. Nein - auch ein kurzer, knackiger Highlighclip liegt dort rund 40 Minuten nach Abpfiff vor.

Mit dem Gratismonat sichert Ihr Euch diesen einfach und schnell. DAZN aufrufen, registrieren und dann den Highlight-Clip anschauen - das geht zack, zack! Zudem hat der Ismaninger Streamingsender sein Rechte-Portfolio auch für die Klubsaison 2021/22 erweitert.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark live? Der LIVE-TICKER

Wenn Ihr unterwegs seid, weil das Wetter ideal ist und Ihr nicht am Fernseher, Laptop oder Tablet sein könnt, dann liefert Goal Euch den idealen Wegbegleiter für das Spiel Deutschland vs. Dänemark. Denn Goal schreibt einen LIVE-TICKER zu den vollen 90 Testspiel-Minuten zwischen den beiden Nachbarländern.

Diesen findet Ihr kostenlos hier unter diesem Link. Alle Tore, alle Großchancen, Wechsel und sonstigen Highlights - hier findet Ihr sie.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark live im TV und STREAM? Der Überblick

Deutschland vs. Dänemark live im ... ...TV RTL ... LIVE-STREAM TVNow ... Re-Live und den Highlights DAZN

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark? Der Vorbericht zum Testspiel

Joachim Löw gibt sich vor seinem letzten Turnier wild entschlossen. Doch schon in der EM-Vorbereitung ist er als Problemlöser gefordert.

Seefeld (SID) Joachim Löw hatte sichtlich gute Laune. Als der Bundestrainer am Sonntag mit weißer Sportjacke und schwarzer Sonnenbrille zum Geheimtraining radelte, war das leidige Einreiseproblem der England-Legionäre gelöst - und der Platz in Seefeld wieder vor neugierigen Blicken geschützt. So konnte Löw die Nationalmannschaft in den Tiroler Alpen wieder mit deutlich mehr Ruhe für seinen letzten schweren Gipfelsturm rüsten.

Zwar lassen sich nicht alle Probleme so leicht aus der heilen Bergwelt schaffen wie jene rund 100 "Zaungäste", die tags zuvor noch die eigentlich geschlossene Einheit gesprengt hatten. Doch zumindest bei den Champions-League-Finalisten um Chelseas "Held" Kai Havertz hat Löw nun endlich Gewissheit: Das Quartett darf und wird am Donnerstag anreisen - und steht für die EURO-Generalprobe gegen Lettland am 7. Juni in Düsseldorf zur Verfügung.

Am späten Sonntagabend gab es für Löw mit der Ankunft von Toni Kroos sogar noch eine weitere positive Nachricht. Der Mittelfeldstratege, der nach seiner COVID-19-Erkrankung zunächst in Madrid fest hing, muss allerdings noch einige Tage kürzer treten. Das gilt auch für Leon Goretzka, der nach seiner Verletzung erst am Dienstag erwartet wird.

Ein Einspielen der Turnier-Elf am 2. Juni gegen EM-Teilnehmer Dänemark (21.00 Uhr/RTL) in Innsbruck ist damit nicht möglich. Dabei wäre das angesichts der jüngsten Rückschläge gegen Spanien (0:6) oder Nordmazedonien (1:2) dringend nötig. Überhaupt muss Gipfelstürmer Löw schon im Basiscamp mehr Hürden aus dem Weg räumen, als ihm lieb sein kann.

"Es gibt Dinge, die andere Mannschaften besser können", gab Rückkehrer Thomas Müller zu bedenken. Die Weltrangliste, auf der die DFB-Auswahl als Nummer zwölf notiert ist, "lügt ja nicht", meinte der Münchner: "Wir haben unterperformt." Dennoch hat Müller "das Gefühl, dass diese Mannschaft bis ans Limit gehen wird". Löw versprühe "sehr viel Energie".

Deutschland vs. Dänemark: Konzentration und Vorfreude auf EM

Schon in seiner ersten Ansprache an die Mannschaft machte der Bundestrainer klar: "Für uns ist bei der EM alles möglich!" Auch der vierte Triumph nach 1972, 1980 und 1996. Oder doch der jähe Absturz in der kniffligen Gruppenphase? Löw scheint bereit, ein letztes Mal anzupacken.

"Ich gehe mit der gleichen Konzentration und Vorfreude rein", sagte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Seefeld über sein achtes Turnier als Chef und betonte: "Ich werde mich jetzt nicht zu einem völlig anderen Menschen oder Trainer machen." Löw bleibt Löw, auch im 15. und letzten Amtsjahr. Aber reicht das noch, um das große EURO-Ziel zu erreichen?

Der 61-Jährige will vom ersten Tag an "Gewinnermentalität" aufbauen - ein Wort, das er mehrmals bemühte. "Wir brauchen beim Turnier Spieler, die vorangehen und anderen in schwierigen Situationen helfen", äußerte er. Müller und Mats Hummels sollen dabei sofort wieder "den Ton angeben" - entsprechend selbstbewusst tritt das Duo auf. "Als wären sie nie weg gewesen", hat Löw beobachtet.

Er ahnt, dass das nicht allen schmecken wird - und appellierte an "Werte" wie Vertrauen und Offenheit, "die jeder jeden Tag leben muss". Anders als beim historischen WM-Debakel 2018, als seine Mannschaft zwischen Rio-Helden und Confed-Cup-Siegern zerrissen war. Als Gegenbeispiel führte Löw die WM 2014 an, als sich selbst Miroslav Klose klaglos auf die Bank gesetzt habe. Seine klare Ansage an die 26 EM-Fahrer: "Da heißt es auch, Eigeninteressen hinten anzustellen."

Die erkaltete Fan-Liebe versucht der Verband mit der dezenten Kampagne "Gemeinsam mit euch ans Ziel" zurückzugewinnen. Auf dem Platz muss Löw erst einmal eine Spielidee entwickeln, mit der seine neu zusammengestellte Mannschaft gegen Top-Teams wie Weltmeister Frankreich oder Titelverteidiger Portugal in der schwersten EM-Gruppe bestehen kann.

Die Champions-League-Finalisten spielen dabei eine wichtige Rolle. Havertz als "Backup" für Müller. Timo Werner im Angriff. Der gesetzte Antonio Rüdiger bei Löws "Hauptaugenmerk", defensive Stabilität zu erlangen. Und Ilkay Gündogan, den er nach der Finalpleite "wieder aufbauen" will, als Mittelfeld-Organisator - erst recht, falls Kroos oder Goretzka ausfallen.

Das Vertrauen seiner Spieler scheint Löw uneingeschränkt zu genießen. Sie wollen ihrem scheidenden Chef, wie Kapitän Manuel Neuer betonte, "einen goldenen Abschied schenken".

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Dänemark? Wichtige Informationen rund um das DFB-Team