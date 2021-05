Hansi Flick wird neuer Bundestrainer: Vermögen, Gehalt, Vertrag, Karriere, Erfolge - alle Infos zum Trainer des DFB-Teams

Hansi Flick folgt beim DFB auf Bundestrainer Joachim Löw und übernimmt nach der EM 2021. Goal liefert alle Infos zum Noch-Bayern-Trainer.

Es ist amtlich: Nachdem Hansi Flick den FC Bayern München zum Ende der Saison 2020/21 verlässt, hat er nun einen neuen Job gefunden. Der 56-Jährige wird Nachfolger von Joachim Löw als Trainer der deutschen Nationalmannschaft.

Flick wird von Löw nach Ende der EM 2021 das Zepter in die Hand gedrückt bekommen. Das machte der DFB an diesem Dienstagvormittag offiziell.

Goal hat sich die Karriere von Neu-Bundestrainer Hansi Flick mal genauer angeschaut und liefert in diesem Artikel alle Infos zu Karriere, Vertragslaufzeit, Gehalt und Erfolgen.

Hansi Flick: Wichtige Daten zum künftigen Bundestrainer

Name : Hans-Dieter Flick

: Hans-Dieter Flick Geburtstag : 24.02.1965 (56 Jahre)

: 24.02.1965 (56 Jahre) Geburtsort : Heidelberg

: Heidelberg Größe : 1,77 Meter

: 1,77 Meter Beruf : Fußballtrainer

: Fußballtrainer Lizenz: UEFA-Pro-Lizenz

Hansi Flick beim DFB-Team: Gehalt und Vertrag als Bundestrainer bei der deutschen Nationalmannschaft

Vor wenigen Wochen hatte Hansi Flick durchsickern lassen, dass er den FC Bayern München gerne verlassen würde, um sich im Sommer einer neuen Herausforderung zu widmen. Beim deutschen Rekordmeister hatte er im Sommer 2019 das Amt des Co-Trainers von Niko Kovac übernommen und dann - nach dessen Rauswurf - den Cheftrainerposten besetzt.

In der Spielzeit 2019/20 führte er den FC Bayern zum Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und der Champions League, in der abgelaufenen Saison holte er wieder die deutsche Meisterschaft an die Isar. Sein Vertrag beim FC Bayern wäre noch eine weitere Saison gelaufen.

Hans Flick: So lange bleibt er beim DFB-Team

Am Dienstag den 25. Mai 2021 unterzeichnete Hansi Flick einen Vertrag bis 2024 beim Deutschen-Fußball-Bund (DFB). Damit wird Flick das deutsche Team auch bei der Heim-EM im Jahr 2024 coachen, wie man offiziell bekanntgab. Für den 56-Jährigen ist es übrigens eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, denn Flick war von 2006 bis 2014 bereits Assistent von Löw.

Neuer Bundestrainer Hansi Flick Vertrag ab 1. Juli 2021 Vertrag bis 2024 (Ende der Heim-EM)

"Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift, aber ich bin sehr glücklich, ab dem Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen. Die Saison ist gerade abgeschlossen, und die zwei Jahre bei Bayern München wirken bei mir noch stark nach. Teamgeist und Einstellung der Spieler waren herausragend, und ich nehme Vieles mit, das meine Arbeit weiter prägen wird. Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen. Zudem weiß ich aus bester Erfahrung, dass ich mit Oliver Bierhoff einen starken, vertrauensvollen Partner an meiner Seite habe und welche Fachleute im Team hinter dem Team arbeiten, sodass die Mannschaft, wir Trainer und der Staff ohne lange Anlaufzeit durchstarten können. Ich freue mich auch, meine Vorstellungen und Ideen über die Nationalmannschaft hinaus in der Akademie und den weiteren Nationalmannschaften einzubringen. Jetzt ist aber nicht wichtig, was ab September sein wird – dazu werde ich mich im August detailliert melden -, sondern die anstehende EM, für die ich Jogi Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke und der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg wünsche. Jogi Löw hat einen großen Abschluss seiner Karriere als Bundestrainer mehr als verdient", wird Flick in der offiziellen Mitteilung des DFB zitiert.

Der erste Auftritt als Bundestrainer von Löw wird am 2. September 2021 sein, wenn das Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein ansteht.

Hansi Flick, Gehalt: So viel verdient der neue Bundestrainer

Die Frage nach dem Verdienst des Bundestrainers ist und bleibt eine schwierige. Joachim Löw verdient als Trainer der deutschen Nationalmannschaft laut übereinstimmenden Medienberichten aktuell rund 3,8 Millionen Euro jährlich.

Was Flick beim FCB an Gehalt kassiert hat, wurde nie offiziell bekannt. Das Online-Portal statista.com schreibt hierzu: "Das geschätzte Vermögen von Hansi Flick soll im Jahr 2021 laut Quelle bei zehn Millionen Euro liegen. Bis zur Saison 2020/2021 stand der deutsche Fußballtrainer beim FC Bayern München in der Bundesliga unter Vertrag und soll dort sieben Millionen Euro im Jahr verdient haben." Die Bild meldete sogar eine Gehaltszahlung in Höhe von acht Millionen Euro (inklusive Boni).

Wie viel Flick nun beim DFB genau kassiert, steht aktuell noch nicht fest. Aber: Das Gehalt von Flick liegt laut Bild unterhalb seines bisherigen Salärs in München, welches auf 6,5 Millionen Euro ohne Boni geschätzt wird.

Hansi Flick beim DFB-Team: Das waren die Stationen in der Karriere des neuen Bundestrainers

Hans-Dieter Flick hat selbst einmal aktiv Fußball gespielt und war während seiner aktiven Karriere bei drei Vereinen im Einsatz. Im Jahr 1982 startete er seine Profi-Laufbahn beim heutigen Zweitligisten Sandhausen, ehe er über den FC Bayern zum 1. FC Köln kam.

Flicks Stationen als Spieler

SV Sandhausen (1982-85)

Bayern München (1985-90)

1. FC Köln (1990-93)

FC Bammental (1993-2000)

seit 2000: Karriereende

Bevor er 2000 seine Schuhe an den Nagel hing, ging er schon den Weg als Trainer beim FC Bammental. Danach folgte eine beeindruckende Karriere, die sich vor allen Dingen seit 2006 mehr als sehen lassen kann. Bei der deutschen Nationalmannschaft und auch beim FC Bayern München hinterließ er einen bleibenden Eindruck.

Jetzt wieder beim DFB-Team: Hansi Flick und seine Trainerstationen

FC Bammental (1996-2000)

TSG Hoffenheim (2000-05)

RB Salzburg (Co-Trainer, 2006)

deutsche Nationalmannschaft (Co-Trainer, 2006-14)

Bayern München (Co-Trainer, 2019)

Bayern München (2019-21)

Bundestrainer (ab 2021)

Auch abseits des Trainerdaseins war der neuen Bundestrainer Hansi Flick bereits aktiv und zeigte sich beim DFB als Sportdirektor (2014-17) und bei der TSG Hoffenheim als Geschäftsführer Sport (2017-18) engagiert.

Hansi Flick beim DFB-Team: Die größten Erfolge des zukünftigen Bundestrainers

Jahr Erfolge als Spieler Jahr Erfolge als Trainer 1986 Deutscher Meister 2014 Weltmeister als Co-Trainer von Joachim Löw 1986 DFB-Pokal-Sieger 2020 Deutscher Meister 1987 Deutscher Meister 2020 DFB-Pokalsieger 1989 Deutscher Meister 2020 Champions-League-Sieger 1990 Deutscher Meister 2020 Supercup-Sieger 2020 UEFA-Supercup-Sieger 2021 Deutscher Meister 2021 Klub-Weltmeister

Hansi Flick wird Bundestrainer: Die Trainer des DFB-Teams seit 2000

Hansi Flick ist der erst vierte Bundestrainer des 21. Jahrhunderts und soll nach der langen Ära von Joachim Löw nun neue Wege gehen.