Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Manchester United live im TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN - so läuft die Übertragung der Champions League

ManUnited ist zurück im Camp Nou und will wieder ein Wunder schaffen. Wo gibt's das Viertelfinal-Rückspiel gegen Barcelona im TV und LIVE-STREAM?

Mit 0:1 musste sich Manchester United zuhause gegen den FC Barcelona im Hinspiel geschlagen geben. Im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals am Dienstagabend um 21 Uhr stehen die Red Devils somit wieder vor einer schwierigen Mission. Doch damit kennen sie sich aus.

20 Jahre ist es her, als United in der Nachspielzeit des Champions-League-Finals gegen Bayern München den Titel klarmachte. Damaliger Schauplatz war ebenfalls das legendäre Camp Nou. Das ist nicht der einzige Mutmacher, auch im diesjährigen Achtelfinale drehten die Engländer einen Rückstand auswärts bei PSG.

Wer Zeuge werden will, sollte Man United in Barcelona wieder ein Wunder schaffen, dem erklären wir, wo er das Spiel zu sehen bekommt.

DAZN oder Sky - wer zeigt das Viertelfinalrückspiel zwischen Manechster United und ? Hier erfahrt Ihr es.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. live im TV?

Manchester United und der FC Barcelona - zwei absolute Traditionsklubs der Fußballgeschichte treffen am Dienstagabend aufeinander. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wo das Spiel live übertragen wird.

Zeigt / überträgt Sky das Rückspiel zwischen Barcelona und Manchester United live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky teilt sich seit dieser Saison die Übertragungsrechte der Champions League mit dem Streamingdienst DAZN. So werden manche Partien exklusiv bei Sky und andere exklusiv auf DAZN übertragen.

FC Barcelona gegen Manchester United wird live und in voller Länge auf Sky übertragen. Das Spiel kann sowohl als Einzelspiel (Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD), als auch in der Konferenz (Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD) zusammen mit gegen Amsterdam geschaut werden.

Die Vorberichte zur Partie starten bereits ab 19:30 Uhr, ehe ab 20:55 Uhr live ins Stadion geschalten wird.

Wird Barcelona gegen Manchester United live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Jahrelang konnte man im Free-TV auf ZDF empfangen. Seit der aktuellen Saison liegen die Übertragungsrechte jedoch ausschließlich bei Sky und DAZN.

Somit dürfen weder ZDF, ARD, RTL oder Sat1 Spiele der Königsklasse live zeigen. Wer kein Sky-Abo besitzt, hat noch eine andere Möglichkeit, die besten Szenen des Spiels zu sehen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Zeigt / überträgt DAZN den Kracher zwischen FC Barcelona und Manchester United im LIVE-STREAM?

Nachdem am Dienstagabend Sky exklusiv das Spiel zwischen Manchester United und Barcelona zeigt, überträgt DAZN das Parallelspiel Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam. Alle Barca- und United-Fans können die spektakulärsten Szenen Ihrer Teams jedoch im Highlight-Clip auf DAZN sehen.

DAZN zeigt / überträgt FC Barcelona gegen Manchester United im Highlight-Clip

Ihr habt kein Sky-Abo, aber einen Account bei DAZN? Dann könnt Ihr ab 0:00 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Highlights der Partie abrufen. DAZN und Kommentator Lukas Schönmüller bereiten die spektakulärsten Szenen auf.

Solltet Ihr noch kein DAZN-Konto besitzen, könnt Ihr noch heute ein Abo abschließen. Die Gebühren von 9,99 Euro monatlich entfallen im ersten Monat, das Abo kann zudem jederzeit monatlich gekündigt werden. So könnt Ihr die Highlights und das volle Programm von DAZN mit unter anderem Premier League, und Champions League diesen Monat kostenlos sehen.

Die anschießenden Kosten könnt Ihr zum Beispiel mit Pay-Pal bezahlen.

Sobald das Konto angelegt ist, könnt Ihr Euch die DAZN-App kostenfrei im Google Play Store oder App Store runterladen und Euch am Smartphone, Tablet, PC, oder MacBook einloggen.

Auch auf dem Smart-TV ist die App verfügbar, mit der Ihr die Highlights von Messi, Suarez, Rashford und Pogba entspannt am Fernseher schauen könnt. Wer keinen Smart-TV besitzt, kann über den Amazon-Fire-TV-Stick, Google Chrome Cast oder Playstation auch auf herkömmlichen Fernsehern eine Übertragung sichern.

Wird FC Barcelona gegen Manchester United im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket gezeigt / übertragen?

Der TV-Sender Sky kann nicht nur über das Fernsehgerät empfangen werden. Mit Sky Go und Sky Ticket hat das Unterföhringer Unternehmen auch Internetdienste am Start.

Zeigt / überträgt Sky Go FC Barcelona vs. Manchester United im Live-Stream?

Nachdem die Partie exklusiv bei Sky zu sehen ist, zeigt auch Sky Go das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung findet hier mit demselben Kommentar wie in der TV-Übertragung statt.

Solltet Ihr also Sky-Kunde sein, am Dienstagabend um 21 Uhr aber nicht vor dem TV sitzen können, könnt Ihr das Spiel mit Sky Go auch unterwegs schauen.

Zeigt / überträgt Sky Ticket das Spiel zwischen FC Barcelona und Manchester United live?

Fußballfans ohne Sky-Abo können die etwas kostengünstigere und schneller abschließbare Variante von Sky Ticket nutzen und das Spiel dort live sehen. So könnt Ihr auch noch kurzfristig sicherstellen, dass Ihr das Spiel live und in voller Länge zu sehen bekommt.

Den Service gibt es im ersten Monat für 9,99 Euro, anschließend wird die Gebühr drastisch auf 29,99 Euro monatlich erhöht.

FC Barcelona gegen Manchester United: Die Aufstellungen

Barcelona gegen Manchester United bietet Superstar-Garantie! Welche Akteure die Trainer Ernesto Valverde und Ole Gunnar Solskjaer auf den Platz schicken, lest Ihr hier, sobald die Aufstellungen raus sind.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen Manchester United im TV, LIVE-STREAM und die Highlights. Alle Übertragungsarten in der Übersicht