FC Barcelona - Manchester United live: Das Viertelfinale der Champions League im LIVE-TICKER

Der FC Barcelona kämpft gegen Manchester United um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

- 3:0 (2:0) Tore 1:0 Messi (16.), 2:0 Messi (20.), 3:0 Coutinho (61.) Aufstellung FC Barcelona Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Messi, Coutinho, Suarez Aufstellung Manchester United De Gea - Jones, Smalling, Lindelöf, Young - McTominay, Fred, Pogba - Lingard, Martial, Rashford

71' Auswechslung Sergi Roberto Carnicer Nélson Cabral Semedo



69' Die Zuschauer haben ihren Spaß und bejubeln die lange Passfolge der Blaugrana nun immer wieder mit einem lautstarken "olé".

67' Die Engländer spielen nun mit einer Fünferkette, in der Dalot den Rechtsverteidiger gibt.

65' Solskjaer sieht ein, dass es nichts mehr zu holen gibt, und wechselt daher defensiv: Außenverteidiger Dalot ersetzt Angreifer Martial.

64' Jetzt zaubern die Katalanen: Messi soll mit einem hohen Zuspiel halbrechts in den Sechzehner geschickt werden. Jones ist zunächst mit dem Kopf zur Stelle, schlägt dabei aber eine Kerze. Der Argentinier kommt so doch an den Ball und probiert es aus 13 Metern per Fallrückzieher - knapp am linken Pfosten vorbei.

62' Für Coutinho ist es das dritte Tor im laufenden Wettbewerb. Für den früheren Liverpool-Profi ist dieses gegen den großen Rivalen der Reds sicherlich ein ganz besonderes.

TOOOR! FC Barcelona - Manchester United 3:0 | Torschütze: Philippe Coutinho

61' Das Spiel ist endgültig durch: Messi lässt sich ins Mittelfeld fallen und hebt die Kugel von dort gefühlvoll in den Lauf des links an den Sechzehner startenden Alba. Der Außenverteidiger lässt den Ball fünf Meter vor dem Strafraum für den nachrückenden Coutinho prallen. Der Brasilianer legt sich das Leder auf seinen stärkeren Rechten, geht drei Schritte und zieht dann aus 22 Metern halblinker Position ab. Die Pille schlägt im rechten Winkel ein, de Gea streckt sich vergebens.

59' Alba zieht mal vom linken Flügel nach innen und bedient Suarez. Der will dann aber mit dem Kopf durch die Wand, verliert den Ball und zieht das Offensivfoul.

56' Alba bekommt die Kugel links neben dem United-Sechzehner und spielt die Pille diesmal hoch in den Rückraum. Dort steht wieder Messi, der per Kopf in den Strafraum weiterleitet. Coutinho und Suarez verpassen aber.

54' Youngs Hereingabe ist diesmal besser, der Standard verpufft aber trotzdem.

53' Den Standard führt der Barca-Kapitän selbst aus, seine Hereingabe segelt aber direkt in die Arme de Geas.

52' Die Katalanen bleiben das dominante Team. Messi holt nun rechts neben dem gegnerischen Strafraum einen Freistoß gegen McTominay heraus.

50' Coutinho setzt halblinks zum Dribbling an, lässt zwei Gegenspieler stehen und geht so in den Strafraum. Dort ist Smalling dann aber zur Stelle und klärt zur Ecke.

47' Nächste Chance zum 3:0! Alba schickt Suarez links in den Sechzehner. Der Stürmer legt die Kugel in den Rückraum, ohne zu schauen. Natürlich aber steht dort Messi, dessen Direktabnahme aus 15 Metern Young noch abfälscht, sodass die Pille am Tor vorbei geht.

47' Young findet Lingard halblinks am Barca-Sechzehner, wo Busuqtes aber aufmerksam ist und mit einer starken Grätsche klärt.

47' Beide Trainer haben zur Pause im Übrigen auf Wechsel verzichtet.

46' Weiter geht's!

United legte los wie die Feuerwehr, Rashford scheiterte nach nicht einmal 35 Sekunden aber an der Latte. Die Katalanen benötigten knapp zehn Minuten, waren nach dem zurückgenommenen Elfmeter aber da. Messi besorgte mit einer feinen Einzelleistung das 1:0 und legte kurz darauf das 2:0 nach. Dieses begünstigte der sonst so souveräne de Gea aber auch mit einem Patzer. In der Folge verloren die Gäste etwas den Mut und gingen nicht mehr so entschlossen drauf. So konnten die Blaugrana ihr gewohnt ballsicheres Spiel aufziehen. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hätte dies beinahe zum dritten Tor geführt, dem Barca mittlerweile deutlich näher ist als United dem Anschlusstreffer.

45' +3' Der Schiedsrichter bittet beide Mannschaften in die Kabinen. Halbzeit im Camp Nou.

45' + 2' Beinahe das 3:0 - und was für ein tolles Tor das gewesen wäre! Messi macht den Ball kurz hinter der Mittellinie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor fest, obwohl Jones ihm im Rücken hängt. Der Argentinier dreht sich und narrt den Verteidiger in der Folge zweimal. Letztlich schickt der Argentinier Alba links in den Strafraum, wo der Außenverteidiger Übersicht beweist. Alba spielt auf den zweiten Pfosten, wo der andere Außenverteidiger, Roberto, heran rauscht, aus kurzer Distanz aber an de Gea scheitert. Coutinho will nachsetzen, scheitert aber ebenfalls.

45' + 1' Zwei Minuten werden im ersten Durchgang nachgespielt.



44' Viel Rauch um nichts: Rashford jagt das Leder in die Mauer.

43' Rakitic legt Pogba knapp 26 Meter vor dem Tor und schenkt den Gästen damit eine gute Freistoßposition. Rashford steht zur Ausführung bereit ...

42' Rakitic! Messi flankt bei einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch auf den ersten Pfosten. Dort kommt Rakitic völlig frei zum Kopfball, verlängert die Kugel aus zwölf Metern aber genau in die Arme de Geas.





40' Rashford und Martial kombinieren sich links in den Sechzehner, wo der Engländer an die Grundlinie geht. Von dort aus sucht er mit seiner scharfen Hereingabe Pogba, die Hausherren bekommen aber noch ein Abwehrbein dazwischen.

39' Pogba probiert es aus rund 30 Metern halblinker Position - kein Problem für ter Stegen.

37' Pfiffe für Brych: Arthur erobert das Leder gegen Pogba und wird anschließend im rechten Halbfeld vom Franzosen gefoult. Der Brasilianer aber läuft weiter und hätte beim Gegenstoß mehrere Anspielstationen. Brych unterbindet die Partie, zeigt Pogba dann aber nicht einmal Gelb. Eben jene Karte hätten die Katalanen gerne gesehen, vor allem aber hätten sie den Vorteil gerne ausgespielt.

35' Messi probiert es bei einem Freistoß aus knapp 32 Metern direkt, schlenzt das Leder aber über den Kasten.

34' Nach vorne geht bei den Red Devils aktuell nicht mehr viel. Barca hat über 60 Prozent Ballbesitz und gewinnt mittlerweile auch etwas mehr Zweikämpfe (52 Prozent).

33' Alba versucht es mal mit einer halbhohen Flanke von der linken Seite, die die Briten am kurzen Pfosten aber mühelos abwehren.

31' Die erste halbe Stunde ist durch und Barca führt verdient - hatte allerdings auch Glück, dass United beim fulminanten Start nicht zuschlug. So deutet aktuell alles auf einen entspannten Abend für die Katalanen hin.

29' Young erobert das Leder im Mittelfeld gegen Messi und könnte einen Konter einleiten. Brych sieht aber ein Foul - Freistoß für Barca.

26' Nächste Gelegenheit für Messi: Rakitic schickt Alba links in den gegnerischen Sechzehner, von wo aus der Außenverteidiger ins Zentrum ablegt. Am ersten Pfosten rauscht Messi heran, der mit dem ersten Kontakt an seinem Gegenspieler vorbei geht. Aus spitzem Winkel feuert der Argentinier den Ball dann aber über den Kasten.

24' Der Doppelschlag hat den Katalanen sichtlich Stabilität verschafft. Die Hausherren lassen die Kugel nun gewohnt sicher durch die eigenen Reihen laufen.

22' Das zweite Tor macht es für die Engländer, die jetzt drei Treffer benötigen, natürlich deutlich schwieriger. Klar ist indes schon seit dem ersten Tor Messis: Heute wird es keine Verlängerung geben.

TOOOR! FC Barcelona - Manchester United 2:0 | Torschütze: Lionel Messi

20' Doppelschlag der Katalanen, aber diesmal hilft de Gea ganz entscheidend mit! Coutinho erobert das Leder 25 Meter vor dem Kasten und spitzelt dieses zu Messi. Der geht mit Tempo an den Sechzehner, lässt Jones nicht in den Zweikampf kommen und zieht dann aus 18 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß ab. Der Argentinier trifft den Ball nicht optimal, de Gea aber lässt den Flachschuss ins linke Eck durchrutschen.

18' Für United, das richtig gut ins Spiel gekommen ist, ist dieses Gegentor natürlich ärgerlich. Es ändert aber nichts an der grundlegenden Herangehensweise: Die Engländer müssen angreifen.

17' Für Barcas Kapitän ist es das neunte Tor im laufenden Wettbewerb. Damit ist er in dieser Saison der beste Torjäger der Königsklasse.

TOOOR! FC Barcelona - Manchester United 1:0 | Torschütze: Lionel Messi

16' Tolles Tor von Lionel Messi! Die Hausherren erobern das Leder im rechten Halbfeld und schalten sofort um. Der kleine Argentinier kommt an den Ball, geht an einem Gegenspieler vorbei und tunnelt Young. Anschließend zieht Messi von halbrechts ins Zentrum, um die Kugel dann aus 18 Metern maßgenau flach ins linke Eck zu schlenzen.

14' United kontert über den flinken Rashford, der halbrechts Meter macht und letztlich aus 23 Metern abzieht. Der Youngster rutscht beim Abschluss etwas weg und trifft die Kugel so nicht optimal. Ter Stegen hat letztlich keine Probleme.

12' Kein Elfmeter! Fred war leicht am Ball, bevor er Rakitic getroffen hat. Brych nimmt seine Entscheidung daher nun zurück. Weiter geht es mit einem Schiedsrichterball.

12' Brych bekommt ein Signal und schaut sich die Szene noch einmal an.

11' Elfmeter für Barca? Messi schickt Alba erneut sehenswert links in den Sechzehner. Der Außenverteidiger legt für den nachrückenden Rakitic ab, der im Zweikampf mit Fred zu Fall kommt. Brych zeigt sofort auf den Punkt.

10' Die Katalanen finden nun langsam ins Spiel. Suarez geht links ins Dribbling und holt dabei den nächsten Eckball heraus.

9' Arthur rutscht im Mittelfeld weg, wodurch die Gäste in Ballbesitz kommen. Pogba versucht es sofort mit einer ganz frechen Variante und zieht aus 50 Metern ab. Die Kugel saust aber deutlich am Kasten vorbei.

8' Messi hebt die Pille in den Lauf von Alba, der links in den Strafraum startet. Jones ist aver zur Stelle und klärt zur Ecke.

6' Auf der anderen Seite wird es bei einem Zuspiel auf den zentral in die Spitze startenden Lingard gefährlicher. Drei Barca-Verteidiger sind zwar zur Stelle und schirmen die Kugel ab, keiner aber fühlt sich so wirklich zuständig für das Spielgerät. Ter Stegen klärt letztlich.

5' So nicht: Youngs halbhohe Hereingabe wird schon am kurzen Pfosten geblockt.

4' Rashford startet auf der rechten Seite den nächsten Anlauf, Alba aber klärt zur ersten Ecke der Partie. Die Gäste setzen auf die Standards, denn in der Luft dürften sie Vorteile haben.

2' United erwischt einen furiosen Start, McTominay kann den Ball bei einer Hereingabe von rechts 15 Meter vor dem Kasten nun aber nicht kontrollieren.

1' LATTE! Die Red Devils erwischen beinahe den Traumstart: Nach einem Martial-Pass in die Spitze ist Rashford schneller als Gegenspieler Lenglet und taucht so frei vor ter Stegen auf. Aus halblinker Position und spitzem Winkel knallt der Brite das Leder an den Querbalken.

1' Der Ball rollt!

Vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist im Übrigen Dr. Felix Brych. Für den 43-jährigen Juristen aus München ist es der 52. Einsatz in der . Unterstützt wird er dabei von den beiden Linienrichtern Mark Borsch und Stefan Lupp, dem 4. Offiziellen Pavel Kralovec ( ) sowie den beiden Video-Assistenten Bastian Dankert und Marco Fritz.

Eine CL-Partie Uniteds leitet Brych ebenfalls zum sechsten 6. Mal, die Red Devils sind noch unbesiegt (3 Siege, 2 Remis). In der Gruppenphase pfiff er beim 1:0-Sieg gegen YB.

Zum sechsten Mal leitet Brych eine CL-Partie Barcelonas - die Katalanen verloren nur im Halbfinale 2012 bei Chelsea (0-1) und schieden nach einen 2-2 im Rückspiel aus. Dazu gab es zwei Siege und zwei Remis.

Für Schiedsrichter Felix Brych ist das heute eine besondere Partie: Er leitet sein 52. CL-Spiel und zieht damit mit dem bisherigen Rekordhalter Kim Milton Nielsen gleich

Vor Beginn | Gute Erinnerungen haben die Briten aber natürlich trotzdem an das Stadion der Katalanen - ganz besonders Trainer Solskjaer. 1999 lag United im Finale der Champions League bis zum Beginn der Nachspielzeit 0:1 gegen den FC Bayern zurück. Dann aber folgte der legendäre Doppelschlag: Teddy Sheringham glich in der ersten Minute der Nachspielzeit aus, zwei Zeigerumdrehungen später besorgte Solskjaer den Siegtreffer.

Vor Beginn | Rein statistisch spricht vieles für die Hausherren, die die jüngsten drei Vergleiche mit United allesamt für sich entschieden (zwei davon im Finale der Champions League). Die Engländer gewannen von den bisher neun Duellen in der Königsklasse lediglich eines und warten noch auf ihren ersten Sieg gegen Barca im Camp Nou (zwei Niederlagen, zwei Remis).

Vor Beginn | Valverde gibt sich indes gewohnt defensiv und warnt vor den Briten. "Wir wissen um die Qualität von Manchester United. Wenn sie Raum haben, sind sie sehr gefährlich", so der Spanier, der daher an sein Team appelliert: "Wir müssen unser Spiel durchziehen und es dem Gegner aufzwingen."

Vor Beginn | Daraus ziehen wir immer Selbstvertrauen, aber das ist nicht PSG, das ist ein anderes Spiel, eine andere Atmosphäre, es ist komplett anders", will sich Rashford nicht darauf verlassen, dass sich ein solches Comeback ganz einfach wiederholen ließe. Genau das ist aber trotzdem das Ziel der Gäste: "Wir müssen die Vergangenheit vergessen und uns darauf fokussieren, es noch einmal zu machen."

Vor Beginn | Wir müssen ruhig bleiben und daran denken, dass das Spiel über zwei Vergleiche entschieden wird", sieht Youngster Marcus Rashford sein Team trotz der schlechteren Ausgangslage nicht ohne Chance. Im Achtelfinale war die Situation schließlich noch schlechter: Gegen PSG verlor man das Hinspiel zuhause mit 0:2 und Pogba wegen einer Roten Karte. Es folgte aber ein 3:1-Sieg in Paris - und damit der sensationelle Einzug in die nächste Runde.

Vor Beginn | Ganz anders schaut es in Manchester aus: Die Red Devils kämpfen in der Liga als Fünfter noch um die Champions-League-Ränge, weshalb Ole Gunnar Solskjaer beim mühsamen 2:1-Erfolg über kaum rotieren konnte.

Vor Beginn | Die Hausherren gehen in jedem Fall ausgeruht in diese wichtige Partie, konnten sie sich am Wochenende doch zu weiten Teilen schonen. Die Meisterschaft ist so gut wie sicher, weshalb Ernesto Valverde fast der kompletten Startelf aus dem Hinspiel eine Pause gönnte. Stattdessen liefen Jean-Clair Todibo und Moussa Wague erstmals für die erste Mannschaft auf, Riqui Puig und Jeison Murillo debütierten für Barca zudem in der Liga. So reichte es am Ende zwar nur für ein 0:0 bei Schlusslicht , der Vorsprung auf den Zweiten beträgt aber trotzdem noch neun Zähler.

Vor Beginn | "Die Gefühlslage ist sehr positiv und wir sind total auf das Spiel fokussiert", erlaubt Marc Andre ter Stegen einen Einblick ins Innere der Mannschaft. Dabei legt er klar und deutlich nach: "Wir sind bereit und bei 100 Prozent."

Vor Beginn | Durch das Ergebnis im Hinspiel wurde diese Rollenverteilung bestätigt. Barca glänzte am vergangenen Mittwoch zwar keineswegs, verschaffte sich durch den 1:0-Auswärtssieg aber eine gute Ausgangslage, um nach vier Jahren erstmals wieder ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.

Vor Beginn | Die Rollen waren schon direkt nach der Auslosung klar verteilt: Der FC Barcelona, der nach Jahren der nationalen Dominanz endlich auch international seine Stärke wieder unter Beweis stellen will, geht als Favorit in den Vergleich mit United, das den eigenen Ansprüchen seit dem Ende der Ferguson-Ära vor sechs Jahren meilenweit hinterherhinkt.

FC Barcelona vs. Manchester United: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona:

Ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

Bei Barcelona steht nur ein Spieler in der Startelf, der auch am Samstag beim 0:0 in Huesca von Beginn an auflief: Torwart Marc-Andre ter Stegen.

Im Vergleich zum Hinspiel gibt es bei den Katalanen aber nur eine Änderung: Sergi Roberto startet für Nelson Semedo.

Ter Stegen absolviert heute sein 50. CL-Spiel (alle für Barcelona) – bisher feierte er 34 Siege und kassierte sieben Niederlagen (8 Remis).

Nur Rakitic stand in jedem CL-Spiel Barcelonas in der Startelf. Busquets, Lenglet und Coutinho kamen zudem in jeder Partie zum Einsatz.

Barcelona schickt die im Schnitt älteste Startelf in dieser CL-Saison aufs Feld (28 Jahre, 254 Tage).

Letztmals älter war die CL-Startelf der Katalanen beim Aus im Viertelfinal-Rückspiel in Rom in der Vorsaison (28 Jahre, 295 Tage).

Die Aufstellung von Manchester United:

De Gea - Jones, Smalling, Lindelöf, Young - McTominay, Fred, Pogba - Lingard - Rashford, Martial

Bei Manchester United gibt es vier Änderungen zum 2:1-Sieg gegen West Ham am Wochenende: Lindelöf, Rashford, Young und McTominay stehen für Mata, Lukaku, Dalot (alle Bank) und Rojo (nicht im Kader) in der Startelf.

Im Vergleich zum Hinspiel gibt es drei Änderungen bei den Red Devils: Jones, Martial und Lingard starten für Lukaku, Dalot (beide Bank) und den gesperrten Shaw.

Barcelonas Sergi Roberto: wollte mich

Vor Beginn | Rechtsverteidiger Sergi Roberto stand nach eigenen Angaben einst auf dem Wunschzettel des Erzrivalen Real Madrid. Das verriet der Rechtsverteidiger im Gespräch mit TV3. Das Interesse aus Madrid kam zu Juniorenzeiten und Roberto entschied sich schließlich für die Offerte aus Barcelona.

"Ich spielte damals in der Jugend von Gimnastic de Tarragona, als Real Madrid sich meldete", erinnerte sich Roberto und führte aus: "Es war etwa zur selben Zeit, als auch Barcelona Kontakt zum Verein und zu meinem Vater aufgenommen hatte. Und mein Vater war damals Fan von Real Madrid. Aber nach einigen Gesprächen entschieden wir, dass Barcelonas Angebot das beste war und heute unterstützt mein Vater den Verein auch komplett."

FC Barcelona: Rakitic und Umtiti werden diesen Sommer nicht verkauft

Vor Beginn | Spaniens Meister FC Barcelona plant langfristig mit Samuel Umtiti und Ivan Rakitic und möchte die beiden Stars nicht im Sommer verkaufen. Im Interview mit TVE distanzierte sich der Josep Maria Bartomeu, Präsident der Katalanen, von entsprechenden Transfergerüchten. Beide Spieler waren in den vergangenen Wochen mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. Hier gibt's mehr Informationen .

Vor Beginn | Barca statt Manchester United: Wie Ronaldinho 2003 seinen Kumpel versetzte

Ronaldinho stand 2003 kurz vor einem Wechsel zu Manchester United, ging dann aber doch zu Barca. Eine weitreichende Entscheidung - auch für Kleberson.

Vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für die Partie des FC Barcelona in der Champions League gegen Manchester United. In der katalanischen Metropole geht es für beide Teams um den Einzug ins Halbfinale der Champions League.

