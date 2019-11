Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC live im TV und im LIVE-STREAM? So wird das Derby übertragen

Union Berlin vs. Hertha BSC in der Bundesliga. Goal verrät, wer das Berlin-Derby am Samstag live in TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Premiere in der : empfängt am Samstag um 18.30 Uhr zum Stadtderby in der Hauptstadt.

Der Aufsteiger, der erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse kickt, würde sich nur allzu gerne in der Liga halten. Bis dato steht das Team von Urs Fischer mit sieben Punkten aus neun Spielen auf Rang 15. Zuletzt zeigten die Eisernen in der Münchner Allianz Arena, dass man gegen die großen Teams der Liga durchaus unangenehm sein kann. 1:2 hieß es am Ende gegen den FC Bayern.

Nach einem guten Saisonstart ist Hertha BSC mittlerweile in das Mittelfeld der Tabelle abgerutscht. Elf Punkte aus neun Spielen bedeuten nach aktuellem Stand Rang elf. Vergangenes Wochenende setzte es eine 2:3-Heimniederlage gegen Hoffenheim, unter der Woche zog man mit Mühe und Not in die nächste DFB-Pokalrunde ein - 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Dynamo Dresden.

Union Berlin vs. Hertha BSC: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Berliner Derby am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem erfahrt Ihr hier alles rund um den direkten Vergleich beider Teams.

Union Berlin vs. Hertha BSC: Bundesliga am Samstag auf einen Blick

Duell Union Berlin vs. Hertha BSC Datum Samstag, 2. November 2019 || 18.30 Uhr Ort Stadion an der Alten Försterei, Berlin ( ) Zuschauer 22.012 Plätze

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC live im TV?

Berliner Stadtderby in der Bundesliga, das gab es noch nie. Union Berlin vs. Hertha BSC kommt heute live im TV, das ist schon einmal sicher. Wir liefern Euch in diesem Abschnitt die Info, wo das der Fall sein wird.

Sky zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC live im Pay-TV

Das Stadtderby Union vs. Hertha seht Ihr am Samstag nur bei einem Sender live im TV - nämlich bei Sky. Nur der Bezahlsender zeigt die Bundesliga am Samstagabend live und in voller Länge im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Sky zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC live im TV.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr dort keine Sekunde des Derbys verpasst. Die vollen 90 Minuten aus Berlin gibt es nur im Einzelspiel, die Konferenz gibt es nicht, da keine Parallelspiele laufen. Hier gibt's alle Infos zu Union vs. Hertha:

Union Berlin vs. Hertha BSC live im TV bei Sky im Einzelspiel! Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentator: Frank Buschmann

🔴⚪😁 Bald ist es soweit: Bundesliga-Derby gegen @HerthaBSC. In der vor neun Jahren endete die Begegnung 1:1, dieses Mal soll aber der Dreier her! 💪⚽⚽⚽ Zur Einstimmung gibt's nochmal die Highlights der letzten Begegnung 👇#FCUBSC #derby #fcunion #eisern pic.twitter.com/1xPxKb1eqF — 1. FC Union Berlin (@fcunion) October 30, 2019

Sky zeigt Union vs. Hertha live - jedoch nicht kostenlos. Um die vollen 90 Minuten sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky abschließen. Alle Infos zu aktuellen Preisen, Angeboten und Laufzeiten erhaltet Ihr auf der Website des Bezahlsenders.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC live im Free-TV?

Union Berlin vs. Hertha BSC kommt am Samstagabend live bei Sky, so viel steht fest. Doch auch das Free-TV zeigt hin und wieder Fußball live im TV. Das ist jedoch nicht der Fall, denn kein deutscher Free-TV-Sender zeigt / überträgt das Berlin-Derby live im TV.

Union Berlin vs. Hertha BSC kommt weder live in der ARD oder im ZDF noch bei RTL , Sport1 oder Eurosport. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, ob denn ein LIVE-STREAM die Partie Union Berlin vs. Hertha BSC in voller Länge zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Bundesliga am Samstagabend, Derby in Berlin: Union Berlin vs. Hertha BSC kommt live im TV, aber auch ein LIVE-STREAM zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten. Hier erfahrt Ihr, welche Möglichkeiten Ihr habt.

Sky Go zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

Sky hat die Rechte an der Bundesliga am Samstag, deshalb kommen die vollen 90 Minuten auch dort in einem LIVE-STREAM. Dabei hat Sky Go Union Berlin vs. Hertha BSC als Einzelspiel im LIVE-STREAM im Angebot. Der Streamingdienst zeigt / überträgt die Begegnung genauso wie im TV-Programm von Sky. Wiederum habt Ihr aber wirklich nur die Option von Union Berlin vs. Hertha BSC im Einzelspiel, denn: Eine Konferenz von Sky zur Bundesliga am Samstag um 18.30 Uhr gibt es nicht.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein Abonnement beim Bezahlsender - so auch für Sky Go. Mehr Informationen über den Online-Dienst von Sky erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens .

Die kostenlose Sky-Go-App für die Geräte Eurer Wahl könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Zeigt / überträgt DAZN Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Union Berlin vs. Hertha BSC kommt am Samstagabend ausschließlich live im Stream von Sky. DAZN zeigt die Bundesliga zwar ebenfalls im LIVE-STREAM, aber Union vs. Hertha ist am Samstag kein Teil des Rechtepakets von DAZN.

Sky und DAZN zeigen unterschiedliche Begegnungen aus Deutschlands höchster Spielklasse. Der Bundesliga-Samstag liegt dabei ausschließlich in den Händen des Bezahlsenders.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN! Das zeigt der Streamingdienst:

alle Freitagsspiele

alle frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Es gibt jedoch eine Alternative zu Sky Go. Union Berlin vs. Hertha BSC läuft auch bei Sky Ticket.

Sky Ticket zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

Union Berlin vs. Hertha BSC kommt entweder live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM von Sky Go. Dazu gesellt sich noch eine dritte Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten am Samstag anschauen könnt - Sky Ticket.

Sky Ticket überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC in voller Länge im LIVE-STREAM. Dank dieses Angebots erspart Ihr Euch ein langfristiges Sky-Abo. Stattdessen könnt Ihr Sky Ticket über einen kürzeren Zeitraum nutzen.

Statt eines Langzeitpakets müsst Ihr ein anderes Paket auswählen, am besten das Sportpaket. Hier könnt Ihr unterscheiden zwischen:

Monatsabo

Kosten im ersten Monat: 9,99 Euro

9,99 Euro Kosten ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro

29,99 Euro Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Tagesabo

Kosten: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Besonderheit: Sky Ticket 24 Stunden nutzbar

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Union Berlin vs. Hertha BSC?

Union Berlin vs. Hertha BS, dieses Duell gibt es am Samstag erstmals in der Bundesliga. Ihr wisst bereits, dass Ihr die vollen 90 Minuten live auf Sky nicht sehen werdet und sucht nach einer Alternative? Dann haben wir etwas für Euch.

Der Streamingsender DAZN zeigt die besten Szenen von Union Berlin vs. Hertha BSC rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Dadurch erspart Ihr Euch lange Wartezeiten und könnt bereits gegen 20.45 Uhr die Highlights des Derbys sehen.

Einzige Voraussetzung für die Highlights von Union Berlin vs. Hertha BSC ist, dass Ihr ein Abonnement bei DAZN abschließt. Der Dienst verlangt dafür erstmal aber kein Geld, sondern schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Danach kostet ein Abonnement 11,99 Euro pro Monat bzw. einmalig 119 Euro, wenn Ihr ein Jahresabo abschließt. Großer Vorteil: Mit diesem Abo erlebt Ihr auch nach dem Gratismonat die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes.

DAZN zeigt / überträgt: Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Champions League , Europa League , Serie A , Ligue 1 , LaLiga sowie die Bundesliga live - All das und noch viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe sowie zahlreiche weitere Sportarten bekommt Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN .

Union Berlin vs. Hertha BSC - die Highlights auf DAZN sehen? Dann holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes für die Geräte Eurer Wahl:

Union Berlin vs. Hertha BSC - die besten Szenen nach dem Spiel auf DAZN? Bei Fragen helfen Euch diese Übersichtsartikel:

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Union Berlin vs. Hertha BSC im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket ... LIVE-TICKER GOAL.com

Union Berlin vs. Hertha BSC: Der direkte Vergleich der Stadtrivalen

UNION BERLIN bislang 4 Duelle HERTHA BSC 1 Siege 1 2 Remis 2 1 Niederlagen 1 6 Tore 6