Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 (S04) live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Revierderby

Das Revierderby steht vor der Tür. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell am Samstag zwischen dem BVB und Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Das 178. Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 steht vor der Tür - und selten war die Ausgangslage für beide Teams so unterschiedlich. steckt am 31. Spieltag noch mitten im Titelkampf gegen den FC Bayern, während S04 auf Platz 15 rangiert und sich noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt hat. Noch nie war der Abstand beider Klubs in der so groß, aktuell trenne Dortmund und Schalke 42 Punkte.

Doch in wohl kaum einem anderen Spiel in der Bundesliga spielt die Ausgangslage eine solch untergeordnete Rolle vor dem Anpfiff. Wenn das Derby ansteht, werden die Karten stets neu gemischt und unvorhergesehene Dinge können passieren. Man denke nur an das legendäre 4:4 der letzten Saison.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wer BVB vs. Schalke 04 am Samstag live im TV und LIVE-STREAM zeigt. Wer wissen will, wo die anderen Duelle der Bundesliga übertragen werden, findet alles dazu in unserer Programmübersicht mit dem Titel "Fußball live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der Top-Spiele".

Duell Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Datum Samstag, 27. April 2019 | Anpfiff: 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer 80.179 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live im TV?

Wenn die beiden Ruhrpott-Giganten gegeneinander antreten, ist nicht nur das komplette Ruhrgebiet im Derbyfieber, sondern die ganze Republik. Und viele fragen sich, wer Dortmund gegen Schalke live im TV überträgt. Hier kommt die Antwort und es wird - entgegen der normalem Gepflogenheiten an einem Bundesliga-Samstag - gleich zwei Varianten geben, um das Duell auf dem Fernseh-Bildschirm zu verfolgen.

ARD zeigt / überträgt BVB vs. Schalke 04 live im Free-TV

Normalerweise ist die Sache klar: Samstagspiele der Bundesliga sind in der aktuellen Saison ausschließlich bei Sky zu sehen. Doch der 31. Spieltag wartet mit einer großen Ausnahme auf: Auch die ARD überträgt den Klassiker zwischen Dortmund und Schalke - und das kostenlos im Free-TV.

Das wurde bereits vor rund zwei Wochen verkündet. "Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können", erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky damals.

Die Übertragung im Hauptprogramm der ARD beginnt am Samstag um 15.05 Uhr. Die 25 Minuten bis zum Anpfiff werden Moderator Alexander Bommes und Experte Christoph Metzelder, der als Profi das Trikot beider Klubs getragen hat, die Zuschauer auf den aktuellen Stand bringen. Sobald der Ball rollt, übernimmt Steffen Simon als Kommentator.

Sky zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Schalke live im Pay-TV

Nur weil das Duell auch im frei empfangbaren Free-TV kommt, heißt das nicht, das die Sky-Abonnenten in die Röhre schauen müssen, wenn sie BVB vs. Schalke live im TV sehen wollen.

Der Pay-TV-Sender beginnt auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD bereits ab 14 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dort wird Sky-Experte Reiner Calmund gemeinsam mit Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer auf das Aufeinandertreffen einstimmen.

Für das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke sind die Kanäle Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD reserviert. Dort wird ab 15.15 Uhr übertragen. Sobald der Ball rollt, übernimmt dort Wolff-Christoph Fuss als Kommentator am Mikrofon aus dem Signal-Iduna-Park.

Nun habt Ihr alle Informationen zur TV-Übertragung des 178. Revierderbys (mehr zur Bilanz beider Kontrahenten gibt es weiter unten im Artikel), doch es gibt noch einen anderen Weg, BVB vs. Schalke live zu sehen: Die Lösung ist ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Wie bereits wird es zu dieser Partie auch verschiedene Möglichkeiten geben, das Duell im LIVE-STREAM zu sehen. Hier erfahrt Ihr, welche.

BVB vs. Schalke 04 im kostenlosen LIVE-STREAM bei ard.de

Weil Schwarz-Gelb gegen Königsblau im TV bei der ARD zu sehen ist, darf der öffentlich-rechtliche Sender das Duell auch live im Stream im Internet zeigen. Dafür müsst Ihr einfach ab 15.05 Uhr in die ARD Mediathek gehen und dort den entsprechenden LIVE-STREAM anwählen. Die Übertragung ist für Euch komplett kostenlos.

Inhaltlich ist die Sendung deckungsgleich mit der aus dem TV, also Moderator, Experte und Kommentator sind identisch. Hier geht's direkt zum ARD-LIVE-STREAM von Borussia Dortmund vs. Schalke 04.

Sky Go zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen S04 im LIVE-STREAM

Auch bei der hauseigenen Streamingplattform von Sky wird es einen LIVE-STREAM zum Revierderby geben. Die Übertragung bei Sky startet ebenfalls - wie die im TV - um 14 Uhr und auch dort wird es die gleiche ausführliche Vorberichterstattung geben.

Sky Go ist für alle Abonnenten von Sky verfügbar und wird nicht auf dem PC oder Laptop angeboten, sondern auch auf zahlreichen anderen internetfähigen Geräten. Alle Informationen dazu findet Ihr bei Sky direkt.

BVB vs. S04 mit Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen

Mit Sky Ticket bietet der Pay-TV-Sender einen weiteren LIVE-STREAM an. Dieser richtet sich an alle, die noch kein Kunde bei Sky sind und sich trotzdem kurzfristig das LIVE-Programm anschauen wollen.

Hier kann ein einmaliger Tageszugang zum Sport-Streaming-Angebot von Sky für 9,99 Euro erworben werden. Es besteht keine Abo-Pflicht und der Zugang endet automatisch nach 24 Stunden.

Zeigt / überträgt DAZN Dortmund gegen Schalke im LIVE-STREAM?

Die Antwort ist "nein". DAZN besitzt keine Rechte an LIVE-Übertragungen aus der Bundesliga in der aktuellen Rechteperiode. Beim Streamingdienst aus Ismaning aus der Nähe von München sind jedoch Bewegtbilder aus allen Partien der 1. und zu sehen.

Das Zauberwort lautet Highlights. DAZN zeigt alle Höhepunkte aus allen Spielen der beiden besten deutschen Ligen immer jeweils 40 Minuten nach Abpfiff.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von BVB vs. Schalke 04

Ihr habt keine Chance, dass Spiel live im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann müsst Ihr Euch aber umso mehr um die Highlights der Partie kümmern. Der einfachste Weg, nach Abpfiff an die Höhepunkte der Partie zu kommen, ist DAZN. Der Streamingsender hat ab 40 Minuten nach Abpfiff der Partie, also ab 18 Uhr, einen ausführlichen Highlightclip auf der Plattform.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars von Schalke und Borussia Dortmund live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Im Free-TV laufen die ersten Highlight-Bilder im Rahmen der ARD Sportschau, die um 18.30 Uhr beginnt. Man kann aber mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Zusammenfassung von BVB vs. S04 weit hinten in der Sendung, also nach 19.30 Uhr gezeigt werden.

Schalke 04 vs. Borussia Dortmund: So lief das Hinspiel in der aktuellen Saison

Mit dem ersten Derbysieg auf Schalke seit fünf Jahren hatte Borussia Dortmund seine Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt und die Herbstmeisterschaft vor Augen. In der 175. Auflage des Ruhrpottklassikers setzte sich der weiter ungeschlagene Tabellenführer beim kriselnden Vizemeister Schalke 04 mit 2:1 (1:0) durch und liegt drei Spieltage vor der Winterpause neun Punkte vor Titelverteidiger Bayern München.

Mit seinem ersten Pflichtspieltor brachte Thomas Delaney den BVB in Führung (7.). Nach dem Ausgleich durch Daniel Caligiuri per Foulelfmeter nach Videobeweis (61.) sicherte Jadon Sancho (74.) Dortmund den ersten Auswärtserfolg im Revierderby seit dem 3:1 am 26. Oktober 2013 und den fünften Ligasieg in Folge. Gleichzeitig beendeten die Dortmunder ihre Durststrecke mit fünf Derbys ohne Sieg. Schalke hat nach der vierten Heimpleite der Saison nach 14 Spielen lediglich 14 Punkte auf dem Konto - und nur drei Zähler Abstand zum Relegationsplatz.

Thomas Delaney köpfte den BVB früh in Führung

Gut ein Jahr nach dem spektakulären 4:4 in Dortmund blieb das 93. Bundesligaduell der beiden Erzrivalen vor 61.767 Zuschauern lange vieles schuldig. Die Gäste nutzten ihre spielerische Überlegenheit nicht mit der nötigen Konsequenz, um früh das 2:0 zu erzielen. Schalke mühte sich fast ohne seinen kompletten Sturm lange vergeblich. Erst nach einem Foul von BVB-Kapitän Marco Reus an Amine Harit gelang nach Intervention des Videoassistenten der Ausgleich.

BVB-Coach Lucien Favre überraschte in seinem ersten Revierderby mit Paco Alcacer in der Startelf. Der Spanier, der mit neun Jokertoren den Bundesliga-Rekord eingestellt hat, stand erst zum dritten Mal beim Anpfiff auf dem Feld. Schalke-Trainer Domenico Tedesco blieb bei der Vierer-Abwehrkette und der Raute im Mittelfeld, die beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim vor einer Woche mit einer starken Leistung überzeugt hatte. Im Angriff half Allrounder Weston McKennie wegen der Schalker Verletztenmisere an der Seite von Guido Burgstaller aus.

Der Rauch nach einer Choreografie der Schalker Fans war noch nicht ganz verzogen, da hatte der Tabellenführer schon die erste Chance: Achraf Hakimi schoss allerdings völlig frei über das Tor (3.). Nur vier Minuten später führte der BVB tatsächlich: Nach einem Freistoß von Reus köpfte Delaney ein.

Schalkes Guido Burgstaller schon früh verletzt ausgewechselt

Groß war die Aufregung bei den Gastgebern, als Axel Witsel der Ball im Dortmunder Strafraum an die Hand sprang. Nach Kontakt mit dem Videoassistenten entschied sich Schiedsrichter Daniel Siebert aber gegen einen Elfmeter (11.). Mit dem 1:0 im Rücken spielte der BVB seine technische Überlegenheit aus und kontrollierte das Spielgeschehen, ohne allerdings gefährlich vors Tor zu kommen.

Stattdessen hatte Burgstaller nach einer Ecke die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber aus kurzer Distanz an BVB-Torwart Roman Bürki (28.). Acht Minuten später musste der angeschlagene Österreicher, der seit längerem über Achillessehnen- und Leistenbeschwerden klagt, ausgewechselt werden - und Schalke stand ganz ohne gelernten Stürmer da. Tedesco schickte in seiner Not Linksverteidiger Hamza Mendyl nach vorne. Schalke kämpfte sich nach der Pause ins Spiel und kam zum Ausgleich.

Sancho mit einer Glanzleistung brachte den BVB aber wieder in Front. In der 85. Minute hatte Raphael Guerreiro gar noch das 1:3 auf dem Fuß, der portugiesische Europameister scheiterte aber am Pfosten.

BVB vs. Schalke 04: Die Bilanz vor dem Duell

In der Bundesliga treffen beide Klubs am Samstag zum 94. Mal aufeinander. In der deutschen Beletage hat der BVB knapp die Nase vorn: Von den 94 Aufeinandertreffen gingen 33 an die Dortmunder und 31 an Schalke 04, 29-mal trennte man sich unentschieden.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man den Blick von der Bundesliga auf alle Wettbewerbe richtet. In der freien Web-Enzyklopädie Wikipedia sind alle Spiele seit 1925 aufgelistet, also auch die Duelle aus der damaligen Ruhrgau-Meisterschaft, der Gauliga und er Oberliga Westfalen. Diese Statistik bildet die Grundlage für die untenstehende Tabelle der Bilanz beider verfeindeter Klubs. Von den bislang 177 Duellen waren 24 Freundschaftsspiele, also steht das 154. Pflichtspielderby vor der Tür.