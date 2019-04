BVB vs. Schalke 04: Revierderby live im Free-TV bei der ARD

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am 27. April wird live im Free-TV in der ARD übertragen.

Der Revierderby am 27. April in der zwischen und dem wird ausnahmsweise im Free-TV in der ARD übertragen. Darauf einigten sich Rechteinhaber Sky und der öffentlich-rechtliche Sender.

"Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können", erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Übertragung aus Dortmund beginnt am Samstag ab 15.05 Uhr, ehe die Partie 25 Minuten später angepfiffen wird. Als Gesprächsgast dabei ist außerdem Sky-Experte Christoph Metzelder. Reporter der Partie ist Steffen Simon.